Luto en el colectivo de artistas de Hogueras por el fallecimiento de José Muñoz Fructuoso

A las puertas de la plantà, luto entre los artistas de Hogueras por el fallecimiento de José Muñoz Fructuoso, uno de los fundadores del Gremio de Constructores en 1986, autor de monumentos con gran acabado y pintura, y uno de los pioneros del uso del pan de oro en sus obras. El artesano foguerer arrastraba problemas de salud que no ha podido superar y hoy familia y amigos le despedirán.

Desde los años 70, el artista, nacido en Elche y que tenía su taller en Torrellano, construyó numerosas hogueras en Alicante y en Elche, en el barrio de Raval; y uno de los pioneros en abrir camino para los alicantinos en la plantà de las Fallas de València. También trabajó en carrozas para Moros y Cristianos y fiestas populares, en decorados de actos festeros y, como amante de la Navidad, se dedicaba al belenismo y atesoró numerosos premios provinciales. Una de sus técnicas favoritas era el acabado con pan de oro, que enseñó a otros artistas como Pedro Espadero, autor de la Hoguera Oficial de la plaza del Ayuntamiento, quien era uno de sus mejores amigos y le recuerda con emoción y cariño como uno de sus maestros.

"Tenía una amistad personal con él desde hace muchísimos años. Yo iba mucho a su taller. Me encantaban todas sus hogueras, eran como joyitas, pequeñas pero con un acabado que no tenia nadie en Alicante. Destacó muchísimo por la gran calidad de su trabajo, a todo lo que hacía le ponía cariño. Cuando era jovencito iba a su taller a seguir sus consejos, a echarle una mano, a poner pan de oro, una cosa que no sabía hacer casi nadie y él especialista pues requiere mucha paciencia para darle calidad a las hogueras y barracas".

Recuerda sobre todo las que Fructuoso plantaba en el distrito de la Florida, en la plaza de Magallanes, "eran de las mejores hogueras, con acabados cuidadísimos. Además, nos abrió bastante camino en València. Se llevó muchísimos premios. Daba a sus obras un acabado casi perfecto. Era muy meticuloso y perfeccionista, prefería plantar dos o tres hogueras perfectas que siete u ocho". No obstante, debutó en la categoría Especial con un monumento que plantó en el distrito de La Goteta en los años 90.

"También les daba un colorido muy alicantino, de difuminados. Tenía un estilo a la hora de pintar muy particular. Era muy foguerer. Vivía las Hogueras con intensidad, se iba a ver las mascletás, también la Semana Santa. Participaba con las aleluyas del Ayuntamiento de Alicante, las preparaba él, las traía a Alicante y las lanzaba desde los balcones del Ayuntamiento a la Virgen de la Alegría".

Espero recuerda también que "hacía las carrozas más bonitas del mercado, de pan de oro, para los Moros y Cristianos; y hacía unos belenes que ganaron muchos premios. Sentía pasión por la Navidad".

Espadero cree que el mundo de las Hogueras le debe un homenaje y que sería muy bonito que fuera de la mano del Gremio de Artistas y de la Federació de Fogueres de forma conjunta. De entrada el presidente del Gremio, Joaquín Rubio, señala que "es lo menos que le debemos a quien fue uno de los fundadores". Se realizará en la cena anual del colectivo en otoño.

Casado con Magdalena Tarí, ella comenzó a firmar hogueras y se agremió a raíz de la enfermedad de su marido. Como publicó este diario en 2017, Tarí, natural de Elche, hasta 1981 trabajaba como aparadora y en sus ratos libres ayudaba a su novio. Se casaron al año siguiente, al poco cerró la fábrica y se volcó en la faena de su marido con hogueras mientras cuidaba a sus hijas. «Las dejaba dormidas y me venía al taller a adelantar. Fueron muchas noches de plantà en La Florida, Benalúa, Óscar Esplá, Sagrada Familia... Hubo un año que hicimos once, entre grandes e infantiles y portadas de barraca. Y carrozas de Reyes Magos o para las capitanías de los Moros y Cristianos de Ibi».

Eran los años 90. «·Después fue decayendo y ahora tenemos poco trabajo. En esta profesión la gente lo está regalando», decía la mujer. De Fructuoso «heredó» la dirección del taller en 2009, cuando él enfermó. «Fue entonces cuando me di de alta como artista». El Gremio, dado su conocimiento de la profesión, votó a favor de admitirla si pasaba un examen al no poder seguir su marido. Descanse en paz José Muñoz Fructuoso.