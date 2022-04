4 de febrero de 2021. Camilo Fonseca, estrecho colaborador del líder de Generación Zoe, el ya detenido Leonardo Cositorto, presentaba en una reunión telemática al empresario eldense Daniel Paterna como "nuestro anfitrión en España, la persona que ha hecho posible ese crecimiento tan exponencial que tenemos en Europa".

Por más que desde el inicio del proceso judicial contra la compañía, que está acusada de una estafa piramidal internacional, el alicantino haya tratado de borrar en las redes sociales todo rastro de sus vínculos con ella, e incluso haya intentado presentarse como un mero comercial de la misma, para aquel entonces se había proclamado en numerosas fotos y vídeos como presidente de Zoe en España y Europa.

"Ya me dieron las noticias de las ventas que han tenido, te felicito. Realmente, un trabajo súper súper poderoso", le decía Fonseca en el vídeo titulado "La nueva economía digital - Zoe" a un Paterna henchido de orgullo y entusiasmado por pertenecer al grupo de líderes de esa comunidad: "Esto está siendo para mí una experiencia increíble, pues hace seis meses comencé en este maravilloso proyecto y actualmente mi vida ha cambiado por completo".

El empresario de Elda presumía de esa nueva vida Zoe: "Hoy me veis aquí, estoy en casa, puedo permitirme el lujo de presentar desde casa, de tener más tiempo para mí, de generar ingresos extra y puedo decir que la compañía esta semana ha tenido su récord de ventas en todos los aspectos, tanto en Zoe como en CMC (Confederación Mundial de Coaches, otra en entidad presidida por Cositorto) no paramos de crecer y me siento muy orgulloso. Porque al final es un trabajo, un trabajazo en equipo y bueno, es la siembra, ¿no? Quien siembra, recoge".

El alicantino deja patente en esa grabación que muchas personas no tenían claro cómo podía ofrecer tan alta rentabilidad a cambio de depositar fondos en Zoe a través de su empresa Pro Coaching S.L: "He de añadir que mucha gente me dice: bueno, Dani, esto parece muy fácil, pagan mucho, esto suena a cuento... Bueno, el día a día que nos vamos encontrando".

Y esta era su autoexplicación: "A veces nuestro entorno no entiende qué estamos haciendo. Y yo lo que le vengo diciendo a la gente es: 'si tu vida no funciona, ¿por qué sigues en esa misma dirección? ¿Por qué no buscas otra alternativa?' Para mí Zoe y la CMC son una fuente de sabiduría y conocimiento impresionante y sobre todo de personas maravillosas que te acompañan en todos tus quiebres, en todo tu crecimiento personal. Todo esto va más allá de ganar dinero, que obviamente es importante. Hemos superado récords en España, se han sumado esta semana 12 franquiciados. No hemos acabado el día y mi teléfono no para, va a explotar".

Sin embargo, su labor como reclutador de nuevos miembros no cesaba: "A todos los que no conocéis esto os digo que lo que vais a encontrar aquí es un futuro, un presente también, porque desde el primer día empezamos a cambiar nuestra vida literalmente, con la ayuda de todas estas grandísimas personas".

"Mi vida ha cambiado: casa nueva, coche, mi empresa delegada..."

"Hoy mi vida ha cambiado por completo, pero total, ¿eh? Casa nueva, coche, mi empresa delegada, apertura de oficinas... Y ya estamos en conversaciones Leo y yo para abrir un gimnasio aquí en Alicante. Es increíble, pero real porque lo estoy viviendo en mi experiencia. Así que, equipo, os invito a que llaméis a la persona que os invitó y nos vemos dentro de este proyecto" en el que "trabajamos primero el ser y secundariamente también la libertad financiera".

En ese momento daba paso a Priscilla Lantadilla, su mano derecha, quien explica el modelo de negocio desarrollado por ellos, que se sustentaba en capacitaciones en vivo sobre desarrollo personal, profesional, económico y "treiding" (así lo escribían); el coworking, generando ingresos con el alquiler de espacios; la compra de edificios y viviendas de ejecuciones hipotecarias para rehabilitar y vender; y también compras de flotas de vehículos en subastas para revenderlos. Con todo ello, dijo, la empresa "diversifica sus ingresos para poder ir pagando las regalías", en alusión a los intereses de como mínimo el 7,5% que ofrecían a los inversores.

El vídeo acaba con una intervención de Cositorto dando las gracias a Paterna por creer en el proyecto "cuando no tenía razones para hacerlo".

Una semana antes de ese vídeo, la Universidad del Coaching publicaba otro vídeo titulado "Presentación de Franquicias - España", donde Daniel Paterna presentaba en sociedad y daba la palabra a la cirujana venezolana de medicina estética Jezabel D´Agostini, encargada de la zona de Palma de Mallorca y "en breve también de Valencia".

Esta mujer, que llegó a la compañía a través de su hermana (psicóloga de profesión), durante su intervención reconoció que le interesó la parte educativa de Zoe pero la financiera al principio "me dio muchísimo miedo, porque yo me decía 'esto no puede ser real'".

Sin embargo, acto seguido asegura que "resulta que no hay trampa, es real; lo que pasa es que venimos con paradigmas y creencias de negocios tradicionales, pero yo decidí que no me contaran la película, sino verla por mí misma".

Casi, palabra por palabra, el mismo discurso que tantas veces se le ha escuchado a Leonardo Cositorto, a quien no pocos acusan de haber montado en torno a Zoe una secta coercitiva.

"Somos una gran familia", sentenciaba D'Agostini, que para entonces tenía el rango "Doble corona" dentro de la empresa, por el que percibía unos beneficios mensuales de entre 6.000 y 10.000 euros.

"No dejes que te roben tus sueños", advertía, tras relatar cómo, tras consultarle a su gestor, éste le recomendó "que no se metiera ahí, que eso era un timo y que no había ninguna empresa que pudiera ofrecer ese dinero". La venezolana no solo ignoró el consejo, sino que en el vídeo hace proselitismo de la causa Zoe.

En esa misma reunión telemática, Paterna confesaba que él llegó a la compañía "quebradísimo emocionalmente", pues padecía agorafobia, y que en Zoe acaban muchas personas "cansadas de haber sido engañadas".

De nuevo, el alicantino cedía el turno a Priscilla para que ella diera su testimonio y a continuación, el propio Paterna explicaba de nuevo las formas de entrar en Zoe y los negocios que "respaldaban" las comisiones ofrecidas. Unos negocios, decía, "diversificados" y con los que la compañía "no pone en riesgo el capital aportado por las personas a través de sus franquicias".

Pese a sus palabras y toda esa supuesta generación de riqueza, una semana antes de ser detenido el pasado mes de marzo y ya cercado por las denuncias de clientes impagados reclamando la devolución de sus fondos, Daniel Paterna admitía "no tener un céntimo para cubrir nada".

Tres días antes de ese segundo vídeo, el 24 de enero de 2021, hubo otro titulado "Presentación de Oportunidades - Zoe", también protagonizado por Daniel Paterna, insistiendo en los beneficios y tratando de captar más miembros para la red piramidal, que colapsó en el momento en que dejó de entrar gente nueva y no estaba sujeta, por tanto, a los negocios diversificados de los que hablaban:

El caso de Zoe en España está en manos del juzgado de Instrucción número 3 de Elda bajo secreto de sumario y no han trascendido aún los cargos que se imputa a los acusados. Lo que sí está claro es que Zoe le ha cambiado la vida a mucha gente, Daniel Paterna incluido.

El sueño de la libertad financiera acabó convertido en pesadilla para todos.