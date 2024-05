PP y Vox aprueban sus presupuestos en Orihuela mientras la oposición vislumbra ruptura

Sin aceptar ninguna enmienda de la oposición ni las alegaciones de colectivos y particulares. "Quedan aprobados los presupuestos, que serán buenos para Orihuela, a pesar de todo", concluía el alcalde de Orihuela y presidente del pleno, Pepe Vegara, que añadía: "Se levanta la sesión del pleno más importante de los últimos seis años".

En apenas 40 minutos se ha resuelto lo que no se pudo hacer desde 2018: la aprobación definitiva de los nuevos presupuestos ha salido adelante en una sesión extraordinaria, con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y Vox y en contra de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cambiemos).

Así, entrarán en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, cumpliendo con el plazo previsto. "A finales de mayo, primeros de junio en el peor de los casos", afirmaba Vegara en una entrevista a este periódico.

Corto, pero intenso ha sido el debate que ha comenzado como ha acabado. Víctor Valverde, portavoz del PP, como si se tratara de la llegada a la luna -"un pequeño paso para el hombre; un gran salto para la humanidad"-, ha manifestado que "es un gran día, un gran paso", porque "se quita una piedra en el camino, desde 2018, para atender las demandas que nos trasladan los vecinos" y porque "se ajusta el gran déficit económico que dificultaba el día a día".

Diferente ha sido el punto de vista desde la otra bancada. "Ya no tendrán excusa" para justificar una mala gestión por falta de dinero. En palabras de José Aix, portavoz de Cs, "se acaba la excusa de que la culpa es de Ciudadanos". En este punto se ha producido el primer rifirrafe -ya habitual- entre la formación naranja y Vox. "Sí, la culpa es de Ciudadanos, que no ha sido capaz con el PP ni con el PSOE porque había intereses espurios", ha espetado Manuel Mestre, portavoz de Vox.

"Retire esa afirmación", ha pedido Aix. "Espere a su turno de palabra", le ha respondido Vegara. "[Aix] siempre introduce tensión en los plenos, y es una pena porque es un día para celebrar", ha continuado Mestre, que ha incidido en que el equipo de gobierno "ha puesto los intereses de la ciudad por delante de los de partido".

"Claro que ha sido el culpable; ha sido un mal mecánico", ha respondido Valverde a Aix, que a su vez ha contestado: "Hicimos lo que pudimos con el jefe de taller que teníamos", al mismo tiempo que lo ha definido como "un magnífico equilibrista" por mantenerse como concejal con Bascuñana y Vegara. "Ha pasado por el paraguas de cuatro siglas distintas; ese es el equilibrio", le ha dicho Valverde a Aix.

Por su parte, Aix ha advertido a Mestre que esta aprobación "lo deja vendido y a merced del PP". "En su esquema de valores es posible, pero no en el mío. Creo en la lealtad. Creo en el compromiso. Creo en el socio que tengo; me siento colaborador, no a merced", ha comentado Mestre.

Visos de ruptura en el bipartito

Carolina Gracia, portavoz del PSOE, ha afirmado después del pleno que "Vox es como lo fue Ciudadanos, un cooperador necesario; estamos viendo que se está rompiendo también". Como ejemplo ha citado Orihuela Cultural. "Es la primera vez que Vegara, con esa piel de cordero que le da caracteriza, con ese buen gesto y esa sonrisa, ha decidido plantar cara a Vox y ha metido a alguien de su confianza en esa sociedad, por lo que ya se está evidenciando que cuando el PP comparte gobierno lo único que hace es usar los votos de ese grupo para su beneficio. Esto sí que nos preocupa porque además va a llevar Orihuela a una situación de inestabilidad que más pronto que tarde va a llegar".

Sin consenso

La oposición en bloque también ha afeado al bipartito que no haya recogido ninguna propuesta. Aix le ha recriminado a Vegara que "tiene los peores vicios de sus antecesores", porque han llegado "a mesa puesta; esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas", aunque luego le ha tendido la mano para que cuente con Ciudadanos el próximo año.

"Solo en un año ya se parecen demasiado a los anteriores equipos de gobierno", ha lamentado Enrique Montero, concejal de Cambiemos, que ha afirmado que estos presupuestos solo pretenden "contentar a la ciudadanía cuando han reconocido que no van a poder ejecutar todas las inversiones". En este sentido, ha subrayado que "la intención que tiene este gobierno es poner en marcha 140 proyectos de inversión en solo seis meses con la experiencia de este último año en el que no han sido capaces de prácticamente gestionar nada".

En la misma línea, Gracia ha subrayado que las nuevas cuentas son "para la gente, pero sin contar con la gente", a lo que ha añadido que "dejan una herencia a Orihuela que es el coste de que la ultraderecha gobierne".

Los ediles de PSOE, Cs y Cambiemos votan en contra de los presupuestos / Información

En cuanto a la posibilidad de gestión, Gracia ha puesto un símil: "Desde que asumieron el poder han aprobado 21,5 millones de euros en modificaciones de crédito, de los que solo han gestionado 4,5 destinados a pagar deuda".

Montero también ha hecho hincapié en "los problemas técnicos que contiene este proyecto con los ingresos inflados, las ordenanzas que no se han actualizado, la falta de la liquidación del año 23 y el préstamo", a la vez que ha echado en falta "temas clave sobre la vivienda, medio ambiente, igualdad, movilidad y otro largo etcétera".