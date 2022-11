Los médicos insisten en que fumar o vapear en las terrazas de la hostelería, aunque sea al aire libre, daña al fumador pasivo y puede provocar infecciones cardiorrespiratorias, tumores y trastornos fetales, aparte de transmitir el covid-19. Por este motivo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica vuelve a pedir que la reforma de la nueva Ley Antitabaco extienda la prohibición temporal de fumar y vapear en estos espacios públicos que se adoptó durante la pandemia (restricción que en la Comunidad Valenciana sigue vigente) para que sea una medida de cumplimiento permanente.

Los hosteleros, por contra, reclaman que la medida se revierta puesto que en la mayor parte de España ya se levantó el veto y solo sigue vigente en la Comunidad Valenciana o Baleares. Consideran un contrasentido que solo se mantenga en comunidades turísticas y que se afirme que existe riesgo de coger covid si se fuma en una terraza pero no si se comparten vasos o platos, por ejemplo.

"Esto es una campaña para que la gente deje de fumar. En una terraza al aire libre no hay estudio que avale y que diga que hay fumadores pasivos expuestos a coger un cáncer. Seamos serios. Es una solemne tontería pero hay una campaña detrás que estamos viendo y han aprovechado el covid-19 para prohibir una vez más que se fume en las terrazas, y solo en la hostelería. ¿En una parada de autobús no pasa nada? ¿Y si voy por la calle y está llena de gente fumando, no pasa nada?", afirma César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

También pone en tela de juicio esta aseveración Mar Valera, presidenta de la Federación Provincial hostelera, que habla de tomadura de pelo.

"Podemos coger covid si fumamos en una terraza pero si compartimos platos o vasos no. En la Comunidad llevan mucho tiempo queriendo terminar con esto y la pandemia les ha venido que ni al pelo para hacerlo. En casi toda España se puede fumar en las terrazas menos aquí, ¿es que tenemos diferente atmósfera? Al final la gente acaba haciendo lo que le da la gana y los únicos perjudicados somos nosotros que nos tenemos que estar enfrentando continuamente con el cliente, muchos de ellos de fuera de la Comunidad que no entienden por qué no se deja fumar".

Sea como sea, en la provincia de Alicante, según últimos estudios de la Asociación contra el Cáncer, fuman habitualmente 389.407 personas. 30.000 más son ocasionales, y cerca de 300.000 más exfumadores. Según esta entidad, el consumo de tabaco puede estar detrás de ocho de cada diez casos de cáncer de laringe y pulmón, e influye en otros trece, sobre todo en la mitad de los de vejiga, 35% esófago y 23% páncreas.

Revisión de estudios

La Sociedad Española de Neumología ha realizado una revisión de estudios que concluye que la prevalencia del consumo de tabaco y vapeo es del 88% en las terrazas de España y que estas se contaminan un 30% más por cada fumador o vapeador. Esta revisión se ha publicado en la revista científica "Open Respiratory Archives" y afirma que los fumadores pasivos, expuestos al humo de tabaco de segunda, tercera y cuarta mano y a las sustancias tóxicas que liberan los dispositivos electrónicos (como los e-cigarrillos), tienen mayor riesgo de sufrir infecciones cardiorrespiratorias y de contagiarse de coronavirus especialmente si son personas vulnerables.

Esta solicitud forma parte del paquete de cinco medidas que ya presentaron en noviembre de 2021 para ser incluidas en la futura Ley Antitabaco y, esta vez, esta sociedad científica la formula tras un trabajo elaborado por neumólogos y expertos en tabaquismo. La prohibición de fumar y vapear en las terrazas se mantiene en la Comunidad Valenciana como restricción contra el covid, una de las pocas vigentes junto al uso de la mascarilla en transporte público y espacios sanitarios.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica entiende que la prohibición de fumar o vapear en espacios públicos abiertos como las terrazas debería ser permanente, y no temporal, con base en las conclusiones de una revisión de estudios firmada por José Ignacio de Granda-Orivea, Carlos Andrés Jiménez-Ruiz , Inmaculada Gorordo Unzuetac, Eva de Higes-Martínez, Eva Cabrera-César, Raúl Sandoval-Contreras y Carlos Rábade-Castedo.

Concentraciones nocivas

Esta revisión expone que las terrazas son lugares muy frecuentados por fumadores y vapeadores. Todo ello, según los neumólogos, provoca que los no fumadores estén expuestos a importantes concentraciones de gases y partículas nocivas que proceden de la exhalación del fumador (humo de segunda mano), la combustión del cigarrillo, las colillas (desecho considerado humo de cuarta mano), así como la mezcla de todos estos tóxicos procedentes del fumador con gases de la atmósfera (humo de tercera mano). Además, los agentes químicos presentes en estos locales se mantienen en el tiempo al adherirse a la ropa, objetos u otras superficies de las instalaciones de las terrazas.

Considera esta sociedad médica que existe una evidencia científica sólida acerca de la asociación entre la exposición pasiva al humo del tabaco y el desarrollo de enfermedades cardíacas y respiratorias, tumores, infecciones respiratorias o trastornos fetales.

«Las terrazas donde se fuma o vapea no son lugares seguros ni saludables, porque no existe un umbral de seguridad para las concentraciones de humo de tabaco en estos ambientes, aunque el mayor daño está relacionado con la menor distancia del fumador o la duración e intensidad de exposición. Sabemos que las poblaciones más vulnerables son los niños, las embarazadas, los trabajadores de la hostelería y los pacientes con enfermedades crónicas preexistentes. Por ello, se debe prohibir sin dilación fumar o vapear en terrazas”, dice el Dr. Carlos Rábade, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad de Neumología.

Pandemia

Durante la pandemia, se prohibió fumar en las terrazas temporalmente para evitar los contagios por el virus SARS-CoV-2. Ahora, esta nueva revisión "confirma que los aerosoles y el humo generado por los cigarrillos y los dispositivos electrónicos pueden ser fuentes de covid-19", según esta sociedad científica «Esto se explica porque las partículas del virus SARS-CoV-2, de 0,1 m de diámetro pueden adherirse a las partículas y gotitas de los aerosoles de tabaco que tienen un diámetro mayor, entre 0,2 y 0,5 m., de forma que los aerosoles cargados con el virus pueden viajar hasta distancias de 7-8 m., aumentando el alcance de contagio más allá de 1 o 2 metros habituales», detalla.

Además, fumar o vapear no solo pone en riesgo la salud de los fumadores pasivos que comparten la terraza, sino la de los propios fumadores, ya que un reciente registro español con 14.000 pacientes ingresados por covid-19 ha concluido que ser fumador es un factor independiente de mal pronóstico de esta enfermedad, afirma la misma fuente.

Conclusiones de la revisión:

1. Se insta a las Administraciones Públicas a declarar las terrazas entornos libres de humo para defender a los no fumadores de agentes tóxicos del tabaco, también de los dispositivos electrónicos.

2. Esta medida evitaría la transmisión del virus SARS-CoV-2 que se adhiere al humo del tabaco, a fin de prevenir el contagio en fumadores y no fumadores.

3. La medida también protegería a los empleados de hostelería de las consecuencias de la exposición pasiva al humo del tabaco y a los tóxicos que libera el vapeo.

4. Es fundamental que se apoye a los fumadores en sus intentos de abandono del tabaquismo, para aumentar sus probabilidades de éxito y prevenir sus complicaciones, como contraer una forma más grave de covid-19.

5. Las terrazas libres de humo de tabaco y sustancias tóxicas emitidas por dispositivos electrónicos podrían prevenir el covid-19 y otras infecciones respiratorias en la población, por lo que debería ser permanente.