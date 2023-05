Las numerosas obras que hay activas en Alicante están siendo un quebradero de cabeza para los vecinos y comerciantes de varias zonas. Sin embargo, a apenas un mes para que comiencen las Hogueras, también las comisiones fogueriles están pendientes de las actuaciones municipales en visos de que el habitual espacio en el que se instala su monumento o su racó no podrá ser utilizado del 18 al 24 de junio.

La mayoría de estas hogueras se ubican en el Centro de la ciudad o en los barrios colindantes, como el de San Antón, donde tienen lugar varias de las acometidas locales en la vía pública. En concreto, las hogueras de Rambla, José María Py, Santa Isabel, Benito Pérez Galdós y San Antón Alto verán modificada su ubicación respecto a 2022. También Port d'Alacant, aunque en este caso gracias a la finalización de la obra que les tenía realojados en la zona Ocean Race.

Hogueras reubicadas

Una de las hogueras que tendrá que desplazarse es la de San Antón Alto, que habitualmente plantaba su hoguera en el cruce de las calles Sevilla y València, en la plaza Hospital Viejo San Antón, y este año lo tendrá que hacer en el cruce de la calle Sevilla con Espoz y Mina. También el racó, que se ubicaba en el inicio de la cuesta de la Tabacalera se desplazará a la pista deportiva de la plaza de la Pipa: "Hace dos semanas nos juntamos con el Ayuntamiento porque no teníamos ubicación. Tuvimos varias reuniones y al final han dado una posible solución", explica Pablo Fayos, presidente de la hoguera San Antón Alto.

En prácticamente la misma situación se encontraba la hoguera Benito Pérez Galdós, que había expresado de manera pública su descontento por esta situación: "Benito Pérez Galdós es una de las comisiones fundadoras de nuestra fiesta, por la que han pasado artistas de la talla de Gastón Castelló y Remigio Soler. Aunque a día de hoy seamos una humilde comisión, como tantas otras en nuestra ciudad, podemos decir con orgullo que desde 1928 únicamente la Guerra Civil y más recientemente la pandemia de coronavirus que obligó a la suspensión de las hogueras, nos han impedido faltar a nuestra cita con el fuego. Pues bien, lo que no pudo tumbar una guerra y una pandemia mundial, puede conseguir hacerlo la desidia de nuestras instituciones", lamentaban a través de sus redes sociales. Su ubicación tradicional, la plaza Músico Óscar Tordera Iñesta, se encuentra levantada desde hace meses. El Ayuntamiento les ha propuesto mover su racó a las calles colindantes, en lo que confían que pueda ser una solución oportuna.

Cerca del Centro, también se ven afectadas las comisiones de la Rambla, por las obras en el fondo de saco; José María Py, por las que tienen lugar en el entorno de la avenida General Marvá y Santa Isabel, por las que se plantean en el entorno del Edificio de los Representantes. Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Alicante no ha indicado si ya tiene solucionadas las ubicaciones de todas estas comisiones para sus hogueras y racós.

Port vuelve... sin plataforma flotante

Si bien media decena de hogueras se ven afectadas por las obras, también hay otras que vuelven a su sitio tras la finalización de otras actuaciones. Es el caso de Port d'Alacant, que volverá a plantar en la fachada litoral tras haber estado en la zona Ocean Race durante la actuación en el paseo marítimo. En concreto, la hoguera se ubicará en el paseo Mártires de la Libertad a la altura de la Casa Carbonell.

Por el momento, sin embargo, la hoguera seguirá en tierra firme y no volverá al agua. La comisión señala que en el año 2019 se tomó la decisión de no plantar la hoguera en el mar y buscar ubicaciones en el suelo hasta que se pudiera volver a plantear la posibilidad de ubicarla en una plataforma flotante. Además, indican que las obras acometidas en todo el paseo litoral desde agosto de 2021 hicieron imposible buscar otro emplazamiento que aunara hoguera y racó que no fuera el que tuvieron el pasado año.

Desde la comisión consideran que una vez finalizadas las obras y con el frente litoral luciendo nueva imagen, con el paseo marítimo estrenando todos sus elementos urbanos por completo, la hoguera volverá para poder tener la cremà en el frente litoral.