José Luis Casanova, rector del santuario: "Habrá que pensar en la restauración del relicario que contiene la Santa Faz"

Son 533 años (desde 1489) los que en el santuario-monasterio de la Verónica se venera el Rostro de Jesucristo y su Misericordia, la Santa Faz, y donde multitud de peregrinos repiten: «¡Faz divina! ¡Misericordia!». Desde el 24 de abril al 8 de mayo de 2022 miles de personas pasarán por la Santa Faz, la primera después de los dos años de pandemia, «La Santa Faz de la esperanza», como ya la ha bautizado el rector del santuario José Luis Casanova.

¿Cómo se presenta esta Peregrina tras dos años de parón?

Hemos querido llamar a esta Peregrina la Santa Faz de la esperanza porque mucha gente tiene la esperanza de volver a encontrarse con el rostro de la Santa Faz y la esperanza después de todo este tiempo tan difícil que continúa para muchos. Este año la Santa Faz quiere ser esa mirada de esperanza, de fuerza y de ánimo para seguir caminando.

Se espera que sea multitudinaria...

Hay tantas ganas que se prolongará como siempre, no será un solo día sino todo el fin de semana. Ha comenzado este martes con la Peregrina Escolar. Aún a pesar de que el tiempo se pueda estropear, va a ser una Peregrina muy numerosa. Se alargará. Empezamos el domingo y son 15 días muy intensos. En la primera semana está el eje central, que es la romería; el viernes empieza la novena a la Santa Faz y termina el domingo 8 de mayo con la misa de 12 horas, con la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, que es el broche final tanto para la Semana Santa como para la Santa Faz. Aparte de que hay personas que vienen los días que les permite el trabajo.

¿Será también la Peregrina de la salud?

Es uno de los principales deseos, junto al trabajo. Quizá son las cuestiones más importantes. También, en este año, pedir por la paz en los corazones pero también en el mundo, de forma muy especial en Ucrania. La Santa Faz es también una experiencia de caminar juntos en la diversidad con una meta en común. Sabemos que es un Rostro de amor, de misericordia, de paz, sin buscar las diferencias sino uniéndonos a aquello que es común para todos, el deseo de todo corazón humano de vivir en el bien, en armonía, en solidaridad. Por eso, esta Santa Faz de la esperanza puede facilitar mucho esta recuperación a todos los niveles, el entendimiento entre todos, en una causa común por la persona humana, por su propio bien, por la familia, por el trabajo. Creo que puede ser una hermosísima peregrinación la de este año.

Es una Peregrina con nuevo obispo y nuevas monjas custodias...

Es la primera vez que el obispo, Don José Ignacio, va a participar y a presidir. Esta semana está en el plenario de la Conferencia Episcopal en Madrid pero quiere estar mañana miércoles en la Peregrina Escolar y por supuesto va a presidir la celebración de la misa en la romería. En cuanto a las monjas, llegaron en 2019 (verano). En 2020 no hubo por la pandemia aunque lo celebramos dentro del templo las monjas y un servidor. En 2021 vinieron algunos peregrinos y romeros. Para ellas ha sido poco a poco, progresivamente, y lo han preparado con tantísima ilusión y con tanto tiempo para poder acoger, con las oraciones que ellas siempre hacen por todas las personas que vienen a este lugar con devoción y con necesidad.

¿A qué hora abrirá el monasterio el día de Santa Faz?

A las cinco de la mañana y no cerrará mientras haya peregrinos que quieran ver, visitar y encontrarse con la Santa Faz.

¿El obispo llegará al caserío caminando?

Si, en principio sí quiere venir caminando, tiene mucha ilusión para comprobar de primera mano, aunque ya le hemos contado, pero si no se vive la Santa Faz no termina uno de hacerse a la idea de lo que es. No es solamente la multitud de personas sino cada rostro, cada inquietud, cada necesidad. No cuento la Santa Faz por cuántos vienen sino por cada uno que se encuentra cara a cara con el rostro de la esperanza y de la misericordia.

¿Cuándo fue la última vez que se abrió el relicario de la Santa Faz?

En el cuarto centenario de hizo una revisión de la Reliquia en sí misma y no se ha vuelto a hacer más. En algún momento habrá que pensar en una restauración de lo que es el relicario donde dentro está la Santa Faz. Desde lejos no se aprecia pero cuando lo tienes en las manos ves que por el paso del tiempo se ha desgastado. Es de una plata bronceada. Hace unos años, cuando se trasladó a la Sacristía, Patrimonio del Ayuntamiento hizo un estudio fotográfico. Vamos a ver. Realmente la restauración más importante es la de los corazones, que cuando vengan aquí se produzca esa renovación. La Santa Faz supone una renovación de nuestra sociedad y de toda la gente que viene.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes para que celebren la Santa Faz sin botellón?

Hace unos años desde el monasterio nos desplazábamos donde los jóvenes se reúnen, luego se intervino de otra manera. Los jóvenes lo que buscan en el fondo es tener un día de fiesta, de amistad, de felicidad. Les diría que busquen en el corazón, en las relaciones sanas, aquello que desean. Se puede pasarlo bien haciendo el bien. Los jóvenes no son la esperanza del mañana sino el presente, tienen que aportar mucho a la sociedad de hoy, es el rostro joven de la Santa Faz, y deberíamos de seguir imaginando no sólo cómo ofrecer algo alternativo a los jóvenes sino cómo incorporarlos a este acontecimiento de la Santa Faz. La Peregrina Escolar es un sembrar pero hay que abundar en la imaginación para que el rostro joven de la Santa Faz brille en ellos y sean partícipes.

¿Cómo se puede conseguir que la Santa Faz traspase fronteras?

Este año es el V Centenario de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano y aquí en el monasterio tenemos un testimonio muy importante. En la segunda vuelta que dio en 1526, a punto de fallecer en el Pacífico, deja testamento donde indica que hubiera deseado cumplir una promesa aquí en la Santa Faz. Tuvo que suponer un grandísimo impacto. Para ver este Rostro durante todo el año viene gente de todas partes, no solo de la ciudad. Juntamente con estos días tan intensos y con otros elementos que Alicante tiene puede ser un potencial que sume como identidad de la ciudad y como acontecimiento que atrae gente para disfrutar de este lugar. Cuando nos demos cuenta de que la Santa Faz suma durante todo el año podríamos potenciarlo mucho más entre todos.

¿Qué le parece que el Ayuntamiento promueva la declaración de Interés Turístico Autonómico para la romería?

Todo lo que pueda ayudar a dar visibilidad a este acontecimiento es bueno, también lo que viene a protegerlo. Hay que ser creativos dentro de la tradición. Es un primer paso en positivo. Estamos encontrando buena coordinación con los cruceros que traen visitas a la Santa Faz. Sumar la Reliquia a otros acontecimientos puede hacer que tenga un rostro aún más visible.