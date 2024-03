Protesta en Elche de empleadas de la limpieza por el retraso en resolver el concurso de acreedores

Trabajadoras de las empresas SCT ACVA y J Córdoba Soluciones, dedicadas al sector de la limpieza tanto empresas como comunidades de propietarios de toda la provincia, especialmente en Alicante y Elche, y con sede en el Parque Empresarial de Elche, protagonizaron este miércoles una sonora protesta a las puertas de la Ciudad de la Justicia ilicitana donde se tramita el concurso de acreedores que el pasado mes de enero presentó el administrador de ambas mercantiles, Rocco Arena. El retraso en la resolución se está complicado y esto deja a las más de 700 afectadas en un limbo legal porque no pueden ni cobrar desempleo ni solicitar ayudas.

Según explicó al diario la sindicalista María José Ojeda, de CC OO Hàbitat PV, el administrador concursal que fue nombrado por el juzgado tiene que resolver si estas dos empresas forman parte de un mismo grupo, junto a otras, que no han sido incluidas en el procedimiento judicial por lo que siguen funcionando con normalidad. El sindicato entiende que sí y mientras esto no se resuelva en un sentido u otro no habrá la posibilidad de que las trabajadoras, al menos, cobren.

Trabajadoras de la limpieaza afectadas y en huelga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

Ha sido ya un largo año y medio desde que las empleadas comenzaron las movilizaciones por los retrasos en los cobros, una situación que se fue parcheando con cobros de nóminas parciales o a destiempo, lo que fue generando que la mayoría vayan arrastrando deudas con la empresa. Algunas tienen a día de hoy hasta cinco meses pendientes de cobrar. Ante esta situación y después de concentraciones, de amenazar incluso con una huelga a nivel nacional que se habría iniciado el pasado octubre, el 16 de enero decidieron dejar de trabajar porque no tenían garantía alguna de que fueran a cobrar.

Concurso de acreedores

Pero casi dos meses después nada se ha resuelto, muchas de ellas no tienen recursos propios para subsistir y tampoco los respectivos ayuntamientos donde viven (excepto algunos, caso de Villena) están accediendo a pagarles facturas o darle vales de comida porque tampoco pueden demostrar su actual situación de indefensión en tanto en cuanto no se resuelvan el citado concurso de acreedores.«Muchas han terminado por firmar las bajas voluntarias porque necesitan trabajar y no pueden seguir por más tiempo en esta situación», explicó la representante sindical. El «hueco» en el mercado de la limpieza que han dejado estas empresas en huelga está siendo cubierto por otras. La disyuntiva ante la cual se enfrentan es clara: seguir en la huelga o pasar página y buscar un nuevo empleo, pese a que ello pueda suponer la pérdida de derechos y de percepciones cuando resuelva el administrador concursal.

Las trabajadoras a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Elche este miércoles / Áxel Álvarez

El sindicato organizó la protesta por dos motivos. Uno para intentar lograr que se agilicen los trámites del procedimiento, algo que no es nada fácil porque, entiende Comisiones Obreras, el empresario quiere separar las empresas con deudas de las que no las tienen para seguir adelante. «Exigimos que se agilicen los trámites para no seguir dilatando en el tiempo esta agónica situación y poner en valor el trabajo de limpieza, un sector feminizado y esencial para la sociedad, pero precario en sus condiciones laborales», explicó.

Centenares de empleadas

Y el segundo motivo es que para el sindicato es difícil deslindar la situación de las trabajadoras con la reivindicación del 8M, que se conmemora este viernes. «La limpieza es un sector en el que el salario siempre está pendiendo de un hilo porque si el cliente no paga, te afecta; y si la empresa tiene problemas de liquidez, también». Hay trabajadoras con 30 años de antigüedad que tendrán difícil encontrar otro trabajo.

Centenares de empleadas que no han visto ingresos desde octubre o noviembre de nóminas y menos de los atrasos del convenio del sector. SCT ACVA y J Córdoba Soluciones empleaban a 498 y 276 personas trabajadoras, respectivamente. Según Ojeda, actualmente esta cifra se ha diluido debido a que van pasando los días y el dinero no llega, «las familias tienen que comer todos los días y no se pueden sentar a esperar la resolución por parte de la administración concursal que también se dilata en el tiempo».

Las trabajadoras de la limpieza cumplen 51 días de huelga y algunas llevan cinco meses sin cobrar / Áxel Álvarez

"¡Basta de impunidad!"

«¡Queremos cobrar, basta ya de impunidad!”, gritaron frente a los juzgados de Elche pero parece que nadie las escucha. Mientras, dicen sentirse engañadas y dolidas por «un sistema que permite que empresas de este tipo se financien a través de su trabajo, para luego estar en el limbo y tener que esperar a la liquidación de la empresa para cobrar del FOGASA».