Borrón y cuenta nueva, que aquí no ha pasado nada. El fundador y líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, que anunció ayer la desaparición de su compañía denunciada por llevar a cabo una macroestafa piramidal internacional y que, acto seguido, presentó la puesta en marcha de otra plataforma con idéntico esquema de funcionamiento, ha pedido a los afectados, a los que él llama su "comunidad", que se "tranquilicen".

A quienes invirtieron en Zoe sus ahorros a cambio de unos beneficios del 7,5% de interés mensual "que ya no se van a pagar más", y que ahora tampoco pueden acceder a sus fondos, el argentino les recomendó anoche a través de su videoconferencia diaria "despegarse un poco, usar un poco el sentido del humor... Andáte a jugar a la pelota o a lo que te guste, andáte al cine. No quedemos colapsados, ¿sí?".

Pese a la gravedad de la situación, Cositorto se permitió incluir en su charla varias diapositivas de Los Simpsons:

El prófugo de la Justicia, que desde que empezaron a lloverle las denuncias sobre su entramado no ha vuelto a Argentina, puesto que tiene una orden de captura internacional por estafa y asociación ilícita, afirma que "yo no voy a meterme en una cueva como Sadam Hussein ni me voy a quedar escondido porque le tengo miedo a la supuesta Interpol".

"Yo les invito, líderes, a que saquemos nuestra mejor versión y sigamos haciendo pedidos, ofertas y promesas en el contexto de una declaración", añade Cositorto, quien presuntamente se encontraría en Colombia para firmar mañana en Medellín, según dice, un acuerdo con un grupo inversor norteamericano para relanzar su criptomoneda Zoe Cash, otra estafa más.

El nivel de cinismo y caradurez es realmente increíble. Más lo escucho y más me asombra. pic.twitter.com/H1ag7oX3eJ — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) March 10, 2022

Sunrise Coach es el nombre que ha dado a su nueva plataforma, donde ofrece a los clientes el interés del 7,5% mensual que ayer suspendió a los que ya tenía en Zoe y que no han cobrado desde el mes de diciembre y enero, fecha a partir de la cual el esquema piramidal empezó a desmoronarse a consecuencia de las denuncias, registros judiciales y detenciones en las oficinas de la empresa en Villa María, localidad argentina donde tenía su sede principal y en la que habría unos 800 estafados.

Cositorto, en un intento por ganar tiempo y más dinero con el que tratar de sostener el esquema ponzi, ahora solicita "a todos dos o tres meses de compromiso para que volvamos a navegar en aguas más tranquilas".

Un mensaje del CEO prófugo Leonardo Cositorto a todos los que pusieron guita en la difunta #GeneraciónZoe.



(Tiene la cara como un ladrillo). pic.twitter.com/M5fcCym8VY — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 10 de marzo de 2022

No solo eso, sino que el coach ontológico anima a los estafados a "aceptar lo que pasó": "me parece que hay muchas personas que no logran aceptarlo; entonces, cuando yo resisto les cedo mi poder personal, y todo lo que resiste, persiste".

Ni corto ni perezoso, ajeno a que ha habido gente que ha perdido todo su dinero y como si no fuera con él la cosa, el fugitivo les invita a "meditar, orar, salir a caminar, respirar profundo... Reflexionar acerca de lo que ha pasado es imprescindible para poder afrontar de forma adecuada la frustración".

"Estamos aplicando un coaching en tiempo real a un empresa que pasó de ser la de mayor crecimiento mundial a la que ha empezado prácticamente de cero", señala el megalómano conspiracionista, que se siente "perseguido" y se compara con Gandhi, Martin Luther King o Jesucristo.

La cara. El temblequeo. El prófugo Leonardo Cositorto está complicado. pic.twitter.com/iIkau6ukdL — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 10 de marzo de 2022

Así explicaba esta madrugada (hora española) el nuevo modus operandi de Sunrise Coach: "Estoy empezando a compartir con unos 50 líderes a nivel mundial un link de patrocinio. Tenemos máximo 7 días para completar las 20.000 personas y a cada líder le vamos a sumar 2.000 dólares en la plataforma para que todos los meses tengan un ingreso asegurado de 150 dólares, más toda la carrera, el estudio y el negocio digital para poder convidar, compartir, invitar personas a entrenarse, educarse en los módulos 1, 2 y 3".

