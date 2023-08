Carriles bici sufragados con fondos europeos que ahora el Ayuntamiento de Elche, de PP y Vox plantean desmantelar y ofrecer una alternativa sin saber si la Unión Europea planteará algún problema a esta decisión. Es con la papeleta con la que el equipo de gobierno ilicitano se encuentra en sus planes de quitar algunos carriles para ciclistas ofreciendo alternativas como ciclocalles alegando motivos de seguridad y con un informe de la Policía Local avalando la medida.

Tanto el primer carril bici que se ha eliminado, el de la avenida de Juan Carlos I, como el siguiente que correrá la misma suerte en unos días, el de José María Buck, el anterior equipo de gobierno, de PSOE y Compromís, los construyó de manera provisional y fueron sufragados íntegramente con fondos municipales.

Sin embargo, el problema está en el tercer carril bici en discordia que el bipartito de PP y Vox pretende eliminar, el de la calle Mariano Soler Olmos. En este caso el gobierno anterior solicitó fondos europeos para sufragar su coste, una actuación de unos 322.000 euros en toda su extensión, pagados al 50% por el Consistorio y la otra mitad con dinero de Europa. El gobierno local busca ahora fórmulas para evitar perder esa subvención europea la que, por cierto, aún la UE no ha ingresado en las arcas del Ayuntamiento.

Alternativas

El edil de Movilidad, Claudio Guilabert, señaló a preguntas de INFORMACIÓN este jueves que en Mariano Soler Olmos «estamos buscando alternativas y viendo si habrá que devolver ese dinero a la UE o si al trasladar ese carril bici a otro emplazamiento no se tiene que devolver». Guilabert explica que el desmantelamiento del carril bici de esta calle se hará por seguridad y con el aval del informe técnico de la Policía Local y que no se trata de quitar.

Así, señala que se ofrecerá una alternativa, que se está estudiando, que no romperá el anillo ciclista en esa zona sino que se trasladará el carril para las dos ruedas a otro punto, algo similar a lo que se ha hecho en las calles Miguel de Unamuno y Miguel de Torres que han pasado a ser ciclocalles (comparten la vía conductores y ciclistas) tras eliminar el carril bici de Juan Carlos I.

«Nosotros tenemos que estudiar si, por motivos de seguridad, vamos a trasladar ese carril a otro emplazamiento que continúe con el anillo o se tomarán las medidas oportunas», incide. Sin embargo, esto supondría eliminar una infraestructura para la que pidió fondos europeos el Ayuntamiento.

Seguridad

Por ello, el gobierno local planteará que se puedan mantener esos fondos europeos ya que justifica que el «traslado» de ese carril bici de Mariano Soler Olmos sería «por motivos de seguridad». «Preguntaremos si, al ser un traslado, tendríamos que devolver el dinero», manifiesta el edil de Movilidad quien insiste en que aún el Ayuntamiento no ha recibido los fondos europeos para ese carril bici que adelantó el Ayuntamiento para construirlo.

Podría darse el caso de que la UE finalmente no ingrese ese dinero al haberse modificado el proyecto para el que se concedió la subvención si finalmente se elimina ese carril bici, aunque se ofrezca una alternativa, ya que la infraestructura subvencionada sí que se ejecutó.

Caos

Guilabert justifica el desmantelamiento del carril para ciclistas de esa vía, el tercero que se eliminará, «porque hablamos de un carril donde los servicios de emergencias y los conductores de ambulancia dicen que es un caos, que se han puesto en peligro a ciclistas y que los coches no se pueden apartar, porque no tienen espacio». «Tenemos que ver que, si no se rompe el anillo ciclista, si tendríamos que devolver los fondos, que no hemos recibido», incide.

El plan para quitar carriles bici que se consideran inseguros, tras el informe policial, continuará en los próximos días en la calle José María Buck. «Todo aquel carril que no sea seguro para la vida de ciclistas, peatones o conductores, se estudiará quitar y se trasladarán alternativas», insiste Guilabert, quien incide en que no se elimina un servicio para los ciclistas al ofrecer esas alternativas. Lo que está por ver es si la UE, con su política verde y de movilidad, ve con buenos ojos estas actuaciones o decide retirar la subvención de las que financió.