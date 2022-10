Gracia lleva al pleno un crédito de 2,3 millones para pagar la factura de luz y gas

La alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, propone al pleno de este jueves una modificación presupuestaria bajo la figura de suplemento de crédito de 2,3 millones de euros para cubrir una serie de gastos hasta el fin del ejercicio al no existir crédito suficiente para afrontarlos debido a que los presupuestos siguen prorrogados desde 2018; es decir, al no actualizarse desde hace cuatro años hay determinadas partidas que no están cubiertas, por lo que la administración local se ve obligada a actuar a golpe de modificaciones presupuestarias. Pese a que uno de los primeros compromisos que adquirió el bipartito PSOE-Ciudadanos tras la moción de censura de abril fue aprobar unos presupuestos, Gracia ha reconocido recientemente que por las demoras administrativas ya no se trabaja en los de 2022 y se van a centrar en 2023.