En la nueva plataforma la cantidad máxima a aportar es de 3.600 dólares y "todo lo que se genere por encima de ello hay que retirarlo, sí o sí, cada mes, igual que las comisiones, que son 100% en los primeros 100 dólares", indica el alma mater del timo.

Atención. Terminos y condiciones para participar en el nuevo fideicomiso de Sunshine Coach. A todo esto está registrado en la IGJ? 👀 pic.twitter.com/WkHKN2NchF — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) 10 de marzo de 2022

En Zoe, según documentos filtrados anónimamente, se firmaron contratos de fideicomisos por valor de hasta 70.000 euros, acercándose en España varios de ellos a esa cifra.

Respecto a la gente que quiere recuperar el dinero que invirtió, muchos de los cuales incluso están dispuestos a renunciar a los beneficios que se les adeudan, Cositorto dijo lo siguiente:

"El pedido, líderes, es que tengamos la paciencia para comunicarse y aguardar; recuerden que somos una comunidad de 92.000 personas y 17.500 estudiantes en la modalidad de becas. Entonces, lo que hay que hacer es acordar los capitales originales depositados de su propio bolsillo en la antigua plataforma para que puedan ingresar al nuevo sistema hasta 2.000 dólares y que por encima de 2.000, que tengamos la posibilidad de firmar un acuerdo e ir cumpliéndoles con pagos que van a ser semanales, quincenales, mensuales, de manera parcial y progresiva. Necesitamos 2 o 3 meses, ustedes saben, de acuerdos de reacomodamiento, de un trabajo compartido. Gracias a Dios tenemos un equipo sólido, poderoso a nivel mundial para poder sacar adelante las circunstancias en que quedó la compañía después del bloqueo, difamación y parálisis".

"Quienes no quieran pasar a Sunrise tienen todo su derecho", agregó, asegurando que "el 7,5% mensual de ganancia en relación a lo que ganaron ya no corre pero el dinero que pusieron se les devolverá. Se firmará un acuerdo con cada uno para acordar un plan de pagos".

"Lo mismo ocurrirá con aquellas personas que compraron 'lands' en el juego de NFTs Kingdom of Zoe", comentó en relación a su inexistente metaverso, publicitado desde el mes de enero y por cuyas parcelas virtuales cobraba 2.500 dólares.

O sea: del dinero que pusieron los estafados, 2.000 dólares pasan al nuevo sistema piramidal. Del resto, habría que descontar el 50% (multa por retirarse antes, según el contrato del fideicomiso) y lo que quede... lo devolvería en cómodas cuotas. pic.twitter.com/qlTQyRlXZJ — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) March 10, 2022

Esto le mandan a los empomados de Generación Zoe que ahora se va a llamar "Sunrise coach"@BetoMendeleiev_ pic.twitter.com/zwExrpfni3 — ANONYMOUS ARGENTO (@Anonymou5____) 10 de marzo de 2022

"Gracias por creer y por estar confiando", concluía este apartado, antes de recordar que ahora empiezan las "carreras de Periodismo y locución", nuevamente unas formaciones sin ningún tipo de respaldo académico ni validez oficial, y que además están impartidas por personas que presentan un nivel ortográfico y gramatical más que cuestionable, como se ve en todas las presentaciones, carteles y escritos que difunden.

Mientras Cositorto hace gala de su habitual verborrea, su nueva plataforma sunrise.coach.com (en su presentación del día anterior puso mal la dirección) ni siquiera estaba operativa esta mañana, dando un error de servidor a quien trataba de acceder a ella.

Además, su dominio fue registrado ayer mismo, lo que denota la improvisación de todos los movimientos que realiza para intentar mantener a flote la estructura piramidal de su trama.

El 8 de marzo, el MISMO día del lanzamiento mundial, registró el dominio de la nueva ponzineta! @BetoMendeleiev_ pic.twitter.com/xmoA6R7JQV — ayma.eth (@agrieck) 10 de marzo de 2022

Quienes pudieron entrar ayer, antes de que se cayera el servidor, vieron más de lo mismo: los contratos de fideicomiso a partir de 500 dólares, con los "auxilios" del 7,5% mensual y los bonos de apalancamiento por referidos, es decir, mayor beneficio si sumas gente a la red.

La nueva plataforma para estafar gente de Cositorto es el mismo script "bacofi" choto que seguro pagó 2 mangos y con cero seguridad como en la anterior.



