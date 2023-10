El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado contratar la redacción de un nuevo proyecto de obras para la terminación del paseo del Dique de Poniente. La reurbanización del dique de abrigo de Poniente del Puerto, también conocido como Muelle de la Sal, es una obra exclusivamente competencia de la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Vallado perimetral

Durante la última década los vecinos del litoral sur han empleado el dique sin la urbanización terminada como paseo. La solera a lo largo de más de 600 metros con vistas a la playa de Los Náufragos y la bahía de Torrevieja está terminada y era accesible. Acuamed decidió hace solo un año levantar una valla perimetral y adjudicar un contrato de vigilancia y mantenimiento de ese vallado para evitar que peatones accedan a un espacio que carece de medidas de seguridad y donde existía posibilidad de accidentes de los Acuamed asumiría la responsabilidad. El Ayuntamiento había tenido que actuar antes en alguna ocasión para ubicar un vallado perimetral provisional que los peatones no respetaban.

Nuevo proyecto

Ahora el Ayuntamiento impulsa esta contratación a través del acuerdo marco. El valor estimado de este contrato asciende a 66.346 euros (IVA incluido). Una cifra importante de la que se deriva que el Ayuntamiento plantea obras que van más allá del 20% que en su día se dijo que faltaban por abordarse.

Los técnicos municipales han adornado la propuesta indicando que el dique de Poniente constituye «un elemento de alto interés urbano, puesto que, por un lado, amplía el espacio público para los ciudadanos y, por otro, es un recurso turístico de primer nivel, como lo es el Dique de Levante -cuyas obras de reforma y modernización están a punto de licitarse-. Su enlace con las avenidas Desiderio Rodríguez y de Pinoso representa «un nudo esencial» para la circulación de la ciudad.

El equipo de gobierno recuerda que en agosto de 2022 el alcalde, Eduardo Dolón, se reunía en Madrid con los responsables de Acuamed para «dar un impulso definitivo a los tres proyectos del Plan de Restitución Territorial que tiene que ejecutar en la ciudad» como compensación al municipio por la construcción de la desalinizadora. Senda entre Los Náufragos y Ferrís y urbanización de la avenida de Gregorio Marañón con la construcción de un paseo en el Acequión, además del paseo inconcluso del dique.

Obras de restitución por el impacto de la desalinizadora

Acuamed solo ha cumplido con uno de los proyectos de compensación que comprometió con el Ayuntamiento a mediados de la década de los 2000 cuando se aprobó el proyecto de la desalinizadora: la reurbanización del barrio de San Roque, que es ahora uno de los pocos barrios de la ciudad con aceras de más de dos metros, y cuyo subsuelo acoge los colectores de captación de aguas del mar y evacuación de salmueras de la planta desalinizadora más grande de Europa. Aquel proyecto se ejecutó en 2013 por cinco millones de euros y fue adjudicado a la misma empresa que explota la desalinizadora: Acciona. De los 12 millones comprometidos inicialmente -para precios de 2012- se han ejecutado aproximadamente la mitad.

Convenio

El alcalde aseguró que en aquella reunión de trabajo se acordó por ambas partes que, «a la vista de que no se agilizaban y se estaba eternizando los trámites para llevar a cabo estos proyectos, y ante la preocupación que le traslada la ciudadanía por tanto retraso, sería el propio Ayuntamiento el que asumiría la redacción del proyecto de finalización del paseo «tras firmarse un convenio» y «una vez redactado el proyecto, se entregará a Acuamed para que ellos ejecuten las obras de finalización». El convenio entre la empresa estatal y el Ayuntamiento no estaría validado formalmente todavía y no se ha dado cuenta del mismo en junta de gobierno.