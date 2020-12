Con la última hora del coronavirus en Alicante de hoy, miércoles 23 de diciembre, conocemos que el Hospital Marina Baixa cancela libranzas y amplía camas de UCI por la escalada de contagios

El aumento de ingresos obliga a habilitar una segunda planta para pacientes covid y a suspender cirugías no urgentes. Habrá refuerzos de personal el fin de semana, cuando se prevé otro pico. Otra de las noticias del día informa de que la Comunidad Valenciana supera ya los 300 casos de coronavirus y es la que más muertes registra. Sólo Madrid y Baleares arrojan peores cifras de incidencia de la pandemia y la tasa de contagios crece en todos los grandes municipios de la provincia, donde Sanidad ha notificado en las últimas horas 11 muertes y 616 nuevos infectados. En cuanto a la vacuna, hoy sabemos que llegará primero a las residencias de la Comunidad Valenciana que no han tenido coronavirus. Sanidad vacunará en primer lugar a ancianos y trabajadores de aquellos centros en los que el virus no ha entrado o que lleven tres meses sin casos.