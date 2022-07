El Ayuntamiento inspeccionará la fuente de Luceros tras aparecer grietas y manchas en la piedra

Solo siete meses después de la restauración de la fuente de Luceros y una vez terminadas las Hogueras, grietas y manchas afloran en la piedra del monumento de Bañuls. Especialmente llama la atención una coloración negra en el lomo de uno los caballos, que además ha "chorreado" a la parte inferior de la escena; y las fisuras en una de las patas del mismo corcel así como otras que destacan en la base con volutas sobre las que se apoyan los corceles. Además, en general la fuente no está tan blanca como quedó tras la intervención y amarillea el poroso material en algunas de las figuras.

Este rápido deterioro ha sorprendido en el seno del bipartito de Alicante, que asegura que la fuente fue inspeccionada cuando se retiraron los cajones que protegían los caballos de las vibraciones de los fuegos artificiales durante las mascletás y "las grietas no estaban". Según avanzan fuentes municipales, los técnicos volverán a revisar el Bien de Relevancia Local la próxima semana "para analizar y evaluar la situación de la fuente, tanto las fisuras aparecidas como las manchas, que no sabemos lo que es, pero que no estaba. Se estudiará de dónde provienen y cuál es la causa de las grietas", han explicado.

El rápido deterioro de la fuente, inaugurada en 1931, cada vez que se restaura es una constante, aunque expertos consultados por este diario señalan que debería haber durado en perfectas condiciones un mínimo de 5 años contemplando el envejecimiento de los materiales dado que este tipo de intervenciones se hacen para que duren al menos 20 años. La renovación fue realizada por la empresa Estudio y Método de la Restauración, que se encargó de lavar la cara al monumento en una intervención que costó 300.000 euros y que terminó antes de Navidad. Para ello se emplearon técnicas láser y de infrarrojos para mejorar la precisión de esta actuación a cargo de los autores de la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela. Un representante de la firma ha indicado este viernes, observando las fotografías, que "no podría decir a qué es debido" el deterioro observado solo siete meses después.

La celebración de las mascletás en torno al monumento ha generado en estas Hogueras 2022 una enorme controversia. La frontal oposición de una asociación de defensa del patrimonio, Salvem el Nostre Patrimoni, a que los fuegos se disparen en la fuente de Levante y sus protestas para que se desplacen a otro lugar acabó judicializándose. La primera denuncia, en Fiscalía, terminó archivándose; y la segunda ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante tuvo algo más de recorrido pues el juez denegó las medidas cautelarísimas que pidió la asociación pero sí abrió una pieza de cautelares. Ante esta situación, que se dio a diez días de los disparos pirotécnicos, los servicios jurídicos municipales presentaron rápidamente una batería de alegaciones para que el juez se pronunciara antes de la fecha prevista de inicio del concurso de mascletás. El alcalde quería contar con el aval judicial para celebrar los espectáculos de pólvora dado que, si se agotaba el plazo inicial de diez días hábiles y se disparaba desde Luceros sin sustanciarse la pieza de cautelares abierta por el juez, es decir, mientras se estaba debatiendo, se podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

Finalmente el juez admitió las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alicante en las que apelaba a las pérdidas económicas de la suspensión del concurso y a la tradición, entre otras motivaciones, y "ante la indiciaria falta de acreditación de unos daños de imposible o difícil reparación" en la fuente fruto del disparo de los fuegos. Además, el bipartito pedía una garantía de 5 millones de euros a los demandantes para cubrir posibles daños derivados de eventuales reclamaciones patrimoniales derivadas de la cancelación del concurso.

El caso es que, tenga relación o no con las mascletás, algo que tendrán que dirimir los técnicos, llaman la atención las grietas aparecidas en la pata de uno de los caballos; las que hay en la base de varios de los corceles así como una mancha negra en una estas esculturas cuyo origen desconocen tanto los técnicos municipales como la empresa restauradora.

Antes de Hogueras, un responsable de Patrimonio del Ayuntamiento elaboró un informe descartando afección de las mascletás al monumento. De hecho, el juez que autorizó las mascletás también contempló en su decisión aspectos como que "los propios demandantes señalan que las patologías más frecuentes localizadas en el monumento han sido agrietamientos y la caída parcial y superficial del material que lo constituye, dando apariencia de desconchados con fisuras y microfisuras; mencionando expresamente la influencia de otras causas (que concurrirían con las vibraciones por los espectáculos pirotécnicos) como son las vibraciones generadas por el “tráfico rodado cercano” o también “el agua de la fuente con la corrosión de los elementos metálicos embebidos en la masa del cuerpo de la fuente”. Otros aspectos que recalcan los expertos son la humedad, el ambiente salino y la mala calidad de los materiales empleados para su construcción, cemento blanco con arenilla de mármol.

Expertos consultados por este diario señalan que los daños están a la vista, como algunas grietas, manchas por el humo y otras oscuras que achacan a que el polvo en suspensión de los fuegos artificiales entra en el material con que está hecha la fuente, que es muy poroso. Asimismo cuestionaron afirmaciones de concejales de que la reducción de los días de disparo y del tiempo eran por protección de la fuente porque entienden que la vibración es superior al concentrarse la cantidad de pólvora. Por ello, abogan por el traslado a otros puntos de la ciudad de estos disparos como se ha hecho en Elche, que opta por otra ubicación, que además permitirá detonar más carga explosiva, para proteger el Palacio de Altamira y el Museo Arqueológico y de Historia de Elche.

Recordar que el grupo municipal de Compromís, que ha solicitado reiteradamente que se replantee el escenario de las mascletás de Luceros, pidió en el Pleno de Alicante que se hiciese revisión de la fuente tras los disparos de Hogueras. El alcalde, Luis Barcala, defiende a capa y espada esta ubicación máxime después de que la Conselleria de Cultura solicitara informes sobre las medidas de protección, lo que el bipartito entendió como una amenaza de prohibirlas. Un informe del Servicio Territorial de Cultura exigía medidas adicionales para salvaguardar la escultura a 15 días del inicio de los disparos y abría la puerta a reubicar el punto de detonación.