El bipartito de Alicante designa a un edil del PP y a otro de Cs concejales síndicos de la Santa Faz

La Comisión de Régimen Interior y Presidencia del Ayuntamiento de Alicante ha designado este jueves a los ediles Antonio Peral, del PP, y a Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos, como concejales síndicos para la romería al monasterio de Santa Faz, programada para el jueves 28 de abril, en su vuelta a la normalidad tras la pandemia. Salvador de Lacy Pérez de los Cobos -marqués de Lacy- y Eleuterio Llorca Martínez seguirán ejerciendo el cometido de caballeros custodios.

Los dos concejales síndicos serán los encargados de realizar, dos días antes de la Peregrina, la prueba de llaves en el camarín del monasterio. Con ese acto protocolario se comprueba que las cerraduras están dispuestas para la apertura oficial de la hornacina, coincidiendo con el día de la Romería.

El 28 de abril se repetirá la ceremonia en el día de la celebración oficial. Se extraerá la Reliquia de la hornacina y se depositará en el altar, situado en la Plaza de Luis Foglietti, para presidir la Eucaristía. A la conclusión, y siguiendo idéntico ceremonial, la Santa Faz será devuelta al camarín en presencia de los concejales síndicos y de los caballeros custodios. Uno de los síndicos, Antonio Peral ha destacado que "este año volvemos a celebrar este acto tan arraigado en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Es un año especialmente significativo por haber salido de esta pandemia y poder volver a hacer la Peregrina como siempre, un acto de tantísimos años de antigüedad, que por fin recuperamos todos los alicantinos".

El grupo socialista se ha abstenido en la votación de la comisión para elegir a los dos ediles síndicos de la Santa Faz porque el alcalde ha decretado el nombramiento de dos concejales síndicos hombres, lo que, unido a los caballeros custodios, hará que toda la participación sea masculina. "Se ha dejado fuera la posibilidad de una paridad como se ha producido con anterioridad. Hemos manifestado nuestra contrariedad y hemos pedido que se revirtiera esta cuestión. Se nos ha contestado por parte del presidente Toño Peral como del concejal Antonio Manresa que no se iba a hacer, que se respetaba el decreto del alcalde, y además el presidente de la comisión nos ha informado de que se había ofrecido el puesto de síndica a la vicealcaldesa y que lo había rechazado y lo había delegado en el edil Adrián Santos, como ha ratificado el propio Manresa", ha apuntado el portavoz socialista Francesc Sanguino.

"Ahí hemos llegado al desconcierto total porque no entendemos que PP y Ciudadanos dejen fuera de representatividad a las mujeres en el acto popular y religioso más importante de la Santa Faz, y que no les importe lo más mínimo tal como han expresado que haya más hombres. No les importa lo más mínimo cuando todos los representantes son hombres, por lo tanto pedimos que el alcalde reconsidere el nombramiento de los síndicos, que de cara al futuro se tengan en cuenta la paridad y de no hacerse nos reservamos la acción política necesaria para que la representación en la Santa Faz pública que haya siempre un cumplimiento y que en el conjunto de los oficiantes haya una representación tanto de hombres como de mujeres", ha dicho el edil del PSOE. En cambio, desde el bipartito señalan que esto no es así y que ella, como vicealcaldesa, junto al alcalde, designa a los síndicos. Por tanto, no puede elegirse a sí misma.

Sea como sea, la Santa Faz volverá este 2022 tras dos años de suspensión de la romería por la pandemia de coronavirus.

"Trabajamos en que se pueda una romería de la Santa Faz con normalidad", afirmó el regidor popular Luis Barcala al ser preguntado por la romería, que se suspendió en 2020 y 2021 por las restricciones derivadas de la pandemia, en un acto de Semana Santa días atrás.

En ambos años, tanto en 2020 como en 2021, no se pudo celebrar la Santa Faz como tradicionalmente se conoce, aunque hubo sendas bendiciones desde el monasterio.

El primer año, sin romería por el coronavirus, el entonces obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, fue el encargado de oficiar este 23 de abril la misa de Santa Faz, que se celebró a puerta cerrada en el interior del Caserío. En el íntimo oficio, Murgui señaló que "más allá de los remedios médicos, las personas necesitamos auxilio psicológico y espiritual".

Respecto al intento de la Iglesia y el Ayuntamiento de que la Reliquia se trasladara hasta el Castillo de Santa Bárbara para bendecir la ciudad, el obispo mandó un mensaje velado a la Subdelegación del Gobierno, que prohibió el acto por no estar recogido entre las excepciones a la limitación de circulación por el estado de alarma.

Tras la misa, se procedió a extraer a la Santa Faz del camarín y posteriormente tuvo lugar el acto de la bendición desde la puerta del monasterio. Fueron cuatro bendiciones dirigidas a los cuatro puntos cardinales. En la ceremonia, de apenas 15 minutos de duración, el obispo recordó a aquellos que habían perdido la vida por el virus, a sus allegados y también "a los que ayudan a los enfermos, a los ancianos y en cualquier servicio, y a los que hacen labores para la sociedad".

En el acceso a la Santa Faz, la Policía organizó un control de vehículos. En la plaza, hubo una importante presencia de la Policía Local, la Policía Nacional y también la Guardia Civil. Más de una decena de agentes en la misma plaza y sólo una "espontánea", una vecina de Santa Faz que siguió la misa desde dentro del monasterio y la bendición, desde la cruz de la misma plaza. Por entonces, estaba decretado el estado de alarma que restringía al máximo la salida domiciliaria.

Un año más tarde, el pasado 2021, tampoco hubo Peregrina oficial, aunque la situación epidemiológica había mejorado con la llegada de la vacuna. Entonces fue la lluvia la que obligó a suspender la bendición de la Santa Faz desde el Castillo de Santa Bárbara. La decisión la tomó el Cabildo de la Concatedral, pese a que se llegó a valorar a realizar el acto desde el Patio de Armas de la fortaleza, para evitar la subida hasta la parte más alta.

Finalmente, la bendición se produjo a las puertas del monasterio. Desde allí, y con menos de un centenar de fieles en la plaza, el entonces obispo realizó cuatro bendiciones a la ciudad. En ellas rogó por los fallecidos y los enfermos de covid, por el personal sanitario que lucha contra la pandemia y, por último, por los gobernantes. El alcalde, que en esta segunda edición marcada por la pandemia sí estuvo presente en el monasterio, agradeció a los alicantinos que no se produjeran aglomeraciones en ese día de la Santa Faz. “Es cierto que hay que gente que está haciendo la romería, pero en número muy reducido”, destacó.