No valida email y no valida password, te deja poner cualquier cosa por mas débil que sea.



Por dentro, lo mismo, obviamente. pic.twitter.com/e3uHHAa8nC — Cripto Moneda (@criptomonedaz) 10 de marzo de 2022

A todo esto, copiando lo que ya hicieron muchos de sus "líderes", como sus testaferros en España, Cositorto ha borrado Zoe de sus redes sociales. Como si no hubiera existido. A quienes habían renegado de Zoe poco antes los había tachado de "ratas" por ello.

borró todo.... quiere decir que Zoe está oficialmente muerta? 😢 pic.twitter.com/IzDbU5Qvt8 — #NOSVamos (@PLPMiDios) March 10, 2022

ATENCIÓN chilenos: estos son los estafadores cómplices de Leonardo Cositorto en #GeneraciónZoe Chile.

Ahora borraron todo, pero los bits son eternos: https://t.co/SQzlStJyaT pic.twitter.com/jNbPMPlusq — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 10 de marzo de 2022

Lamentablemente el daño que han provocado me impide estar como quisiera para resolver todo de raíz. Lo estoy intentando, pero las ratas son las primeras en abandonar el barco.

Seguiremos apostando al futuro y al crecimiento contra viento y marea. — Leo.Ceo.Sunrise (@LeoCeoSunrise) 10 de marzo de 2022

Aunque, dado el cariz de secta coercitiva que presentaba Zoe, todavía hay quienes creen en él, en las últimas hora la evidencia de la realidad ha quitado la venda a muchos de sus "líderes", que sobre todo en grupos privados pero también en públicos ahora se lamen las heridas y se preguntan cómo han podido caer en el engaño:

Desolación total en los grupos de WhatsApp pic.twitter.com/Ht3VhJip3o — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) 9 de marzo de 2022

Algunos "líderes" de #GeneraciónZoe no estarían muy felices con el pastor CEO prófugo Leonardo Cositorto.

Aprecien: pic.twitter.com/xW88mAQiyc — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 9 de marzo de 2022

Esto me envía hoy uno de los chicos que me había puteado por denunciar a Generación Zoe.... una pena el daño que le han hecho, Afortunadamente los logramos desbaratar a esta organización, sino seria aún más grave el daño. pic.twitter.com/dNZYx8fPgg — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) 9 de marzo de 2022

Hasta algunos de sus antaño más fieles colaboradores, como Nicolás Gotuzzo, conocido popularmente como "Dr. Traiding", se desmarca ahora de Cositorto: "por la empresa no apuesto más, no se cumple lo que se dice".

-Nico, preguntarte sensaciones: cómo viste a Leo ayer con el tema Zoe 2.0?

Va el primero de los audios del Dr en Trading de hoy a la mañana.

"Por la empresa no apuesto más, no se cumple lo que se dice" pic.twitter.com/21pUQ5sqI2 — Cositocorto (@cositortoOOC) 9 de marzo de 2022

En el audio más jugoso, combinación explosiva: panquequeada + lavada de manos. Flojas de papeles las explicaciones del Magister. pic.twitter.com/3l3LYw4lBR — Cositocorto (@cositortoOOC) March 9, 2022

Estas declaraciones son de alguien que promocionó como quien más la estafa de Zoe, afirmando que había llegado a ganar 300.000 dólares en veinte minutos, entre otros disparates, como que sabía predecir el mercado de las criptomonedas o que Zoe Cash iba a ser como Bitcoin:

Las denuncias de damnificados empiezan a proliferar en todos los países, incluyendo España, donde la organización tenía su sede en Elda, dirigida por Daniel Paterna, quien la semana pasada aseguraba a sus clientes que "nada de esto es una estafa" y que "iba a dar la cara", aunque este martes se encerró en la oficina y pidió protección policial cuando una quincena de personas acudió a exigirle la devolución de sus fondos y el pago de las deudas.

Luego del Zoom con los integrantes de su COMUNIDAD ZOE , Cositorto , pidió tiempo y cambio de plataforma, ergo el lunes a pedido de los damnificados presentaremos en la justicia Criminal y correccional , 21 denuncias por Defraudación! @martincandalaft @monticarlos @edubattaglia — Dr ANDRÉS RABINOVICH (@RabiAndy) 10 de marzo de 2022

Además, se debe solicitar medidas cautelares sobre:

1) fondos en cuentas bancarias y digitales;

2) activos en exchanges y

3) bienes registrables (auto, casa, depto, terreno, etc).



