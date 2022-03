Generación Zoe, la empresa argentina de coaching ontológico cerrada por su impulsor y presidente tras ser acusada de llevar a cabo una macroestafa piramidal internacional, llegó a reunir cerca de 200 millones de dólares.

Así lo desveló la noche de este lunes en el programa "Conflicto de Intereses" de la televisión C5N el periodista Andrés Lerner, tras haber rastreado los movimientos de las billeteras electrónicas que el fundador y líder de la compañía, el prófugo Leonardo Cositorto, publicó recientemente para que la gente siguiera invirtiendo en su nueva plataforma, Sunrise Coach.

A pesar de que Cositorto asegura que buena parte de los supuestos ingresos de su compañía, tanto la anterior como la actual, provienen del trading de criptomonedas, sus "expertos" y él mismo debían de ignorar que cada billetera electrónica deja en la blockchain un rastro público de todas sus operaciones. Lo único que no se puede saber de una wallet es quién es su propietario, incógnita que el propio Cositorto se ocupó de despejar al publicitarla en las redes sociales con la intención de recibir nuevos ingresos.

Solo en su billetera de Bitcoin se han podido localizar 187 millones de dólares, dinero que ya ha movido tras destaparse ayer la cifra. También ha borrado publicaciones en las redes sociales del casino online que gestiona a través una sociedad creada en Londres.

La de Zoe es considerada ya la estafa piramidal más grande de Argentina y sus víctimas se cuentan por decenas de miles, tanto allí como en muchos otros países, entre ellos España, donde tuvo su sede nacional en Elda.

En comparación con el número total, son pocos los afectados españoles del caso Zoe que quieren hablar. En algunos casos por sentir vergüenza de haber sido engañados; en otros, por consejo de sus abogados, quienes consideran que puede perjudicar el proceso legal de sus demandas; pero también los hay que ni presentarán denuncia al haber invertido dinero negro.

La figura de Andrea Acosta

Las escasas personas que han querido dar su testimonio a este diario han coincidido en señalar que la persona a la que el empresario eldense Daniel Paterna, presidente de Zoe España y Europa, remitía siempre como referencia de "soporte" era Andrea Acosta Benavides, titular de Generación Zoe S.L. en Madrid. En su página de LinkedIn esta mujer figura, sin más, como "teleoperadora en Plataforma Educativa".

Sin embargo, Generación Zoe S.L., con domicilio social en la calle Leñeros, 40 - 0 H de Madrid, sin teléfono y con la "enseñanza para adultos" como objeto, la registró ella como socia y administradora única el 15 de octubre de 2021, siete meses después de la constitución legal de Generación Zoe S.A. en Argentina y justo el mismo día en el que Cositorto publicaba en las redes sociales por primera vez la foto de su equipo jurídico y contable.

En esa imagen reunía a las personas que proporcionaron "armazón" legal a todo su entramado, que llevaba operando en el limbo desde la eclosión de la pandemia de covid, primero online y luego de forma presencial, en numerosos países.

En el caso de España, Daniel Paterna había hecho aterrizar a Zoe a través de su firma Pro Coaching FIF SL, constituida el 17 de septiembre de 2020 y con sede en Elda, dirigida por su hermano Camilo.

Sus planes de expansión por España (en una visita a Argentina prometió ante un auditorio lleno de gente abrir 40 sucursales) pasaban por establecer una sede en Madrid. Andrea Acosta se encargó de ella en lo que parece ser un domicilio particular.

Abrirían también otras franquicias de Zoe en Palma de Mallorca, ubicada en la calle Gremi de Cirurgians i Barbers 25, 2° 2B, y liderada por Jezabel D´Agostini, doctora propietaria de una clínica de medicina estética; y en Valencia, con el coach argentino Edu Ruiz al frente.

Poco antes de que estallara el escándalo en torno a la compañía, Daniel Paterna tenía previsto inaugurar una nueva sede en Granada y se vio obligado a cerrar, cuando empezaron a llover las denuncias, la que había abierto en Alicante unos días antes. También estaba ultimando los flecos para la apertura de una oficina en Elche, que iba a estar comandada por uno de sus colaboradores de confianza.

A falta de instalaciones físicas en otras ciudades, la red piramidal de Zoe contó con testaferros que ayudaron a captar a más gente, razón por la que hay afectados por distintos puntos de todo el país: Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía...

Diez días antes de que los hermanos Paterna fueron detenidos y registrados sus domicilios y su oficina central, Andrea Acosta registró una nueva empresa cuyo nombre incluye la marca denunciada.

Con fecha 1 de marzo constituía mediante escritura pública y con un capital social inicial de 3.000 euros "Majestic by Zoe S.L". Su domicilio social figura en la calle Conde de Romanones 9 de Madrid y se indica que es una agencia de publicidad. No consta tampoco teléfono y el único local comercial del inmueble en esa dirección lo ocupa un establecimiento de ropa.

De momento, al igual que las sociedades unipersonales "fantasma" creadas entre finales de 2021 y principios de este año por Daniel Paterna (Zoe Business Limited), Edu Ruiz (Infinite Growth Consulting Limited) y su hija Macarena Ruiz Achard (MRA Desarrollo Exponencial Limited), todas ellas en el mismo domicilio legal en Londres, a Majestic by Zoe no se le conoce todavía actividad.

Otros de los socios de Cositorto, algunos de los cuales se encuentran detenidos o prófugos, también crearon al calor de la extinta Generación Zoe diversas empresas con distintos objetos sociales, tal y como ya publicó este diario.