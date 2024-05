El PSOE sospecha que el E-Tram de Elche es un autobús de alta capacidad, no un tranvía

El PSOE ha redoblado la presión con el E-Tram para Elche y ha elevado a las Cortes Valencianas una proposición no de ley en la que instan al Consell a establecer un plan y un calendario de implantación por fases de la red tranviaria del área metropolitana ilicitana. Además, demandan ejecutar y poner en servicio los accesos al tranvía en Elche e integrar la explotación de las futuras líneas en la red gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

El grupo parlamentario socialista reclama que se realicen con urgencia los trámites necesarios para licitar cuanto antes la infraestructura y dar cuenta a las Cortes del grado de cumplimiento de la proposición no de ley en el plazo máximo de tres meses desde que se apruebe.

Reunión en Elche

Estas exigencias vienen recogidas en el documento presentado por el PSOE, del que ayer daban cuenta la portavoz de Infraestructuras del PSPV en las Cortes, María José Salvador, junto al portavoz municipal socialista, Héctor Díez, y los diputados Ernest Blanch y Ramón Abad. Tras la reunión entre los responsables socialistas, la diputada autonómica aseguraba que, «con los datos en la mano», lo que anuncia el presidente del Consell, Carlos Mazón, «no es un tren sino un autobús de alta capacidad que no vale lo que prometió, por lo que estamos ante un verdadero engaño a la ciudadanía».

Según explica Salvador, «el PP ha decidido que los estudios previos para la infraestructura los realice el Ayuntamiento con 100.000 euros que no se han transferido aún y que, si eso es así, entonces el E-Tram no entrará en la red de Ferrocarrils de la Generalitat».

El grupo socialista tilda esta situación de «estafa electoral» y Díez afina asegurando que «el gran compromiso electoral de Ruz y Mazón, del que cada vez se sabe una cosa, no se va a cumplir, por lo que pedimos que cumpla su promesa e invierta los 195 millones prometidos antes de las elecciones» de hace un año.

Tergiversación

«Lo que nos venden ahora es un E-Tram, el claro ejemplo de lo que es usar y tergiversar el lenguaje, porque no es un tranvía si no lleva catenaria ni raíles. Eso es un autobús de alta capacidad», remarca la diputada, que expone que «la alarma saltó cuando vimos que en los presupuestos autonómicos había una partida de 100.000 euros para que el Ayuntamiento hiciera los estudios previos de esta infraestructura. Si es el Ayuntamiento y no FGV, significa que no se incluye en la red ferroviaria de la Generalitat Valenciana. Por ello, pedimos a Mazón que rectifique y que invierta los casi 200 millones que prometió para hacer un tranvía en Elche». Salvador recuerda que las partidas para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han descendido un 76,4% «por lo que no hay presupuesto para nada».

Los responsables del PSOE, esta mañana, presentando la proposición no de ley en Elche / INFORMACIÓN

Pregunta parlamentaria

La diputada autonómica anunciaba ayer en Elche que, sobre este asunto, los socialistas también han registrado una pregunta parlamentaria en la que solicitan a la Conselleria de Medio Ambiente que explique si el E-Tram anunciado es un tranvía, «siendo conocedores de las características de un tranvía y de un E-Tram».

Por su parte, el portavoz municipal, Héctor Díez, indicó que el gran compromiso electoral de Mazón y de Ruz «fue el tranvía de 195 millones. Ha pasado un año y poco se sabe de este compromiso salvo 100.000 euros. Por ello pedimos que Mazón cumpla su promesa y pague esos 195 millones en el tranvía, como prometió antes de campaña».

El diputado autonómico Ernest Blanc señalaba ayer que «la semana que viene veremos al diputado Ramón Abad cómo defiende el planteamiento del PSPV en torno al E-Tram» y lamentaba que «las promesas incumplidas» son «un hecho que ya se está repitiendo en toda la Comunidad Valenciana desde que llegó Mazón, promesas de las que realizó cuando vino por ejemplo a Elche en campaña». Blanc añadía que«desde el minuto cero el PP ha empezado a incumplir con la ciudadanía y con los municipios en lo que se suponía que era un hito de Mazón y Ruz y que ahora parece que va a quedar al final en un proyecto menor».

Además, instaba a que, «si sólo se gastan 5 u 8 millones con un autobús de alta capacidad, nos van a quedar más de 180 millones que nos van a tener que decir en qué los invierten para que los disfrute la ciudadanía de Elche».

El grupo socialsita subrayó que «va a estar encima de todos estos temas para que por un lado tengamos un buen transporte metropolitano y que por otro los ilicitanos tengan las inversiones que se merecen. Ahora queda en la cartera de Mazón como pendiente algo por lo que habrá que seguir levantando la bandera para reivindicarlo de aquí a que acabe la legislatura».