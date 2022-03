El aterrizaje de Generación Zoe en España se realizó empresarialmente a través de la firma Pro Coaching FIF SL, constituida el 17 de septiembre de 2020 con el eldense Daniel Paterna como socio y administrador único.

Según consta en Boletín Oficial del Registro Mercantil, su objeto social inicial fue "la formación y coaching -online y presencial- para realizar inversiones monetarias e inversiones inmobiliarias; y la formación para la utilización de plataformas de inversión".

Exactamente las actividades que ofrecía Zoe a través de sus autodenominadas "Universidad del Coaching" y "Universidad del Trading".

La sede social y comercial de la pyme de Paterna en Elda presenta la misma dirección en la que acabó concentrando tanto las marcas del falso holding creado por el hoy prófugo argentino Leonardo Cositorto como la suya propia (Pro Rehabilita).

Unas instalaciones que este pasado viernes fueron registradas por la Policía Nacional, al igual que su domicilio particular y el de su hermano Camilo, tras ser detenidos ambos como cómplices de la estafa piramidal llevada a cabo por Zoe, compañía que cerró la semana pasada sin devolver el dinero a sus inversores.

Cositorto realizó un itinerario empresarial similar, pero oficial y paradójicamente más tarde que su testaferro en España. Es decir, aun cuando el argentino venía impartiendo las clases de coaching, firmando contratos de fideicomiso y realizando inversiones en Colombia, Argentina y otros países, no fue hasta el 18 de marzo de 2021 cuando registró legalmente en su país natal Generación Zoe S.A. Ese mismo día constituyó también Universidad del Trading S.A. y ZOE Construcciones S.A.

Eso ocurrió después de que el ex fiscal federal y juez Héctor Luis Yrimia planeara una estructura de apariencia legal para los negocios que Cositorto ya había puesto en marcha en plena pandemia. Así lo demuestran unos vídeos borrados que fueron rescatados por el informático Javier Smaldone.

En ellos se ve a Yrimia, en calidad de director jurídico de Zoe, admitir que hasta entonces todo era "alegal, es decir, que no funcionaba bajo ninguna regulación, pero como estábamos en pandemia, la gente del Gobierno no trabajaba y no se movía, entonces no había problemas, pero pensé que cuando volviera la normalidad íbamos a tener inconvenientes".

El que habla es Héctor Luis Yrimia, ex juez nacional y fiscal federal, contando cómo le dio forma legal a "los negocios" de #GeneraciónZoe. (El video fue borrado, pero pudimos recuperarlo). pic.twitter.com/peP9vHwrA6 — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) February 28, 2022

Héctor Luis Yrimia (ex fiscal federal, ex juez nacional, denunciado por encubrir el atentado a la AMIA), arquitecto legal de la estafa de Leonardo Cositorto y #GeneraciónZoe. Agosto de 2021. pic.twitter.com/qAjbgk8nL1 — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 10 de marzo de 2022

Yrimia cuando volvía en primera de hacer negocios en Dubai era "el director jurídico de #GeneraciónZoe y todo el grupo #Zoe". Seguro que cuando lo llame la Justicia, va a ser solo un "asesor externo" que tiró sugerencias de onda. pic.twitter.com/v6MYaR33cL — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) March 8, 2022

A partir de ahí fue cuando se estructuró oficialmente el supuesto holding empresarial de Zoe.

Sin embargo, a principios de 2021 Cositorto ya tenía puesto más que un pie en el que para él era un foco clave: el negocio del fútbol. El Cañuelas argentino consiguió el ascenso a la Primera B y el club agradecía públicamente a Leonardo Cositorto y los miembros del grupo Zoe su patrocinio y sus sesiones de coaching. Después de eso fundaría dos clubes propios, el Deportivo Zoe, al que a pesar de jugar en una categoría amateur le inyectó bastante dinero, y el Zoe Atletic Club en Villa María.

En el siguiente vídeo se ve al hoy detenido Claudio Álvarez, uno de los hombres clave de Cositorto en la provincia argentina de Córdoba, durante la presentación del Deportivo Zoe:

El Zoe Atletic Club, al igual que ocurrió con la compañía la semana pasada, ha desaparecido tras desmantelarse toda la trama de Cositorto en Villa María, la localidad argentina donde todo comenzó y donde todo ha empezado a acabar.

