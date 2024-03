El Campello pide a la Generalitat que haya TRAM nocturno los fines de semana

A propuesta del grupo político EU-Unides Podem, que ha sido respaldada por el resto de partidos con representación municipal, el Pleno del Ayuntamiento de El Campello ha aprobado hoy instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana a ampliar el horario de las líneas 1 y 3 del TRAM para prestar un servicio nocturno en los fines de semana, y favorecer así la movilidad de muchas personas entre ambos municipios. El respaldo ha sido unánime.

En el cuerpo de la propuesta se señala que “es de sobra conocido que debido a la escasa oferta nocturna de pubs y discotecas gran parte de nuestros vecinos y vecinas, y especialmente jóvenes, se ven forzados a desplazarse, cada fin de semana, tanto al centro de Alicante como a la playa de San Juan, mayoritariamente. Esto conlleva que en muchas ocasiones se tenga que desplazar en vehículos particulares, lo que supone un riesgo añadido, ya que en muchas ocasiones estos desplazamientos no se realicen en las mejores condiciones”.

El grupo ponente ha puntualizado que “es cierto que también existe un servicio nocturno de autobús, pero resulta algo tedioso (más de una hora de trayecto desde El Campello hasta Alicante) y con un horario muy reducido. Por lo que es una opción que queda descartada en la mayoría de los casos”.

Ahora queda esperar a la respuesta de la Generalitat. Cabe recordar que Carlos Mazón se comprometió durante la campaña electoral en un acto celebrado en El Campello a a mejorar las conexiones a través del autobús y del tranvía por las noches en los fines de semana. "Es de justicia que la comarca de l´Alacantí tenga los mismos servicios que tiene Valencia con su Consorcio Metropolitano”, fueron las palabras del entonces candidato y ahora presidente de la Comunidad Valenciana.

El transporte público ha sido uno de los temas más comentados en la sesión, ya que otra moción, en este caso, llevada por el grupo municipal de Vox, ha solicitado mejores servicios de autobús, En este sentido, la formación insta al Consell a activar la inmediata puesta en marcha del aumento del plan de servicio acordado entre la Conselleria y la empresa adjudicataria actual del transporte interurbano de la comarca, “con el objetivo de paliar las deficiencias que viene arrastrando, desde hace más de una década, el sistema de transporte de la comarca de l'Alacantí, que se ven acentuadas con las medidas del transporte gratuito”.

Conexión por autobús

La propuesta ha sido aprobada, aunque no ha ido sobrada de apoyos. Solo cuatro votos a favor, los emitidos por Vox, Per El Campello y EUPV-UP, han permitido sacar adelante esta solicitud, ante una abstención generalizada que ha dejado frío el salón de plenos.

La amplia comitiva de concejales del PP, PSOE y Compromís han preferido no mojarse en un asunto que persigue la creación de un ente gestor del transporte metropolitano de la comarca "que atienda las reales de la conexión de la ciudadanía de El Campello y de los demás municipios integrados dentro del sistema de transporte de la comarca, así como de los operadores y trabajadores de las concesiones".

En la misma línea, se pide la redacción del nuevo proyecto de licitación del Transporte Interurbano de la Comarca, “el cual lleva más de una década vencido y que en la actualidad se está rehaciendo tras quedar obsoleto el proyecto original presentado en el año 2018, para así poder adjuntar propuestas tan necesarias para la ciudadanía”.

Los seis partidos se ponen de acuerdo

Mucho más desahogada ha sido la resolución de otro de los temas que formaban parte del menú del día. El relacionado con uno de los asuntos más polémicos en el municipio, las obras de ampliación del IES Enric Valor, un espinoso asunto en el que se ha impuesto la unanimidad. Las seis formaciones políticas que integran el Ayuntamiento de El Campello han demostrado que es posible ponerse de acuerdo por mucho que haya diferencias ideológicas abisales. Todos los partidos han decidido rechazar la alegación presentada por la empresa adjudicataria de los trabajos del instituto. La mercantil solicitaba resolver el contrato por "incumplimientos" del Ayuntamiento, cuestión que todos en la institución municipal coinciden en señalar que no es cierta.

Las agrupaciones han mostrado el rechazo al unísono y tras ello, el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha anunciado lo que era un secreto a voces: en el próximo mes de marzo se convocará un pleno extraordinario para dar por rescindido el contrato.

Menos acuerdo ha habido en otras de las mociones que, pese a las disputas dialécticas, ha sido aprobada: el incremento de los precios del parking Els Furs, cuyos gastos superan más de 34.000 euros a los ingresos. Los votos favorables de PP y Vox han servido para sacar adelante una propuesta que ha recibido el rechazo de XEC y EUPV-UP, cuyos concejales han tenido un tenso intercambio de palabrascon el alcalde, Juanjo Berenguer, que ha defendido la necesidad de esta adecuación para evitar una "subida de impuestos". El argumento no ha convencido a algunos miembros de la oposición, que han planteado sus dudas sobre la expedición de bonos mensuales, una de las grandes novedades de la iniciativa, pero "que no se van a poder poner en marcha hasta que se recaude lo necesario" para instalar las máquinas de billetes.

Es una "forma chapucera de gestionar un parking público y una planificación nula", ha lamentado Eric Quiles, de EUPV-UP, que ha encontrado una paradoja en esta subida de precios: "¿No es el PP no es el defensor de que hay que bajar los impuestos a toda costa?". "Esto no es un impuesto, es una tasa", ha sido la tajante respuesta del primer edil, que se ha mostrado contundente en este asunto.

Sube el precio del parking

En cualquier caso, lo avinagrado del debate no modificará lo que son ya los precios oficiales del parking ubicado en la calle San Bartolomé: 0,03 euros cada minuto de estacionamiento, 10 euros como máximo diario y 55 euros de abono mensual.

También controvertido, por lo delicado y sensible del asunto, ha sido el reglamento que regirá normas, usos, periodos de derechos sobre sepulturas del cementerio municipal, moción que ha sido apoyada por PP, PSOE y Vox y que no ha generado rechazos, aunque sí abstenciones. El documento se expondrá al público por un plazo de 30 días, transcurridos los cuales se resolverán posibles alegaciones y sugerencias y se votará la aprobación definitiva, en cuyo caso entrará en vigor la normativa, que se ha ganado las críticas de parte de la oposición.

"Hemos tenido que llegar al límite para traer propuestas de arreglo, aunque creo que la situación a la que hemos llegado se podría haber evitado". Así se ha pronunciado Pedro Mario Pardo (EUPV-UP), que no ha aceptado la justificación por parte del Ayuntamiento, que defiende que el camposanto se ha desbordado por la explosión demográfica del municipio, algo en lo que no coincide el edil opositor, que ha acudido a la hemeroteca y al archivo histórico para construir su discurso: "Hace más de 10 años, estábamos ya con falta de espacio, no es una cuestión de la población, sino una falta de responsabilidad política".

Declaración del alcalde

El pleno ha servido también para que el alcalde, Juanjo Berenguer, haya roto su silencio sobre su absolución por la Audiencia Provincial sobre el presunto fraccionamiento de contratos, caso en el que estuvieron implicados también su predecesor en el cargo -Benjamí Soler (Compromís)-, tres exconcejales de mandatarios anteriores y una funcionaria municipal. El regidor ha realizado una lectura parcial de la sentencia y ha lamentado que "entre otras cosas, fueron violados nuestros derechos".

El primer edil ha mostrado su perplejidad, compartida con el resto de absueltos, que, tal como ha apuntado en su intervención, no alcanzaron "a comprender cómo se había podido llegar al extremo de vernos sentados en el banquillo de los acusados".