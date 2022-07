"Es una decisión que tiene que tomar Ximo (Puig), la ejecutiva local o País Valenciano a nivel orgánico". Así se refiere el concejal del grupo municipal socialista de Alicante Manuel Marín al futuro del portavoz de su grupo en el Ayuntamiento, Francesc Sanguino, que sigue echando a ediles de los órganos locales agrandando la crisis del PSOE, mientras se resiste a presentar su renuncia como portavoz pactada el lunes tras reuniones a varias bandas de la cúpula del partido en València, en la que también se acordó que mantendría su acta como edil. Una crisis que sigue sin tocar fondo que el partido quiere cerrar de una vez este viernes con una ejecutiva local.

Marín es uno de los miembros del grupo municipal, junto a Manuel Martínez, que suelen madrugar para acudir a la sede que tienen en el vestíbulo del edificio principal del Ayuntamiento. Esta mañana, según ha explicado, ha estado preparando el Consejo Local de Comercio que se celebra este viernes, en el que se debatirá, entre otros asuntos, el traslado de los puestos de los hippies de la Explanada que propone el bipartito así como el del mercadillo de la Playa de San Juan.

"La última vez que vimos a Paco por aquí (en referencia a Sanguino) fue la semana pasada. No lo hemos visto y su despacho está apagado" Manuel Marín - Edil socialista

Pese a que "estamos haciendo trabajo de calle" con la recogida también de más de mil firmas para que se rebaje el autobús urbano, Martínez señala que pasa horas en la sede del grupo "viendo correos, preparando el Pleno de la próxima semana". "La última vez que vimos a Paco por aquí (en referencia a Sanguino) fue la semana pasada. No lo hemos visto y su despacho está apagado", afirma. Tampoco han hablado por teléfono, indica.

"Desde hace una semana no ha venido el portavoz y si lo ha hecho no le he visto". Y "tampoco sabemos si viene a presentar los escritos (de destitución de concejales del PSOE en los distintos órganos) o lo hace telemáticamente". Escritos y movimientos que, asegura, va conociendo por las noticias pero a los que, insiste, no ha tenido acceso.

"Estamos a la expectativa de lo que pasa. Si queréis más información en todo caso remitiros al portavoz, hasta ahora Paco Sanguino; o al secretario general Miguel Millana", quien esta mañana ha pasado también por el grupo unos minutos, según Marín. "Sé que ha estado por aquí pero no le he visto", ha afirmado. Al parecer ha sido antes de las 10 de la mañana. Marín sí ha coincidido con la portavoz adjunta, Trini Amorós, y con la edil Llanos Cano, que tenían distintas comisiones a las que asistir, "pero no he hablado del tema ni con Trini ni con Llanos, tenían prisa. No ha sido día de poder comentar nada".

Sobre el ambiente en el seno del grupo, apostilla un "ya te imaginarás". "Es muy confuso y muy triste porque esto no conduce a nada positivo. A ver si los órganos superiores deciden algo, porque nosotros no podemos intervenir en esas historias", dice sobre los concejales rasos.

Sobre la dimisión de Sanguino, dice que "no tengo ni idea qué va a hacer. Solo decir que esto no beneficia en nada al partido, al grupo municipal ni a la ciudad".