Todo lo que esté bajo titularidad de directores, administradores y líderes de #GeneracionZOE. — Javier Arias (@AriasJavierM) 9 de marzo de 2022

Llegados a este punto de la historia, la pregunta es por qué siendo tan evidente y grosera una estafa perpetrada a miles personas en tantos países, la Justicia de ninguno de ellos ha actuado de oficio, sin necesidad de esperar a que se confirme el drama, máxime cuando una organización como Zoe no contaba, como tampoco ahora Sunrise Coach, con permisos financieros para operar inversiones o para promocionar e impartir pseudocursos "universitarios" de carreras que no existen o carecen de legitimidad legal.

La respuesta puede estar en algunas de las noticias que se vienen conociendo en las últimas horas, tras el cerrojazo de Zoe. Y es que en la trama había implicados, que se sepa hasta la fecha, siete policías, uno de ellos incluso federal, que habrían avisado con antelación a los dirigentes de la empresa de que se iban a llevar a cabo los registros en las oficinas y los arrestos (18 hasta la fecha).

Guillermo Ardiles, cabo primero de la @PFAOficial. Detenido en Villa María por encubrir a los cómplices de Leonardo Cositorto en #GeneraciónZoe. pic.twitter.com/yOh37WBU68 — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 9 de marzo de 2022

También se ha sabido que el exfiscal federal y exjuez Héctor Luis Yrimia, acusado en su día de encubrir un atentado, armó la arquitectura legal de Generación Zoe; y que hubo una presunta connivencia por parte de una universidad, como también se habla de los vínculos políticos de Cositorto en Argentina y en Colombia, donde apoya públicamente ¿y financia? la campaña de algunos candidatos.

Como todo en el caso Zoe, han sido los tuiteros los encargados de sacar a la luz los entresijos:

El que habla es Héctor Luis Yrimia, ex juez nacional y fiscal federal, contando cómo le dio forma legal a "los negocios" de #GeneraciónZoe. (El video fue borrado, pero pudimos recuperarlo). pic.twitter.com/peP9vHwrA6 — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 28 de febrero de 2022

La @unneargentina habría firmado convenio con el #ZoeVerso para dar y certificar cursos. Aquí el evento presentación con

-Autoridades de la Universidad

-Notaro y Ferri, creadores de Zoe Universidad del Trading

-Próspero, contador de Zoe: detenido

-Yrimia, armador legal de Zoe pic.twitter.com/S97iGQgfF1 — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) 2 de marzo de 2022

Qué hara @fiscaliacol frente a esto. Un argentino prófugo con circular roja de Interpol haciendo campaña político en Colombia. pic.twitter.com/R0qsDXMDbb — Flockus Frugius (@syderstay) 10 de marzo de 2022

Larreta, Santilli, Ritondo, Garro y Martiniano Molina junto a Leandro Cositorto, autor de la mayor estafa piramidal de los últimos tiempos. En las fotos se los ve muy tranquilos y confiados. ¿Por qué? Porque entre ellos no se roban. Entre ellos se encubren para robarle a la gente pic.twitter.com/IXWrTp4KdR — Todo Negativo (@TodoNegativo) 10 de febrero de 2022

Rial puso en aprietos a Santilli cuando le preguntó por su relación con Cositorto https://t.co/Po8SNL578A — osval (@osvwal) 5 de marzo de 2022

Cada día que pasa hay giros de guion en este culebrón que tiene tintes dramáticos para los afectados pero cómicos para quienes lo ven desde fuera, por lo bizarros que son los protagonistas de la historia.

Esta semana declaró en los juzgados el contable de Zoe, Norman Próspero, quien defendió no ser más que un "asesor externo". De igual manera que Daniel Paterna, su hermano Camilo o el "reclutador" César Rodríguez ahora aseguran que solo eran una suerte de comerciales de la marca, cuando hay pruebas de sus cargos y actividades en infinidad de publicaciones.

Además, el presidente de Zoe en España y Europa creó el pasado enero una empresa con el nombre de la marca en Londres.

Lo dicho, Zoe ahora solo existe para los que han perdido su dinero... y para el Atlético Saguntino, que luce en sus equipaciones el logo de una empresa extinta y de infausto recuerdo.

Los demás, solo pasaban por allí.