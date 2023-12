El proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio 2024 ascenderá a 158 millones con la incorporación de una partida destinada a las inversiones, financiadas con créditos bancarios, de 43 millones de euros.

El anteproyecto de presupuestos ha sido presentado este martes por el alcalde Eduardo Dolón y el concejal de Hacienda y Contratación, Domingo Paredes. Fue validado, como avanzó INFORMACIÓN, ayer en junta de gobierno y será aprobado provisionalmente por la mayoría absoluta del Partido Popular en un pleno extraordinario la próxima semana. Estas son las características básicas de los presupuestos del próximo año.

El capítulo de P ersonal crece un 25,35% con respecto a 2023 y se incorporan todas las partidas consignadas en modificaciones y actualizaciones anteriores, como el complemento de productividad o las nuevas plazas creadas.

crece un 25,35% con respecto a 2023 y se incorporan todas las partidas consignadas en modificaciones y actualizaciones anteriores, como el complemento de productividad o las nuevas plazas creadas. En gasto social , se mantienen las actuaciones de protección y promoción social, como son el servicio de ayuda domicilio, atención a la infancia, programa comedor infantil, políticas de igualdad y programa de empobrecimiento energético, SEAFI y teleasistencia

, se mantienen las actuaciones de protección y promoción social, como son el servicio de ayuda domicilio, atención a la infancia, programa comedor infantil, políticas de igualdad y programa de empobrecimiento energético, SEAFI y teleasistencia El presupuesto mantiene las rebajas fiscales con el IBI al mínimo legal y sin actualizar las principales tasas al IPC. Además, asume el consistorio la subida de las tasas de basuras impuesta desde el Gobierno de España.

con el IBI al mínimo legal y sin actualizar las principales tasas al IPC. Además, asume el consistorio la subida de las tasas de basuras impuesta desde el Gobierno de España. El presupuesto contempla un desembolso de 500.000 euros en ayudas directas para hacer frente a la crisis económica mediante ayudas que buscan incentivar las compras en el pequeño y mediano comercio local.

para hacer frente a la crisis económica mediante ayudas que buscan incentivar las compras en el pequeño y mediano comercio local. Se destinan 43.042.472 euros a inversiones de las que 41.585.607 se ejecutaran directamente por el Ayuntamiento y 1.456.865 euros a través de Fondos Europeos. Una apuesta clara por la inversión con un crecimiento que se podrá hacer realidad durante el ejercicio 2024.

Desglose de inversiones

Las inversiones ascienden 43.042.472 euros, financiadas con deuda -operaciones de préstamo- y con enajenación de patrimonio y derechos urbanísticos de titularidad municipal. Los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen el 26,35% del total del proyecto del Presupuesto para 2024 frente al 0% del ejercicio anterior por ser presupuesto prorrogado del ejercicio 2021. Muchas de las inversiones previstas para 2024 están siendo anunciadas por el gobierno local desde 2019, hasta el punto que algunas de las previstas están ya en ejecución.

Hay otra serie de inversiones, anunciadas desde hace años por el gobierno local que se incluirán en la modificación presupuestaria derivada de la liquidación del ejercicio 2023 y la disponibilidad del remanente de tesorería (superávit). Las inversiones que se pretende introducir vía modificación presupuestaria son:

Paseo Playa de Los Locos, que se está tramitando la aprobación del proyecto por parte de la Dirección General de Costas; la ejecución del Centro de Innovación Empresarial; la zona Verde de la Torreta III; nuevas actuaciones de renovación de alumbrado público; actuaciones en la Ciudad Deportiva, con nuevas pistas de pádel y la nueva piscina cubierta con un importe previsto de 3.600.000 euros.

Además, se incluyen actuaciones de mejora viaria, acerado e infraestructura urbana, incluyendo las mejoras previstas en el Polígono Industrial Casagrande.

Reglas fiscales

Estas inversiones se financiarán con remanentes de tesorería. Es decir, con el superávit de las cuentas municipales. En 2022 fueron 60 millones de euros -con origen en años de ahorro previos en los que no se podían emplear ese dinero en inversión y la falta de ejecución presupuestaria-.

La liquidación del presupuesto estará lista sobre el mes de marzo. El concejal Paredes ha indicado que basta con un decreto para adscribir una parte de esas inversiones ya previstas este año al próximo 2024. Y si se ponen en marcha las reglas fiscales y contención del gasto público, que impiden usar el superávit en inversión y hay algún proyecto que no estuviera contemplado en 2023, el Ayuntamiento se verá obligado a destinar ese superávit a amortizar créditos, para volver a suscribir préstamos y financiar los proyectos.

En este sentido Paredes ha indicado que los municipios carecen de información sobre cómo se van a reactivar esas reglas que se suspendieron con la crisis sanitaria del covid hace tres años para aliviar la presión sobre las arcas municipales.

Gasto de personal

El gasto de personal - la retribución de los 700 trabajados del municipio- se eleva a los 39.522.269 euros, como avanzó este medio, con un incremento del 25,35% respecto al consignado en el presupuesto inicial del ejercicio anterior 2023 incluyendo todas las modificaciones y actualizaciones previstas a nivel estatal aprobadas en el ejercicio para 2021, 2022 y 2023 y la incorporación del complemento de productividad en el complemento específico de los trabajadores de este Ayuntamiento en ejecución de sentencias judiciales firmes.

