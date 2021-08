Las familias monoparentales crecen un 10% en el último año

«Llegué a una cierta edad y me planteé ser madre porque siempre me han gustado los niños. Al final quería experimentar lo que significa ser madre, pero tenía una edad que, biológicamente, no se podía alargar más, por lo que fui a una clínica privada -ya me pasaba de edad para el tratamiento público-, y al tercer intento cuajó Carles, gracias a una in vitro». La de Concha y Carles es una de las 212.000 familias monoparentales de la Comunidad Valenciana, una cifra que ha crecido un 9,6 por ciento en el año de la pandemia. La crisis sanitaria ha sido, sin duda, un detonante de este aumento.