El Ayuntamiento de El Campello no se persona en la causa que se sigue contra sus dos últimos alcaldes por supuesto fraccionamiento de contratos. La letrada municipal ha comunicado hace unos días al Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante que el Consistorio se aparta de la causa, después de que el magistrado, a instancias de la Fiscalía, planteara a la Corporación la posibilidad de formar parte del proceso. El motivo de declinar esta petición es que el Ayuntamiento no se considera perjudicado, en base al dictamen de la letrada municipal. Y la propia Fiscalía ya había reconocido que "no consta" daño patrimonial para el Ayuntamiento.

El Consistorio, a través de su letrada, ha comunicado al juzgado que habiendo sido notificada una providencia de fecha 30 de mayo por la que se daban 3 días para designar procurador, "manifestamos que tras los estudios realizados solicitamos apartarnos del mismo al considerar que la Corporación no es perjudicada en este procedimiento", según el escrito al que ha tenido acceso INFORMACIÓN. El juez ve indicios de delito en los dos últimos alcaldes de El Campello por trocear contratos Por su parte desde EU, cuya formación presentó la denuncia que ha acabado en el procesamiento por prevaricación administrativa del actual primer edil Juanjo Berenguer (PP) -por su etapa al frente del Ayuntamiento entre 2011 y 2015-, su predecesor Benjamí Soler (Compromís), otros tres exediles y una funcionaria, ha lamentado que el primer edil no se haya apartado de la Alcaldía pese a estar a un paso del banquillo de los acusados. Su edil Pedro Mario Pardo ha explicado que "en este asunto ocurre como en otras situaciones que puedan estar por venir si definitivamente se inicia el juicio oral, tal y como solicita la Fiscalía Anticorrupción y Esquerra Unida. Es por eso que desde EU consideramos que, por responsabilidad, el alcalde debía de haber dejado el acta el mismo día que tras la instrucción la Fiscalía mantenía su acusación de que el primer edil pudiera haber cometido delito continuado de prevaricación. Es preocupante que el máximo responsable de la gestión municipal se encuentre en esta situación de investigado por no haber cumplido con la Ley, a pesar de haber sido advertido con informes por los técnicos municipales. No es la mejor de las garantías. Por eso vamos a pedir al Ayuntamiento todos los trabajos que han llevado a tomar una decisión tan importante como la de no personarse". Los dos últimos alcaldes justifican ante el juez los pagos para el mantenimiento de una depuradora Pardo sostiene que "es por eso que Juan José Berenguer debe dar un paso atrás, dedicarse en exclusividad a su defensa judicial, alejándose, por completo, de la gestión del Ayuntamiento de El Campello, para que no exista la más mínima sospecha de que pueda estar influyendo directa o indirectamente en anteponer sus intereses políticos y personales como investigado al de los vecinos y vecinas, y en definitiva al bienestar y futuro del pueblo. Y es que cabe recordar que, el pasado mes de abril, un sindicato denunció un posible caso de acoso laboral por parte de altos cargos y miembros del equipo de gobierno. Además consideramos que su necesidad de defensa se hace incompatible con la solución de caos que su gestión ha generado en el municipio". El Ministerio Fiscal pide la misma pena para los seis procesados, 13 años de inhabilitación, para Berenguer, el exalcalde y actual portavoz de Compromís Benjamí Soler, los exediles Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís), y una funcionaria, por los pagos realizados sin licitación pública entre 2011 y 2019 para el mantenimiento de una depuradora y una fuente, pese a los reparos de legalidad que forma reiterada presentaron Secretaría, Intervención y Contratación.