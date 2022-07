Nueva baja coincidiendo con el término del ejercicio festero en la Federació de Fogueres. José Ángel Llorca, delegado de Hogueras en la entidad desde hace 10 años, ha comunicado ya a la presidenta, Toñi Martín-Zarco, y a sus compañeros su renuncia y próxima marcha, para lo que alega motivos laborales. Se trata de la quinta baja sensible en la Federació, que se suma a las ya confirmadas públicamente, de Manuel García, vicepresidente económico; Kiko Vinal, vicepresidente de Asociaciones; Alba Antón, vicepresidenta de Imagen y Comunicación; y Conrado Albaladejo, asesor jurídico.

La delegación de Hogueras tiene un destacado papel en la organización de la Fiesta pues se encarga de preparar cada año la Exposición del Ninot, de las relaciones con el Gremio de Artistas, de las incidencias durante la plantà, del proceso de contratos con los artistas y de la actualización de baremos de los monumentos (presupuestos por categorías), con cada vez más reuniones por la mañana por cuestiones organizativas festeras cuando está en periodo laboral.

"Todo deriva en mí, cuando hay cualquier problema, y al final no puedo asumirlo porque trabajo todo el día y mi teléfono suena las 24 horas", ha explicado. "Cada vez hay más faena en las Hogueras y para no cumplir al 100%, aunque siempre cumplo y lo saco todo, prefiero no seguir mientras no encuentre otra ocupación laboral y como están las cosas...No puedo seguir, sobre todo en esta área tan movida", ha señalado, pues apunta que emplea sus vacaciones desde hace diez años para su labor en Hogueras.

Todos, salvo Vinal, llevan diez años de responsabilidad, desde que dirigía la entidad Manuel Jiménez (2012/2019), actual concejal de Fiestas, y optaron por continuar en la candidatura de Martín-Zarco. Vinal llegó de la mano de la candidatura de la primera mujer presidenta de las Hogueras tras las elecciones que ganó en septiembre de 2019 a David Olivares. Llorca, la última persona que se conoce que abandonará la Federació, también lleva una década en la entidad.

Sobre la marcha de Llorca se ha hablado también mucho entre festeros en los últimos días aunque el interesado se ha abstenido de cualquier declaración al respecto hasta hablar previamente con la presidenta, que asegura que "me ha dejado trabajar, no tengo ninguna queja. Al contrario. Todo lo que ha pedido y he querido lo ha aceptado. Por detrás no hay nada, no hay marejadilla. Aunque no dimitieran mis otros compañeros, me habría marchado sí o sí. No hay ninguna movida mi nada, solo temas personales por mi trabajo, que me lleva todo el día. Llego con el tiempo justo a Federació, y no puedo continuar porque no tengo vida", insiste. Admite que había pensado en terminar el año que queda del mandato de Martín-Zarco, "han sido 10 años que me ha gustado llevarlo todo bien pero estoy que no puedo, saturado. No cobramos por la Fiesta, lo hacemos por amor al arte, la organización es cada vez más exigente y se necesita gente con disponibilidad de horarios. Me voy con dolor de pena y de corazón".

Sí continúan el vicepresidente de Fiestas y Actividades Culturales, Juan Carlos García, junto a la secretaria general, Rosana González. Una de las sustituciones más complejas es la del asesor jurídico ya que ha de ser un abogado en ejercicio, aunque la presidenta señala que hay candidatos.

La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, afirmó ayer que no se siente sola tras el relevo de tres de los vicepresidentes y del asesor jurídico, personas que le han acompañado desde su victoria en las urnas en septiembre de 2019 y que le ayudaron a organizar las Hogueras de 2022; que no piensa dimitir puesto que la renuncia de estas personas, asegura, obedece a razones personales y profesionales después de que "han sustentado el peso y la responsabilidad hasta límites insospechados", y admite que el aumento del trabajo organizativo de la Fiesta por la creciente burocracia y la pandemia han pasado factura, en referencia a que son razones que también pueden tener relación con algunas de estas renuncias.

En todo caso insiste en que "no puedo sentirme sola con 33 que somos y el relevo de unos cuantos, y con toda la gente que hay detrás".

Martín-Zarco da la cara y confirma que seguirá adelante el año que le queda de mandato, que conlleva la organización de las Hogueras de 2023, con el equipo que tiene, que reforzará con nuevas incorporaciones, señala. Contactos que, según asegura, ya inició antes de la última edición festera.

"Antes de Hogueras ya estábamos dándole vueltas al refuerzo del equipo, entre otras cosas porque algunas (de las marchas) ya las sabía". Actualmente el equipo de Federació está formado por 33 personas y aparte personal de apoyo pero la celebración ha crecido tanto que, apunta la dirigente, se necesitarían alrededor de cien para trabajar con garantías y sin tanta presión, con remanente, por ejemplo, para organizar los desfiles. Solo el Folclórico necesita que vayan cuatro personas con cada carroza por normativa con el fin de evitar cualquier percance, requisito que antes no existía. Sin embargo, de momento no es posible ampliar de tal modo la Federació ya que sería necesario un cambio estatutario.