Aun así, el Deportivo Español y Chacarita, clubes con mayor entidad y por los que también apostó, siguen luciendo el emblema de Zoe (aunque lo van a cambiar por Sunrise Coach, la nueva plataforma que ha abierto Cositorto) y continúan apoyando al prófugo, ya que hasta la fecha aseguran que ha cumplido con todos los pagos y compromisos.

Algo que no pueden decir los miles de inversores que le vienen reclamando sin éxito sus fondos.

La estructura la replicó Paterna en España con la compra el pasado año del Atlético Saguntino, aprovechando que el centenario club valenciano atravesaba serios problemas económicos. También acordó el patrocinio de la Unió Esportiva Santa Coloma, que juega en la Primera División de Andorra.

Para todo ello, Paterna realizó una modificación del objeto social de Pro Coaching FIF SL el 13 de mayo de 2021, donde ampliaba sus actividades a "la compraventa de clubes de fútbol y jugadores", pero también "de todo tipo de vehículos de tierra, mar y aire -coches, motos, barcos, avionetas, etc" así como "de todo tipo de inmuebles" y "la creación y desarrollo de franquicias".

En un vídeo de su visita a Argentina, Daniel Paterna prometía abrir en España 40 sucursales de Zoe.

El entramado futbolístico de Zoe llegó a Paraguay, Tailandia, Colombia, Ecuador y Costa Rica, entre otros países, tejiendo así una red de traspaso de jugadores de unos clubes a otros. Cositorto habría llevado la representación de unos 25 jugadores jóvenes.

Este diario ha contactado con algunos de los futbolistas que envió a Tailandia y han asegurado que no recibieron buen trato por parte de la compañía de Cositorto.

"Mal, me dejaron sin pasaje de vuelta a mi país y lo tuve que conseguir yo", señala Ramiro Lizaso, quien apunta que los pagos del contrato sí se cumplieron, pero los tratos no fueron tan buenos".

Ezequiel Davalos, que también jugó una temporada en el mismo equipo asiático patrocinado por Zoe, sostiene que "en mi experiencia la verdad que cumplieron todo, hasta en el pasaje de regreso", aunque reconoce que "algunos de los chicos sí tuvieron inconvenientes para volver, pero ya regresaron todos".

El escándalo en torno a Zoe ha llevado a que los dos clubes de fútbol en los que Paterna había invertido en España y Andorra reconsideren sus relaciones.

Así, la UE Santa Coloma publicó el pasado fin de semana un comunicado oficial anunciando que la junta directiva había decidido romper la relación de patrocinio con Zoe para proteger la integridad del club.

Por su parte, el Atlético Saguntino, que ya ha retirado el logo de Zoe de sus equipaciones y de sus publicaciones en las redes sociales, ha convocado a sus socios a una asamblea extraordinaria para este jueves, con el fin de decidir las acciones a tomar, ya que en todo este tiempo no se materializó la conversión del club en la Sociedad Anónima Deportiva que prometió Paterna.

👥 𝐀𝐒𝐀𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎𝐒



El club convoca a sus socios a una Asamblea Extraordinaria el próximo 𝗷𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟭𝟳 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟵:𝟬𝟬𝗵 para tratar los temas que se abordan en el siguiente comunicado ⬇️ pic.twitter.com/xJtPZTzgYW — Atlético Saguntino ⚔️ (@AtcoSaguntino) 11 de marzo de 2022

Ese diario ya publicó que el centenario club valenciano se iba a sumar a la plataforma de damnificados de Zoe en Elda y ahora ha podido saber que habrá más de una treintena de denunciantes de Sagunto.

Los paralelismos en las trayectorias y actividades empresariales de Cositorto y Paterna van todavía más allá, puesto que ambos crearon sendas empresas en Londres.

En el caso del alicantino, con el nombre de Zoe Business Limited y con el mismo domicilio legal que otras sociedades unipersonales constituidas casi al mismo tiempo por el coach argentino Edu Ruiz y su hija Macarena Ruiz Achard, con quienes venía dirigiendo hasta ahora el Atlético Saguntino. Las tres sin actividad conocida hasta la fecha, al contrario que la de Cositorto, a través de la que gestiona un casino online con licencias con sospechas de irregularidades.