Esta partida a pesar del incremento "significativo y necesario", señala el equipo de gobierno, para conformar "la administración del futuro que demanda Torrevieja" constituye el 25,04% del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2024 frente al 32,28% del ejercicio 2023. Una cifra "equilibrada y coherente" con el nivel de gasto y gestión que prevén estos presupuestos de futuro

Gasto en servicios

El gasto corriente, el que una ayuntamiento debe afrontar de forma ordinaria todos los años al margen de las inversiones, sobre todo en las contratas de servicios públicos esenciales, asciende a 64.349.059 euros.

Con un incremento del 11,64% con respecto a este mismo gasto en el presupuesto anterior. Este capítulo supone el 40,77% del total del proyecto del presupuesto previsto para el ejercicio 2024, frente al 59,01% del ejercicio anterior. Aunque el porcentaje se aminora, este capítulo se incrementa con 7 millones de euros.

Por primera vez se incorpora en el presupuesto el 100% del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y de la costa -más de 25 millones de euros-. Además, se incluyen más de dos millones de euros hasta alcanzar la cifra de 5 millones en el Área de Parques y Jardines -aunque Paredes señala que es un dato estimativo a la espera de que se apruebe el nuevo pliego de condiciones para licitar el servicio que se realiza sin contrato ahora-.

La Agencia de Desarrollo Local (ADL) incorpora 140.000 euros para la lanzadera de empresas. En salubridad, se incluyen más de 110.000 euros para la esterilización de gatos. Para Educación se incorporan 100.000 euros más para reparaciones de centros escolares. Se aumentan en 176.000 euros el mantenimiento de edificios deportivos. En Turismo se incrementan los créditos y se incorporan más de 550.000 euros para los diferentes festivales que alberga la ciudad, especialmente en época estival. Y en subvenciones, se aumentan las subvenciones a deportistas de élite hasta 65.000 euros.

Realista

Paredes ha indicado que el de 2024 es un presupuesto "realista, en equilibrio presupuestario, ajustado al contexto socioeconómico actual, elaborado sobre la base de un crecimiento realista y avalado por las previsiones económicas nacionales". Según el concejal estas cuentas rebajan "la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas y que permitirá continuar la transformación de la ciudad iniciada en el anterior mandato, con el impulso de proyectos como la reordenación del puerto de la ciudad o nuevos espacios para desarrollar líneas empresariales diferentes".

Dolón ha destacado que estas cuentas pondrán el acento en el "gasto social", al hacer un esfuerzo importante en el incremento de personal necesario para cubrir los estándares exigidos por el contrato programa de Servicios Sociales firmados con la Generalitat Valenciana, pasando a crear nuevas plazas y cubrir las vacantes -que es una de las carencias que le reprocha la oposición al equipo de gobierno desde años-.

Además, con las ayudas a empresarios, como el bonoconsumo o la congelación de las tasas e impuestos "esperamos mejorar el comercio local y crear nuevas oportunidades laborales".

Por otro lado, se mantienen las actuaciones de protección y promoción social, como son el Servicio de Ayuda a Domicilio, Atención a la Infancia, Programa Comedor Infantil, políticas de Igualdad y Programa de Empobrecimiento Energético, SEAFI y teleasistencia. Servicios, que por otra parte se trata en su mayoría de servicios sociales esenciales como el Seafi o el servicio a domicilio que el Ayuntamiento no puede dejar de prestar y que tiene contratado por varias anualidades a distintas empresas.

Ingresos

Los ingresos del Ayuntamiento de Torrevieja para 2024 supondrán un decremento del crédito del -6,39% (unos 3.982.806€) con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior, debido sobre todo a la rebaja de las expectativas de Ingresos por el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La previsión disminuye en casi 5 millones de euros respecto a la media de ejercicios anteriores.

Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de Tasas, Precios Públicos y otros ingresos, asciende a 17.589.445 euros, lo que supone un incremento del 53,63% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior, representando el 11,14% del proyecto de presupuesto total de ingresos para 2024.

El incremento no solo viene del levantamiento de la suspensión de la aplicación de las Ordenanzas de Mesas y Sillas y Ocupación de Espacios Públicos como mercados fijos y ambulantes, puestos, casetas y quioscos, sino del incremento de nuevas altas producidas en los últimos 3 años de aproximadamente un 50% de los datos de ejercicios anteriores.

Con esto, las tasas siguen sin actualizarse al IPC, congelando el equipo de Gobierno todas las tasas y fomentando así la creación de empleo y la dinamización comercial. La interventora del Ayuntamiento ha advertido que para el caso de la tasa de residuos el Ayuntamiento debería actualizarla al alza y que no hacerlo es un incumplimiento de la ley Estatal de Residuos y Economía Circular.

El concejal Paredes ha matizado a preguntas de este diario que esa previsión de altas se ha realizado -efectivamente- sobre unas solicitudes de alta de terrazas producidas durante los años en los que la hostelería y comercio local no han pagado la tasa y no descartó que esa previsión no se cumpla en función de si los empresarios renuncian a una parte o toda de esa ocupación del espacio público en zonas de aparcamiento, aceras y paseos al tener que abonarla.

Transferencias del Estado

El Ayuntamiento destaca que aumentan las previsiones de Fondo Complementario de Financiación -el departamento de Comunicación no cita que ese apartado se corresponde a las transferencias directas del Estado al muncipio en función de su población-, que pasa de 16 millones de euros a lo que ha venido ingresando el Ayuntamiento los últimos años, 20,2 millones de euros.