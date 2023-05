El bipartito de Alicante ha puesto en marcha la maquinaria para intentar pagar los 420.000 euros de la subvención nominativa a la Federació de Fogueres antes de que finalicen las fiestas oficiales de la ciudad, "tirando" de los "ahorros" que acumula el Ayuntamiento, que ascienden a 122 millones de euros, de los que 50 millones corresponden al superávit de 2022, una cifra similar a la generada el anterior año.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la segunda modificación de créditos del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Alicante por un importe total de 1,7 millones de euros, con la que se pretende pagar los 1,34 millones en subvenciones a 42 entidades festeras, culturales y sociales, además de atender la dotación de crédito de 373.501 euros para adaptar el centro educativo Antonio Ramos Carratalá para albergar la sede temporal de la escuela infantil "Siete Enanitos", desalojada por problemas estructurales. Esta segunda modificación se suma a los 9,7 millones de la primera modificación de créditos, cuya tramitación se inició la pasada semana, para atender obras de reurbanización vinculadas a la futura Zona de Bajas Emisiones.

La segunda modificación de crédito, de la que dependen las subvenciones nominativas, se pretende aprobar en una sesión extraordinaria del Pleno la próxima semana, según han avanzado este martes los portavoces del equipo de gobierno, Antonio Manresa y Manuel Villar. A partir de ese trámite plenario, si cuenta con el respaldo suficiente de la oposición, el expediente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que abrirá el periodo de exposición pública, que será de quince días hábiles.

Si en esa fase no se producen reclamaciones, el expediente que incluye las subvenciones a "dedo", incluida la de Hogueras, se podrá aprobar definitivamente por la Junta de Gobierno en la semana grande de San Juan, sin necesidad de ir a Pleno, lo que agilizaría su trámite. Todo cambiaría si se produjera alguna alegación, que no suele ser habitual en las modificaciones de crédito.

Largo listado

El segundo ajuste presupuestario incluye hasta 42 subvenciones nominativas a entidades festeras, culturales y sociales, con los 420.000 euros para la Federació de Fogueres como principal partida. También figuran los 80.000 euros para la Semana Santa, los 60.000 euros para los Moros y Cristianos y también para las fiestas de barrios (Fafba). Además, se reflejan los 180.000 euros para el Teatro Principal, los 60.000 euros de aportación anual a Casa Mediterráneo, junto a los 62.000 euros para Cruz Roja y los 60.000 euros para la Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante, entre otras cantidades.

Según el Ayuntamiento, los 1,71 millones incluidos en la modificación "no se encuentran incluidos en el presupuesto prorrogado o bien su dotación es insuficiente, y no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses municipales".

En la memoria de este segundo ajuste del presupuesto prorrogado se incluían datos clave de la liquidación, pese a que el bipartito aseguró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno "no tener datos". Los tenían y figuraban en el documento aprobado minutos antes por los socios del gobierno, donde se advertía que el informe se firmó el pasado 21 de abril.

En ese documento, que el ejecutivo ha negado, se reflejan los 50,2 millones del "resultado presupuestario ajustado", es decir, el superávit de 2022, y los 122,1 millones de "Remanente de Tesorería para gastos general", que se trata de los "ahorros" de los que dispone el Ayuntamiento por falta de ejecución presupuestaria, que ha aumentado en diez millones en el último año.

El portavoz del gobierno municipal, Antonio Manresa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos de la oposición "para no oponerse a estas dos modificaciones de crédito porque atienden a compromisos fundamentales para el desarrollo de las obras de modernización y transformación urbana de la ciudad de Alicante, así como las subvenciones nominativas a las entidades festeras, culturales y sociales, que son fundamentales para su funcionamiento".

"Inaudito"

Estas palabras han llegado justo después de que grupos de la oposición municipal se reuniesen con la concejala de Hacienda, Lidia López, y el edil de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, para abordar la primera modificación de crédito, la relativa a los proyectos con fondos europeos. En esa reunión, según lamentaban tanto el portavoz de Unidas Podemos como de Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, respectivamente, no se hizo alusión alguna a la segunda modificación, la vinculada a las subvenciones nominativas, para la que poco después el bipartito pidió "responsabilidad" a la oposición. "Las cuestiones que se han tratado en la Junta de Gobierno no son las que se han tratado en la reunión con Antonio Peral y Lidia López. Con los fondos europeos dijimos desde el primer momento dijimos que no las íbamos a bloquear. Lo que sí que nos llama -según el líder de la coalición- la atención es que tengamos una reunión de una hora y sólo se muestre una parte de esa modificación de crédito. Toda la parte que tiene que ver con fiestas no se nos ha informado y no es una cuestión menor, es más de un millón de euros. El Partido Popular juega con la no transparencia. Como saben que no van a gobernar están intentando rascar lo máximo posible esa posición de privilegio", ha señalado López.

En la misma línea se mostró el portavoz de Compromís: "Nosotros no sabemos nada. Venimos de reunirnos con la concejala de Hacienda y con el concejal de cincuenta mil cosas y hemos hablado de la primera modificación de crédito. Nos resulta inaudito que ahora se hable de una segunda modificación de crédito de la que se ha hablado en la Junta de Gobierno y que no se nos haya dicho nada. Sobre la primera, ya lo dijimos -ha proseguido Bellido- en su momento: Compromís no piensa bloquearla y está dispuesto a salvar a ese gobierno débil que no sé si tiene cuatro, cinco o seis concejales. A este alcalde no lo entiende ya nadie. El señor Barcala lo que está pidiendo es irse a la oposición".

Por su parte, el portavoz socialista, Miguel Millana, que se reunión con el gobierno tras la rueda de prensa en la que se anunció la segunda modificación, ha criticado la falta de información del ejecutivo. "La concejala Lidia López nos ha tenido en el dique seco informativo desde el pasado noviembre. En el grupo socialista tuvimos una reunión con el portavoz y ahora candidato de Ciudadanos para que no se perdiera ni un euro de fondos europeos. El tema de los fondos europeos lo tenemos claro si se cumplen las condiciones: que en esa modificación no hubiera más que los fondos europeos", ha explicado Millana, quien ha criticado la "el oscurantismo, un oportunismo de malas formas es lo que ha estado en el fondo de todo esto".