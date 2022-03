José Francisco Sáez Sironi: "Hay más ganas que miedo, los sastres no dan abasto y ya no admiten encargos"

Vuelve el olor a incienso y monas mezclado con azahar. Las notas de las trompetas gemelas anunciando las procesiones, los clarines, los tambores y las marchas. El canto de los "ángeles roncos". Los colores de las vestas de los nazarenos, de las flores y los tronos. Y ya es seguro que también los caramelos.

Regresa la Semana Santa a Orihuela tras el paréntesis de la pandemia. ¿Qué percibe en las calles?

Hay más ganas que miedo. Los críos están deseando. En este tiempo a los niños las vestas se les han quedado cortas. Conozco a sastres que ya no admiten más encargos porque no dan abasto. También hay quien todavía no se lo cree. Además de ganas hay necesidad, porque estos dos años sin apenas contacto han hecho que algunos cofrades se vayan desligando. Muchas cofradías se están quejando de que están teniendo devoluciones de cuotas. Uno es cofrade durante todo el año, salga o no. Queremos potenciar ese sentimiento con iniciativas para el acercamiento e intentar implicar tanto a los jóvenes como a los veteranos.

Asumió el cargo en 2017 y vivió su primera Semana Santa como presidente en 2018. Ha sido reelegido en diciembre. Su tercera celebración en vez la quinta como marcaría el calendario. ¿Cómo lo afronta?

Esta Semana Santa es un repetición de la que no se llevó a cabo en 2020. Desde los cargos y los abanderados, que son los mismos, hasta el cartel. Si bien es una fotografía distinta, la imagen elegida vuelve a ser La Verónica, con su trono gótico de plata, él único que tenemos de ese estilo, con sus luces y flores y una banda de música que la acompaña. Es un reflejo de una Semana Santa oriolana.

Una celebración de interés turístico internacional compuesta por 14 cofradías y una treintena de pasos...

Este año tendremos dos nuevas imágenes: la Virgen de la Amargura, de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, y el viernes se bendijo al Cristo de la Victoria, que acompaña al tercio de pretorianos de Ecce Homo.

El viernes también hubo una reunión de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Orihuela-Alicante para concretar las medidas sanitarias que marcarán los desfiles procesionales. ¿Qué se acordó?

Se determinó que el uso de la mascarilla será a partir de los 6 años y que no hará falta llevarla cuando el nazareno vaya cubierto con capuz. Los costaleros deberán hacerse un test de antígenos y cada hermandad deberá designar a un controlador que esté pendiente de que se cumplen las medidas.

¿Habrá caramelos?

La Semana Santa de Orihuela no se entendería sin el caramelo. Además no supone un riesgo porque va envuelto. En cualquier caso, para evitar un posible contacto de manos exigiremos que los nazarenos lleven siempre guantes. No el de látex, sino el que forma parte de la uniformidad de la vesta. Es un elemento más como el calcetín y la faja. En cuanto al recorrido, no tenemos calles tan estrechas que exijan cambios. Habrá dos filas de sillas que esperamos que estén repletas como siempre. Esta Semana Santa va a ser normal, como una más.

Hace cuatro días el obispo José Ignacio Munilla mantuvo una primera reunión con la Junta Mayor. ¿Qué impresión le causó?

Lo primero que hemos hecho ha sido enseñarle el Museo de Semana Santa. Se ha quedado sorprendido de lo que tenemos. Se nota que, como él dice, es un mundo totalmente diferente del que viene [San Sebastián]. Tras la presentación de cada presidente, firmó en el libro de honor de la Junta Mayor.

¿Qué asuntos trataron?

Recalcó la idea de trabajar sobre todo con los jóvenes. Hizo mucho hincapié en captar su atención. En Orihuela están implicados en la medida en que su familia y el ambiente que los rodea se lo inculcan. Así hasta determinada edad y después se alejan. Aunque normalmente vuelven, cada vez cuesta más que sigan participando. Muchos se pierden en el camino.

Precisamente, para enseñar a los recién llegados son importantes los ensayos.

Hoy le toca el turno a la Hermandad del Cristo de Zalamea, que se fundó en 1969. La Virgen del Consuelo es portada a hombros por mujeres.

Se ha hablado mucho del protocolo covid, ¿qué hay del protocolo cofrade?

Recientemente se ha presentado en Orihuela el libro "Protocolo cofrade", de Óscar López, el primero que se hace en España de este tipo. Hasta en la imprenta, que es sevillana, se mostraron sorprendidos. Hay mucho protocolo que el propio cofrade desconoce.

¿Por ejemplo?

La procesión de Sábado Santo es la única que la organiza un ayuntamiento, que es quien invita a la curia. El cortejo lo abre el Caballero Cubierto, ataviado de chaqué y chistera, que es designado por el gobierno en reconocimiento de sus méritos y lealtad a la ciudad. Junto con la distinción del nazareno, que lo nombra la Junta, es la figura más relevante. En un escrito de 1750 ya se hablaba de que es una tradición que se remonta a tiempos inmemoriales. En este mismo desfile del Santo Entierro de Cristo los costaleros del Raiguero de Bonanza portan a La Diablesa, el único paso que tiene prohibida la entrada a la iglesia. Viene gente desde muchos lugares a fotografiarlo. Es de los más estudiados. Encargado por el gremio de labradores, representa el triunfo de la cruz sobre el pecado y la muerte, aunque hay muchas interpretaciones.

¿Qué supone la Semana Santa para usted?

Estoy ligado a ella desde que me recuerdo. Para mí los 365 días son Semana Santa. Mi compromiso es total. He pasado por varias cofradías. Ahora soy hermano de la Virgen de la Soledad y cofrade y vicepresidente de la Cofradía de Los Azotes. También soy hermano del silencio desde los 18 años. Solo a partir de esa edad está permitido procesionar en el Santísimo Cristo del Silencio. Mi hijo se incorpora este año. En la Semana Santa de Orihuela hay una vertiente más pintoresca y otra de penitencia. Salvando las procesiones de mucha luz, la del silencio tiene algo especial. Te encuentras contigo mismo. Hay sensaciones que nada más que se viven ahí.