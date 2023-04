El alcalde de Sant Joan ha dejado en los últimos días Cs para integrarse en el grupo de no adscritos junto a sus otros tres ediles, para encabezar la lista del PP. Su regreso a las filas populares, que dejó en 2015, estaba cantado, pero se ha retrasado al máximo. Primero sondeó una lista conjunta Cs-PP que la cúpula regional rechazaba. Luego rompió en enero con el PSOE para formar un nuevo gobierno con el PP, y finalmente deja la formación naranja para liderar a los populares. No se considera un tránsfuga, ya que mantiene que es Cs el que ha cambiado. Y afirma que en su lista irán sus tres compañeros que se han marchado con él de Cs, entre ellos a la diputada provincial Julia Parra. Y que no hay vetos en su candidatura, por lo que el exalcalde Manuel Aracil, cuyo enfrentamiento con él le llevó a dejar el PP, puede ir en la lista si así lo desea.

Ocho años después regresa al PP. En su investidura como alcalde de 2021 se fundió en un abrazo con Mazón en un acto más propio de un cargo popular que de uno de Cs. ¿Ahí sabía, o intuía que volvería dos años después al PP? El abrazo obedece a una relación de amistad y de lealtad a un presidente provincial que tanto ha hecho por Sant Joan. Carlos Mazón ha realizado un trabajo encomiable durante este mandato por la provincia de Alicante y Sant Joan ha sido uno de los municipios más beneficiados. El tándem Carlos Mazón-Julia Parra ha sido un ejemplo de gestión liberal, pactista y moderada y es justo reconocerlo y agradecerlo. ¿Era un secreto a voces su vuelta desde hacía meses, o usted no lo tenía tan claro? En política una semana es un mundo y podían suceder muchas cosas. Es cierto que en la calle muchas personas me animaban a volver al PP, pero lógicamente era algo que no dependía solo de mí. "Desde el centro y la integración se pueden ganar las elecciones. Y siendo pragmáticos la opción es esa, o un gobierno tripartito de PSOE-Podemos-Compromís con las consecuencias que tiene" ¿Cuándo decidió que no se presentaría por Cs? Porque la cúpula regional naranja lo anunció como alcaldable en octubre, pero usted no confirmó nada entonces… y seis meses después encabeza la lista popular Unas pocas personas han llevado en las últimas semanas a Ciudadanos a la deriva. Aun dejando a un lado la moción de censura infructuosa en Murcia o la moción de Orihuela pactando con Podemos, creo que en esta recta final se podían haber hecho mucho mejor las cosas, prueba de ello es que la baja de concejales y afiliados se están produciendo por decenas diariamente en toda la Comunitat Valenciana. Desde arriba se han dado cuenta demasiado tarde que la Diputación de Alicante era una de las principales instituciones donde gobernaba Cs o que el Ayuntamiento de Sant Joan era el más importante de la Comunitat Valenciana con un alcalde de Cs. ¿Los primeros contactos con el PP para su regreso cuándo se produjeron? Como todos sabemos el PP de Sant Joan hizo una propuesta a Cs el pasado mes de diciembre para concurrir juntos a las elecciones municipales, fundamentándolo en que desde el centro y la integración se pueden ganar las elecciones. Y siendo pragmáticos la opción es esa, o un gobierno tripartito de PSOE-Podemos-Compromís con las consecuencias que tiene y ha tenido allá donde han gobernado. ¿Cómo es su relación con Mazón? El presidente regional del PP y yo hemos sido compañeros de partido desde antes de cumplir la mayoría de edad. Ya ha llovido. Durante estos últimos dos años la comunicación y la fluidez presidente-alcalde ha sido máxima y siempre ha estado ahí cuando Sant Joan lo ha necesitado. Personalmente la vuelta de Carlos Mazón a la política es lo mejor que le ha pasado al PP en los últimos años. Pero lo más importante es que situando a Mazón como presidente de la Generalitat como dicen todas las encuestas y con la Diputación también bajo el paraguas del PP, San Juan no puede dejar escapar esta ocasión de tener un gobierno local, provincial y autonómico del mismo color. No encuentro más que beneficios para Sant Joan. ¿En qué ha cambiado el PP que dejó hace ocho años con el que ahora regresa? El PP actual representa el concepto de una formación de integración, de centro y liberal, convirtiéndose en la única alternativa de gobierno que proporcione estabilidad a nuestro municipio, tal y como se ha demostrado en la gestión de estos últimos tres meses, donde el cambio a mejor está siendo notable. "Desde que tomé posesión, hace ahora 21 meses, el PSOE se radicalizó y su política se convirtió en poner