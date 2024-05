El Intercity, a sellar su permanencia ante el Recreativo

El Intercity busca este domingo (18 horas) ante el Recreativo de Huelva en el estadio Antonio Solana de Alicante tres puntos que le permitan certificar de forma matemática su permanencia en Primera Federación.

Después del triunfo logrado a domicilio en la jornada anterior frente al Atlético Baleares (1-2), el Intercity está a dos puntos de sellar su continuidad en la categoría cuando restan cuatro jornadas por delante. La primera 'final' es ante un Recreativo inmerso en la lucha por entrar en la promoción de ascenso.

Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity, recordó en la previa del choque ante el decano del fútbol español que "el casi no existe" y que "las cosas se hacen o no se hacen" para recordar a los suyos que el objetivo no está conseguido. "Tenemos que ir a por el objetivo, si ellos tienen que ganar, nosotros también. Hay que competir hasta el final y quedar lo más arriba posible", apuntó.

El argentino ha recordado esta semana a los suyos tanto la historia de un rival con 128 años de historia, así como el potencial de un equipo que ha estado toda la campaña entre los primeros.

Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity / CFI

Posible alineación del Intercity

Con el regreso de algunos jugadores lesionados como Álvaro Pérez o Rafa Gálvez, la posible alineación del Intercity en este encuentro podría estar formada por Gaizka Campos, Mendibe, Álvaro Pérez o Cámara, Vadik Murria, Cristo Romero, Undabarrena, Martín Bellotti, Pol Roigé, Xemi Fernández, Nsue y Soldevilla.