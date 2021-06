Benidorm prevé ingresar 840.000 euros por la licitación del Mercado para revitalizarlo

« El Mercado se va a revitalizar, algo que beneficiará a todos los establecimientos que ya operan allí» AIDA GARCÍA MAYOR - CONCEJALA DE CONTRATACIÓN

El pleno aprobó ayer los pliegos para poder sacar a concurso esa concesión que pretende reconvertir esa parte que lleva tantos años sin uso de este espacio municipal. Pero aquellos que opten a poder abrir una gran superficie en estos puestos en conjunto tendrán que tener algo en cuenta: solo podrán vender artículos o alimentos que no coincidan con los que ya se suministran en el mercado actual, para garantizar así que no haya una competencia desleal con aquellos que sí llevan años regentando puestos en el mismo y que van desde carnicerías, frutos secos o verdulerías, entre otros. Así lo recordó este lunes en el pleno la concejala de Contratación, Aida García Mayor, quien señaló que con esta concesión «se va a revitalizar» el Mercado Municipal lo que generará además «más actividad económica que beneficiará a todos los establecimientos del mismo».

Los pliegos establecen además que el licitador que obtenga esta zona de venta deberá abonar al Ayuntamiento 837.290,65 euros más IVA por los siete puestos actualmente desocupados y en posesión de la administración local. Porque de los otros tres que sí están ocupados tendrá que adquirir la concesión. Pero hay más requisitos que no todos podrán cumplir: para participar en este concurso abierto será necesario acreditar un volumen de negocio mínimo anual igual o superior a 1,2 millones de euros, y gestionar al menos tres supermercados de similar o superior entidad al que se propone en el Mercado. Además, el nuevo concesionario deberá realizar una serie de mejoras que pasan por renovar los aseos de la planta baja y la climatización e iluminación o instalar un nuevo ascensor en este punto, entre otras.

« Vigilaremos que se respeten los puestos existentes y no haya competencia desleal en el Mercado» RUBÉN MARTÍNEZ - PORTAVOZ DEL PSOE

En el pleno, tanto gobierno del PP como oposición (PSOE y Cs) estuvieron de acuerdo en que, tras años de no conseguir darle actividad a esa parte del Mercado, esta era una buena opción. Aunque el portavoz socialista, Rubén Martínez, apuntó que «hay que decir con claridad que esta propuesta no obedece a una gestión propia sino al interés de una gran superficie» por ubicarse en esa zona del mercado. Pero también destacó que «al final lo importante es revitalizarlo» y que «estaremos vigilantes de que se cumplan los pliegos y se respete a los puestos existentes». Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, afirmó que el Mercado «desde su reforma en 2007 no ha llegado a cuajar» y que «algo hay que hacer para revitarlizarlo» y «atraer a la gente» para lo que el Ayuntamiento también tiene que poner su granito de arena con promoción y mejoras estructurales.

« Desde el Ayuntamiento algo más tenemos que hacer como darle impulso y realizar mejoras» JUAN BALASTEGUI - PORTAVOZ CS

Los indultos se «cuelan» en el pleno y el PP se queda solo con su propuesta

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm no solo trató temas municipales. Las mociones conocidas como «tipo», es decir, aquellas que los partidos debaten y proponen en todos los ayuntamientos con temas nacionales, llegaron este lunes a la sesión plenaria. Una de ellas, de manos del PP, sobre los indultos de los condenados por el Procés de Cataluña y su rechazo a los mismos que incluía además la petición de dimisión a Pedro Sánchez y convocatoria de elecciones. La portavoz popular, Lourdes Caselles, defendió la postura de su partido pero se quedó sola en el debate porque PSOE y Cs no entraron a expresar su postura. El portavoz socialista, Rubén Martínez, afirmó que le parecía «esperpéntico» que se llevara esta moción a pleno ya que no era «competencia» del mismo y más «con la que está cayendo en Benidorm». Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, solo indicó que «no voy a perder un minuto» con este tipo de mociones, «solo con aquellas que tengamos competencia municipal».