Los niños piden a la Santa Faz por la salud de sus familias y por el fin de la pandemia y la guerra

"Le he pedido por mi familia, por la salud, que estén bien todos". El ruego a la Santa Faz de la niña Carlota Marcet, alumna de sexto curso del colegio CEU Jesús María de Alicante es común a muchos de los alumnos que han visitado este martes el monasterio en la primera jornada de la Peregrina Escolar, que se cerrará mañana con el grueso de los colegios en un acto en el que se espera, por primera vez, la presencia del obispo José Ignacio Munilla. Entre los dos días se desplazarán hasta el caserío 22 centros escolares y casi 3.000 niños. Esta iniciativa cumple siete ediciones promovida por el Ayuntamiento de Alicante y el santuario para difundir entre los más jóvenes una tradición de cinco siglos y sembrar en ellos el amor por la Faz Divina.

Otros colegios como Salesianos y Agustinos han participado también en este adelanto de la Peregrina Escolar que se ha vivido en el entorno del monasterio. Los menores han llegado caminando y han sido recibidos dentro del templo por el sacerdote de Sant Joan Rubén Lillo, quien de forma amena y didáctica ha acercado a los menores la historia de la Santa Faz, cómo llegó a Alicante y sus milagros, explicando que es una Reliquia de la Pasión de Cristo, y que el Milagro de la Santa Faz, cuando del lienzo traído de Roma a Sant Joan brotó una lágrima durante una rogativa contra la sequía y se puso a llover.

"Esa lágrima de la Santa Faz significa que Dios escuchó a su pueblo y llovió. Por entonces no había Facebook, ni Twitter, ni Tik Tok, tampoco existía el diario INFORMACIÓN, no había nada, pero la gente empezó a contarlo, la gente que salió en la rogativa vio que la Reliquia que se decía era del Señor lloró y empezó a llover durante ocho días", ha comentado el vicario a los niños, muy interesados con las explicaciones y fascinados por la anécdota que ha contado sobre el trocito de madera que se conserva en el monasterio y que corresponde al pino bajo el que el sacerdote predicaba cuando se produjo el milagro.

Uno de los grupos más numerosos ha sido el del CEU Jesús María, desde 2º de Primaria a Sexto, y Educación Especial, varios cientos de chavales que se prepararon en el colegio para esta jornada con el capellán de su parroquia, que es el propio Rubén Lillo, explicándoles previamente qué es la tradición de la Santa Faz y su implicación en la historia de Alicante. Juan Castaño, coordinador de Sexto, ha apuntado que lo que más intriga a los niños es lo que hay dentro del relicario, "qué hay, qué se esconde, el misterio de la Santa Faz, el trasfondo" y las anécdotas y datos históricos que hay detrás de la tradición. Este grupo ha caminado 3,5 kilómetros para visitar la Reliquia.

Entre los alumnos, Nicolás Barcza ha pedido por la paz en el mundo, por el fin del covid, y porque la madre de su primo mejore de una dolencia. "No entiendo por qué los romanos maltrataron a una persona que eras buena y no se resistía", ha dicho. A su compañero Eduardo Fernández le ha gustado ver la cara de Jesús "porque nunca me había imaginado cómo era si no fuera por la Santa Faz". Le ha pedido salud para su familia, y ver más a menudo a sus abuelos, que viven, unos en Brasil, y otros en Madrid.

A la niña Clara Vilar le llama la atención "tener un trozo de la Santa Faz en un monasterio de Alicante. Me he preguntado muchas veces qué hay dentro. Tenemos mucha suerte de que esté aquí y de poder visitarlo". También ella ha pedido por la salud de su familia, como Carlota Marcet, quien además ha señalado que "se me hace bonito que tengamos en Alicante esta Reliquia, mola venir a visitarla".

Dos jornadas

Más de 22 colegios y cerca de 3.000 escolares de Primaria y Secundaria participarán entre martes y miércoles en la VII Peregrina Escolar, que en esta edición ha tenido "un gran éxito de participación, tras dos años de pandemia, y por ello se celebra en dos jornadas", explican fuentes municipales. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento a través de las Concejalías de Seguridad y Cultura en colaboración con el Santuario de la Santa Faz.

Para ello está previsto que los alumnos y alumnas peregrinen a partir de las 9 horas desde sus colegios de origen y en diversos puntos de la ciudad hasta el monasterio de la Santa Faz. Mañana serán guiados por la Policía Local de Alicante, que organiza un dispositivo especial para garantizar su seguridad y realizar los cortes de tráfico. El Ayuntamiento y el santuario coordinan las entradas de los escolares al templo para que se realice progresivamente y que lleguen andando desde varios itinerarios de la ciudad.

"Miradas a la Santa Faz 2022"

Además la Concejalía de Cultura entregará en el monasterio los premios a los galardonados por el Certamen de Pintura “Miradas a la Santa Faz 2022” , que posteriormente formarán parte de una exposición con la temática de los paisajes, entornos, historias y vivencias de la Santa Faz, su monasterio, el caserío y la romería. Los cuatro dibujos premiados obtendrán un blusón con la Santa Faz bordado y un azulejo con el dibujo.

Las diferentes áreas municipales implicadas colaboran para llevar adelante este proyecto en esta edición especial, que ha batido récords con cerca de tres mil escolares. "Se supera este año, con más colegios y escolares inscritos en la actividad este año, y una gran participación en nuestro concurso”, ha señalado el edil Antonio Manresa.

Dispositivo

Por su parte el concejal de Seguridad, José Ramón González, informa de que para poder llevar a cabo la celebración de la Peregrina Escolar, “el Ayuntamiento pone en marcha un amplio dispositivo con Policía Local en el que participan más de 50 agentes, que serán los encargados de acompañar a los alumnos durante su recorrido de ida y vuelta a los centros escolares con seguridad, y de realizar todos los cortes de tráfico”.

Las concejalías de Cultura y Seguridad han destacado que "los menores van a poder celebrar y disfrutar de un día diferente de romería, y con esta iniciativa se logra acercarles a nuestra cultura y tradiciones, conociendo muchos de ellos el monasterio y el entorno de la Santa Faz por vez primera".

La romería de la Santa Faz "es una fiesta de todos y para todos, que preserva y pone en valor uno de los acontecimientos tradicionales más importantes de nuestra Comunidad y, que en su versión Peregrina Escolar, la acerca especialmente a nuestros ciudadanos más jóvenes", explican las mismas fuentes.

Colegios participantes

-SAN JOSÉ HIJAS DE LA CARIDAD

-NUESTRA SRA. DEL REMEDIO

-SAN JUAN BAUTISTA

-SAN ANTONIO DE PADUA

-INMACULADA JESUITAS

- SAN JOSE HIJAS DE LA CARIDAD

-Mª AUXILIADORA

-FRANCISCANAS

-ÁNGEL DE LA GUARDA

-CARLOS ARNICHES

-TERESIANAS

-CASALARGA

-JESÚS MARÍA – VILLAFRANQUEZA.

-GLORIA FUERTES

-COSTABLANCA

-SANTA FAZ

-SANTA CLARA DE TOLEDO

-DEPORTISTA ALEJANDRA QUEREDA

-AGUSTINOS

-PEDRO DUQUE

-AUSIAS MARCH

-FRANCISCANAS