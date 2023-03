Las empresas de calzado de la Comunidad Valenciana se han formado en los procesos de reclamación de facturas impagadas para saber cuáles son los mecanismos a los que pueden recurrir y los pasos que deben seguir en el caso de que se produzcan deudas por parte de sus clientes. La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y Dividae han organizado una jornada formativa para acercar la gestión profesionalizada de impagos a través de herramientas digitales, como la plataforma Dividae.

Daniel Jaume, Head of Sales and Business Development de Atlante, ha explicado cómo funciona la plataforma digital Dividae, una plataforma 100% digital que surge para tramitar las facturas impagadas y la reclamación de deudas. Jaume ha recordado que “todas las compañías tienen impagos en algún momento” y que, “las facturas no abonadas generan un impacto negativo en el resultado de las cuentas de las empresas”.

Según Jaume la utilización de herramientas de gestión profesionalizada “multiplican el éxito a la hora de recuperar las facturas impagadas”. Durante la sesión formativa, se han analizado las características y beneficios de esta plataforma Dividae, que destaca por ser la más económica del mercado, 100% digital, estar totalmente automatizada y ser una herramienta altamente eficaz a la hora de recuperar las facturas impagadas.

Por su parte, la abogada Elena Velasco del Grupo Atlante ha ahondado en el funcionamiento del proceso de recobro. En este sentido, ha recomendado a las empresas de calzado que “cuanto más sea la información que vuelquen a la plataforma, más va a facilitar a que se agilice la reclamación, ya sea por vía extrajudicial o judicial”.

Velasco, ha enumerado las distintas fases del proceso que se mantiene cuando se reclama una deuda. Así ha hablado de una primera fase, que concierne a la recuperación extrajudicial, en la que los letrados contactan con el deudor. En esta fase inicial, se plantea “la posibilidad de alcanzar un acuerdo o de fraccionar el pago”, pero si el acuerdo no resuelta viable “se examina el expediente por parte del equipo jurídico y se valora la vía judicial”, tal y como ha señalado la abogada.

La abogada ha incidido en que el periodo de prescripción de la deuda es de cinco años, por lo que “cuanto antes solicitemos la reclamación de la deuda, más posibilidades tendremos de recuperarla”. La letrada también ha revisado los tipos de deuda que son reclamables y cuál es el procedimiento monitorio que se ejecuta una vez que se presenta la reclamación de la deuda por vía judicial.

La sesión de trabajo ha finalizado con una demostración práctica del funcionamiento de la plataforma a través de su web www.dividae.com. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial en relación con la reclamación de deudas, se estima que el 45% de los casos resueltos derivan en el pago del deudor y el 39% de los casos resueltos derivan en el embargo del deudor.