La Abogacía del Estado en Valencia ha interpuesto un recurso contra el informe ambiental y territorial favorable a la construcción de 10 torres frente a la playa de Los Náufragos en Torrevieja. El proyecto, oficialmente "área de reparto número 82, Puerto la Sal", que promueve la mercantil Puente La Sal Inversiones, cuenta con el visto bueno del área de Urbanismo del Ayuntamiento, que indica que entre las medidas compensatorias se recoge la de no arrojar sombras a la playa entre las 10.00 y las 19.00 horas en cualquier época del año, una cuestión que se recoge en la modificación puntual número 52 del PGOU.

Según ha comunicado este lunes el concejal Federico Alarcón en relación a los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno local -una ordinaria y otra en sesión extraordinaria- que se celebraron el pasado viernes, se informa al servicio jurídico de que el Ministerio para la Transición Ecológica ha recurrido el informe ambiental al considerar que aquella aprobación puntual del Plan General, que validó la denominada libertad tipológica para los solares sin construir en primera línea de playa, impulsada por el alcalde Pedro Hernández y validada por la Generalitat Valenciana en 2010, no contó con el informe favorable de Costas.

Por su parte, el Ayuntamiento señala que, independientemente del fondo, la forma no es correcta, ya que no es recurrible. Los técnicos de Urbanismo recuerdan que el recurso solo podrá presentarse cuando el pleno apruebe el estudio de detalle, y no en el actual proceso de tramitación.

En cuanto al fondo, la administración local insiste en que el plan general vigente, que califica este suelo como urbanizable, es anterior a la Ley de Costas. En concreto, esgrime que, "según jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional, los informes de Costas no son vinculantes en lo relativo a la zona de influencia en suelo urbano", por "la preexistencia de la clasificación de suelo a la entrada en vigor dela Ley de Costas", así como que "el carácter vinculante solo es admisible cuando se refiere a asuntos de competencia propia del Estado".

El equipo de gobierno sostiene que ese mismo argumento es el que consta en un informe de la Conselleria de Territorio, que validó este tipo de actuaciones urbanísticas en Torrevieja en el caso del estudio de detalle del Área 81 -Baraka-.

Alarcón también ha explicado que el Estado está siguiendo la misma línea del recurso contra los 19 rascacielos que ya cuentan con informe ambiental favorable. Es decir, los diez que hay proyectados en la playa de Los Náufragos, los tres en el popularmente conocido como "Campico San Mamés" -espacio en primera línea junto al Acequión y la bahía- y los dos de Baraka -junto al parque de Doña Sinforosa, también en la primera línea de la playa del Acequión-, quedando pendiente el último en aprobarse, el de las cuatro torres previstas en la Cala del Palangre. En cualquier caso, el Miteco insiste en que la legislación si preserva los suelos urbanos naturales en los que se vaya a generar un efecto barrera y una limitación del campo visual al mar.

Todos estos proyectos de edificación en altura que se han presentado en los últimos años para acogerse a dos modificaciones puntuales del planeamiento de Torrevieja: la libertad tipológica y la de uso hotelero en el casco urbano. Ambas permiten saltarse la limitación general de seis alturas que rige desde 1986 si parte de la construcción se destina a alojamiento temporal.

Una de las singularidades del plan de Los Náufragos es que buena parte de los terrenos a urbanizar son propiedad municipal, con lo que al contrario de lo que ocurre con el resto de proyectos es el municipio el que podría renunciar a la construcción.

Según la constructora, para no proyectar sombras y minorar el impacto visual del skyline con una menor altura frente al mar, modificó el proyecto para ganar una torre más -en principio eran 9- para compensar que se rebajen las alturas de las edificaciones en primera línea, que al mismo tiempo se retranquean hasta ocupar una posición lo más separada posible del frente marítimo. Así, serían cuatro torres de ocho plantas, y otras seis de hasta 23 pisos.

Otros acuerdos

La junta de gobierno local también ha aprobado el proyecto de reparcelación de tres zonas verdes que hay en el Señorío de Punta Prima, al sur del término municipal lindando con Orihuela, con el objetivo de que se reordenen para agrupar y darle continuidad a estas zonas que ahora están disgregadas.

Además, la sesión extraordinaria ha acordado cursar a una empresa hacer valoraciones de qué costaría adquirir La Plasa por parte del Ayuntamiento para emplear la tres plantas que ahora están abandonadas, como sede de diversas dependencias municipales.