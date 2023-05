El alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala (PP), busca votos fuera del PP con el objetivo de revalidar cuatro años más el poder y así impedir que la izquierda gobierne la ciudad. Con ese objetivo, durante la presentación de su candidatura en un acto celebrado en la cochera de tranvías. el regidor popular ha pedido el voto de todos "sean del partido que sean", sin pedir que se "cambie de ideología", sino que se "piense lo mejor por Alicante". También de aquellos que hace cuatro años votaron a Ciudadanos, apelando al voto útil, aunque sin citar directamente a la formación naranja: "No votéis por opciones que no van a salir, porque eso tirar el voto". En esa línea, Barcala ha reclamado el apoyo a su vez de los alicantinos "sensatos" que quieren un "gobierno estable, unido, previsible, fuerte, que proteja los derechos y las libertades". Y es que, según Barcala, "el voto útil es más necesario que nunca", un mensaje que suele reclamarse en las rectas finales de las campañas y no en sus inicios, en un mensaje que ya defendió este sábado.

En la recta final de su intervención, la única durante el acto que se ha celebrado este domingo tras aplazarse el pasado viernes por la lluvia, Barcala no ha dudado en hablar de violadores y okupas, en un intento de trasladar el debate electoral al escenario nacional: "Estas elecciones van de avanzar con el PP o retroceder con el tripartito de izquierdas. No hay términos medios. No vamos a permitir que la izquierda condene a la ciudad al retroceso, porque se conformaría un gobierno a semejanza del Botànic de Puig o Frankenstein de Sánchez". Durante la presentación, Barcala ha hecho balance de la gestión de los últimos y ha recordado los anuncios de los últimos días, además de desvelar una nueva promesa: "Alicante va a tener una ciudad de la música y la danza. Se va a llamar 'Ciudad Las Harineras", que se van a transformar en sede de los cuatro conservatorios con un auditorio para los alumnos de música, para que puedan ensayar y actuar, y también para las bandas". Al acto, entre otras caras conocidas, se han dejado ver el el concejal de Infraestructuras y Seguridad, José Ramón González, el exconcejal Manuel Jiménez, la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín Zarco; el presidente de la Semana Santa de Alicante, Alfredo Llopis; el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Juan de Dios Bermúdez, entre otros. También se han dejado ver asesores municipales a sueldo de Ciudadanos.