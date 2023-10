El PSOE ha planteado en una moción con algunas medidas, que a su juicio, pueden mejorar el acceso de los ciudadanos de la campaña de bonoconsumo. Entre ellas, un sistema de plazos que permita que los primeros en acceder al bono consumo sean empadronados y titulares registrales de bienes inmuebles en el término municipal de Torrevieja y, dentro de estos, aquellos con rentas bajas o parados de larga duración

La portavoz del grupo municipal socialista Bárbara Soler ha presentado una moción con estas sugerencias “al objeto de evitar las interminables colas y las desagradables situaciones vividas en las últimas ediciones”. En referencia a las broncas entre solicitantes en esa cola de la cita previa, con presencia policial incluida.

Postpandemia

La formación, que recoge de esta forma una propuesta similar a la revindicada por Sueña Torrevieja, indica que el nacimiento del bono consumo en la ciudad de Torrevieja tuvo lugar en una situación postpandemia como medida excepcional con la finalidad de fomentar el consumo y beneficiar a las maltrechas economías de comerciantes y hosteleros, pero “transcurridas ocho ediciones, la situación de excepcionalidad ya no es tal y es necesario adaptar el bono consumo a la realidad de nuestros días”.

Soler asegura que el reparto de dinero público ha de seguir un criterio social que el actual sistema no respeta. “El Partido Socialista de Torrevieja plantea llevar a cabo un sistema de plazos”. Su propuesta otorga prioridad a los empadronados y los titulares de bienes inmuebles con rentas bajas o parados de larga duración. En palabras de la portavoz, “el presupuesto para el bono consumo sale de los bolsillos de los torrevejenses, de todos los que pagamos impuestos en nuestra ciudad, y por ello deberían tener prioridad en el acceso como ocurre en otros municipios cercanos”.

Así, los socialistas plantean que, dentro del grupo anterior, se establezcan dos plazos; “en el primer plazo los primeros en poder acceder serán aquellos parados de larga duración o con rentas bajas, lo que cumpliría el criterio social que debe regir el procedimiento. En el segundo plazo, el resto de empadronados o titulares registrales de bienes inmuebles del municipio”.

Priorizar no es excluir

La portavoz ha insistido en el hecho de que priorizar no significa excluir, de modo que el resto de ciudadanos podrían tener acceso al bonoconsumo en un eventual tercer plazo si el presupuesto del mismo no se hubiese agotado aún.

De otro lado, el principal problema que se observa en el bono consumo, dice Soler, es el procedimiento para solicitarlo. Se han usado dos sistemas de solicitud: el presencial y el telemático-online, y la opción de uno u otro sistema se ha basado en las anomalías o deficiencias que se observaban en los mismos, como que una misma persona podía solicitar un gran número de bono consumos a través del móvil o el ordenador , los problemas derivados por la brecha digital que sufren nuestros mayores o las grandes colas generadas al requerir la presencia de los solicitantes.

No es incompatible

Los socialistas insisten en que ambos sistemas no son del todo incompatibles y pueden combinarse para mejorar el acceso del bono consumo a todos “a punto de cumplirse el primer cuarto del siglo XXI carece de sentido obligar a cientos de personas a estar en una cola durante horas cuando existen mecanismos que permiten evitarlo. La solución es establecer un sistema combinado y simultáneo donde se reserve un porcentaje del bono consumo a personas con dificultades para acceder al sistema online y el resto de manera telemática”.

Captcha

Como formas de evitar que los solicitantes no presenciales puedan acceder a más de un bono consumo se pueden recuperar o implementar mecanismos como el CAPTCHA y el certificado digital y sistema @Clave. Este último es el sistema oficial de autenticación. Es el mismo sistema utilizado para el Gobierno de España para obtener el bono cultural joven. Si se quiere mejorar aún más el proceso, se pueden recuperar o implementar otras herramientas como filtros de IP -que permitan limitar el número de bonos que se pueden sacar desde la misma IP por unidad de tiempo-, waiting rooms o pasar un proceso de KYC (know your customer) usado por empresas que necesitan cerciorarse de quién es la persona a la que le están ofreciendo un servicio, como por ejemplo, los bancos que permiten crear una cuenta online.

En positivo

El grupo municipal socialista considera esta propuesta muy positiva para la mejora del acceso al bono consumo y espera que pueda ser debatida en pleno próximamente. Asimismo, considera importante que "se haga y se tenga en cuenta cualquier otra aportación que se considere beneficiosa, ya provenga de ciudadanos o de otros grupos".