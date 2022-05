El Patronato de Turismo de Alicante pide con una semana de retraso tres plazas a la oferta de empleo público

El Patronato de Turismo y Playas de Alicante necesita dos informadores turísticos y un auxiliar de servicios, según se ha puesto de manifiesto en la Mesa Negociadora del Ayuntamiento de Alicante, reunida de urgencia esta mañana por segunda vez en una semana y únicamente para tratar únicamente las necesidades de personal del organismo autónomo. La mesa negociadora de la oferta de empleo público ya se reunió días atrás para que los distintos departamentos hicieran sus peticiones pero el Patronato, en manos de Ciudadanos, no solicitó ninguna plaza.

El bipartito (PP y Cs) lleva cerca de dos semanas anunciando una Junta de Gobierno para iniciar el trámite para las obras con remanentes, que debe pasar por Pleno, pero se está retrasando porque, según fuentes municipales, previamente tiene que reunirse la Junta Rectora del Patronato de Turismo, que dirige la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que según otras fuentes está pendiente del visto bueno del área de Intervención. Finalmente, se ha convocado para mañana martes. Ante esta situación, el grupo socialista acusa a este departamento de obstaculizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Alicante.

Así las cosas, el Partido Socialista de Alicante exige a Barcala que explique lo que está sucediendo en el Patronato Municipal de Turismo y Playas tanto en la contratación de personal como en el retraso que está generando en la tramitación de Junta de Gobierno para que pueda realizarse la modificación presupuestaria que dé paso a la ejecución de inversiones. "El alcalde se ha olvidado en incluir en la Mesa Negociadora de Oferta de Empleo Público, en plena temporada alta, contratar a dos informadores turísticos y un auxiliar de servicios, provocando que la Mesa Negociadora se tuviera que convocar hoy de urgencia para tratar únicamente las plazas de empleo público de turismo", indican desde la formación.

El PSOE critica que en tres años el Patronato de Turismo "no ha aplicado ninguna política municipal que impulsara al sector turístico alicantino, ahora, además la nefasta gestión del Patronato está obstaculizando la oferta pública de empleo y las inversiones en la ciudad".

“Es inadmisible que el Patronato de Turismo y Playas olvide y retrase la oferta de empleo público en turismo. No es admisible que después de convocar una Junta de Gobierno extraordinaria la suspendan porque el Patronato de Turismo no se aclara. El desaguisado es de tal magnitud que nos hace plantearnos si Barcala sabe que Alicante es una ciudad turística y que estamos a las puertas de la temporada alta del turismo”, ha indicado Trini Amorós, la responsable de Turismo del PSOE de Alicante.

Amorós afirma que el sector turístico alicantino no merece un alcalde que le da la espalda en la pandemia cuando fue el sector más castigado y este año puede recuperar la normalidad perdida en 2020 y 2021. “No tiene gerente de Turismo, no tiene Plan Estratégico, no se acuerda que hay que contratar personal, retrasan la ejecución de las inversiones para Alicante porque el Patronato de Turismo no hace los deberes en tiempo y forma. Solo se mueve en la improvisación más absoluta y esto nos lleva al caos. Si a Barcala no le preocupa el sector turístico, al menos debería preocuparle la gestión del Patronato para que no obstaculice las inversiones que tanto necesita nuestra ciudad", concluyen.

Y es que desde casi dos semanas, el bipartito de Alicante lleva anunciando la celebración de una Junta de Gobierno para aprobar las inversiones a financiar con los "ahorros" municipales. El Ayuntamiento tiene unos 80 millones en los bancos. El propio alcalde, Luis Barcala, fijó la reunión para martes de la semana pasada, haciéndola coincidir con la sesión ordinaria, tras suspender un día antes la junta convocada por la vía de urgencia, alegando que no se había llevado a cabo por problema de agenda de los concejales.

Los días pasan y se sigue sin celebrar la reunión, que será el pistoletazo de salida para la segunda modificación del Presupuesto municipal, un trámite para financiar nuevas obras con los remanentes de tesorería. A continuación se tendrá que celebrar la Comisión de Hacienda, como paso previo a un pleno que se prevé que sea extraordinario, para no tener que esperar hasta finales de mes. Fuentes municipales aseguran que la reunión todavía no se ha podido celebrar porque previamente tiene que reunirse la Junta del Patronato de Turismo, que dirige la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que según otras fuentes está pendiente del visto bueno del área de Intervención.

Ante el retraso en la aprobación por la Junta de Gobierno de los proyectos, el bipartito ha ido anunciando iniciativas que se prevén financiar con esos ahorros municipales, como 1,6 millones para la puesta en marcha de siete proyectos Smart City: ciberkioscos sociales, Smart Building, Smart Ville San Antón, Smart Parking, Saic Móvil y Smart Markets. El Ayuntamiento también prevé recurrir a remanentes para destinar un millón de euros "a poner en valor dos de los parques más importantes en el Pau 1 (Juan Pablo II) y en la Zona Norte (Lo Morant). Por otro lado, se ha anunciado una inversión de 130.659 euros para actuaciones sobre infraestructuras dañadas en el entorno de la Albufereta por los continuos temporales.

También se prevé financiar con ahorros la adecuación del parque Sergio Melgares en el PAU 5 de Playa de San Juan, con una inversión de 1,3 millones de euros. El bipartito, por otro lado, destinará parte de esos ahorros a la puesta en marcha de nuevos Territorios Futura, como el ‘Gimnasio de Ideas’ en Séneca, la reforma del vivero de empresas de Mercalicante, la mejora de espacios verdes y la instalación de micropuntos de reciclaje en Las Atalayas, entre otras actuaciones.