zancadillas al alcalde y a la nueva gestión que he impulsado para San Juan" ¿Qué tiene que decir a los que le critican por haber pasado por tres partidos en ocho años, manteniéndose siempre en el poder? Sin resultados no hay poder y los resultados los otorgan los ciudadanos. Mi posición siempre ha sido la del centro y el diálogo. Los que critican no lo hacen cuando compartes sus ideales y lo hacen cuando no los compartes. Eso del "lo estás conmigo o contra mí" es algo que desapareció hace mucho de la política moderna pese a que el radicalismo trata de imponerlo continuamente. Si tan nefasto ha sido el gobierno con el PSOE, ¿por qué ha seguido con ellos tres años y medio, hasta el pasado enero, a lo que hay que añadir los anteriores cuatro años bajo las siglas de Decido, en coalición con PSOE, Compromís y EU? Desde que tomé posesión, hace ahora 21 meses, el PSOE se radicalizó y su política se convirtió en poner zancadillas al alcalde y a la nueva gestión que he impulsado para San Juan. Lo primero que tuve que hacer fue erradicar la construcción de un ecoparque que los socialistas pretendían levantar en una parcela rodeada de cientos de viviendas y a escasos metros de un colegio. La falta de proximidad con el tejido comercial; la triste ornamentación en Hogueras; la desidia de las luces de Navidad; la suciedad continua en las calles; los intereses familiares de alguna concejala en detrimento del interés general, la despreocupación por Nou Nazareth o la indiferencia que mostraron al dejar sin gestionar y solucionar el subidón de la factura del agua. Realmente, se han dedicado a comenzar su campaña electoral diez meses antes de elecciones y eso estaba menoscabando la gestión municipal. Se veía venir y el PP supo verlo y ofrecer un pacto para sacar todos aquellos temas fundamentales para los ciudadanos adelante. El tiempo nos ha dado la razón una vez más. ¿En qué situación quedan sus anteriores socios, el PSOE? El PSOE de San Juan se ha quitado la máscara y ha mostrado su verdadero perfil, el del sanchismo más radical. Si en el Gobierno central han aprobado sin ningún escrúpulo leyes como la del "sí es sí", a sabiendas desde el mes de octubre de sus consecuencias, con más de mil rebajas de penas a violadores y ciento veinte excarcelaciones, todo esto sin tener el total de datos oficiales, en Sant Joan, además de callar, siguen sin explicar a los ciudadanos por qué no apoyaron la bajada de la factura del agua, por qué votaron en contra de la apertura del parking cuando en noviembre votaron a favor, o por qué acaban de denunciarnos ante la Junta Electoral por instaurar un refuerzo en la limpieza del municipio, algo tan fundamental que bajo su gestión nunca hicieron. Soy consciente de que descuidando la limpieza, tal y como hicieron, las consecuencias las pagaría el alcalde. No se puede consentir. "Carlos Mazón ha realizado un trabajo encomiable durante este mandato por la provincia de Alicante y Sant Joan ha sido uno de los municipios más beneficiados" ¿Qué ha pasado con Cs en los últimos años? Las decisiones de Cs a nivel nacional causaron mella en cascada, afectando regional y localmente a las siglas del partido. Muchos coincidimos en la necesidad de un partido de centro para evitar que los extremos toquen poder, pero los errores se pagan. La gota que ha colmado el vaso se ha producido en las últimas semanas, convirtiéndose la cúpula autonómica de Cs en emisarios de Ximo Puig para romper el pacto ejemplar que ha dado estabilidad al gobierno de la Diputación de Alicante entre PP y Cs. ¿Por qué no se tomó esa misma medida en Orihuela donde Cs, a espaldas del partido, firmó una moción de censura con el PSOE y Podemos? ¿Se considera un tránsfuga? Para nada. Lo que ha acontecido en San Juan está sucediendo en todas partes. Si tantos cargos públicos de Cs han abandonado al partido, entonces el problema lo tiene el propio partido. Yo no he cambiado mis ideas y principios. Usted fue portavoz del PP entre 2011 y 2015 y secretario local, bajo el mandato de Manuel Aracil, con el que rompió en 2015 por serias diferencias en la confección de lista y la campaña electoral, en medio de una gran fractura interna. ¿Cómo es compartir ejecutivo con Manuel Aracil ahora, después de aquel enfrentamiento que le llevó a salir del PP y presentarse por Decido? Manuel Aracil y yo tenemos muchos más puntos en común que diferencias. Si no tuviéramos alguna diferencia seríamos una extraña pareja. Su gestión al frente de Urbanismo estos tres meses ha destacado, preocupándose y resolviendo problemas heredados como Nou Nazareth, Villa Antonia o