Comienza el nuevo año y con él los propósitos clásicos para conseguir durante el 2023 entre los que destacan perder peso y llevar una vida más sana. Pues bien, en estos dos aspectos puede ayudarte un producto que quizá no conocías: el escaramujo. Si no te suena o no tienes muy claro para qué sirve, sigue leyendo. A continuación te explicamos las principales propiedades del escaramujo, sus beneficios para perder peso y cómo puedes preparar una infusión de escaramujo para que sea efectiva.