poner freno a la facturación del agua, en los que hemos trabajado codo con codo. En lo que importa realmente a los ciudadanos es donde hay que tener una sintonía perfecta. "Santiago Román no deja Cs para irse a la llamada del Partido Popular y dejar tirados a sus compañeros. La propuesta del PP en diciembre fue la de hacer una única lista conjunta y los ediles de Cs como es lógico deben ir en esa candidatura" ¿Gana Santiago Román, pierde Manuel Aracil? Gana el Partido Popular y gana San Juan, aquí no hay personalismos sino un partido ejemplar y un proyecto de presente y futuro para gobernar Sant Joan. ¿Cómo se va a confeccionar la lista? Integración, integración e integración. Es la fórmula del éxito. ¿Los otros tres ediles que salen de Cs irán en puesto de salida en su lista? ¿Es una condición inquebrantable para que haya aceptado liderar la lista popular? Santiago Román no deja Cs para irse a la llamada del Partido Popular y dejar tirados a sus compañeros. La propuesta del PP en diciembre fue la de hacer una única lista conjunta y los ediles de Cs como es lógico deben ir en esa candidatura. Todos estamos de acuerdo. ¿Manuel Aracil irá en su lista? ¿Habrá vetos a algunos nombres? Manuel Aracil tiene absoluta autoridad y mi plena confianza para ir, si lo desea, en la candidatura. Vetar es errar si queremos sumar, pero está claro que la candidatura tiene un límite de miembros y todos no podrán estar, como ha pasado siempre. ¿Teme que esta unión pueda acabar con una nueva fractura en el seno del PP santjoaner? La reacción de las personas en general, de los simpatizantes y de los afiliados fue muy positiva cuando en un primer momento se especulaba sobre la posibilidad de la candidatura única y lo ha sido todavía más desde que se ha confirmado. Este proyecto se basa en unas reglas: en aunar, integrar y sumar. "En la calle muchas personas me animaban a volver al PP, pero lógicamente era algo que no dependía sólo de mí" La suma de sus ediles (4) y los de PP (6) de las elecciones de 2019 le dejarían a un concejal de la mayoría absoluta, el que obtuvo Vox. ¿Cree que es posible un acuerdo con la extrema derecha si no logra alcanzar los 11 concejales? Tenemos que vernos reflejados en resultados electorales como Andalucía o Madrid, donde con mayoría absoluta en la primera, o mayoría simple en la segunda, el PP ha sido capaz de gobernar y afianzar esos gobiernos. Hoy en día son las dos comunidades punteras en España. La oportunidad ahora es única en todos los territorios y debemos centrarnos en obtener el mejor resultado. ¿Da por desaparecido a Cs en Sant Joan? Porque de obtener representación no parece que vaya a ser muy fácil llegar a un acuerdo con ellos. No puedo vislumbrar lo que cada partido vaya a hacer. ¿Aspira a un escaño en la Diputación en el próximo mandato? Aspiramos a obtener el mejor resultado para Sant Joan, y si ese resultado nos permite formar parte del gobierno provincial, volverá a ser beneficioso y positivo para Sant Joan tal y como ha sucedido durante estos últimos cuatro años. Lo que puedo afirmar es que, si los ciudadanos nos respaldan, ese escaño no lo ocuparé yo. En el actual Sant Joan un alcalde debe centrarse plenamente en la gestión municipal. "Muchos coincidimos en la necesidad de un partido de centro para evitar que los extremos toquen poder, pero los errores se pagan" ¿Cuáles son sus objetivos y principales proyectos si repite en la Alcaldía? Después de haber bajado el IBI un 15% a los ciudadanos, haber puesto en marcha la mayor inversión en asfaltado y reparación de aceras que actualmente estamos ejecutando; haber conseguido más de 5,5 millones en subvenciones de la Diputación Provincial; haber abierto el parking de l`Ordana que llevaba 11 años terminado y cerrado; haber conseguido rebajar la factura del agua que el Ministerio de Pedro Sánchez había impuesto por la desaladora; haber conseguido aprobar el nuevo pliego de Parques y Jardines que va a reforzar con medios materiales y humanos un servicio que era deficiente; haber conseguido que durante la pandemia se pusieran excepciones a la Ley de Subvenciones que no permitía a los ciudadanos poder beneficiarse si tenían deudas con la administración algo totalmente injusto; acabamos, además, de implementar la figura de la enfermera escolar en los colegios, etc. Lo mejor está por llegar, pero no puedo adelantarlo en este momento. Cabe recordar que sólo llevo 21 meses como alcalde y que, con todo mi equipo, vamos a ser capaces de situar a Sant Joan y a sus habitantes donde verdaderamente se merecen, vamos a ser un referente comarcal y provincial.