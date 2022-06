La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha dado el visto bueno a la segunda modificación del Presupuesto municipal de 2022, que alcanza 49 millones euros, de los que 33,26 irán directamente a financiar 114 proyectos de inversión, entre los que están la renovación del acceso sur, de los grandes parques como el Palmeral, lo Morant, Juan Pablo II o Sergio Melgares y el complejo deportivo del PAU 5, la renovación del estadio de atletismo o el nuevo pabellón en el barrio de Tómbola.

La propuesta ha sido respaldada este viernes por los PP, Ciudadanos y Vox, con la abstención del PSPV, Unidas Podemos y Compromís. La misma votación se ha repetido para las propuestas de los organismos autónomos, salvo los de la Agencia Local de Desarrollo y el Patronato Municipal de Vivienda, que han salido adelante por unanimidad.

La concejal de Hacienda, Lidia López, ha remarcado que "este equipo de gobierno redobla su esfuerzo en la modernización de barrios, calles, plazas y principales infraestructuras urbanas con una parte de sus ahorros municipales, producto de la buena gestión financiera, puesto que aún nos quedarán en remanentes otros 28,5 millones para seguir avanzando en este proceso de transformación y regeneración urbana".

De esta forma, se incorporan 33,26 millones al capítulo de inversión del presupuesto, que se suman a los 37,1 consignados en los presupuestos, a los 7,2 para impulsar los proyectos IDAE con financiación europea de la primera modificación de créditos, además de 2,9 de los organismos autónomos y los 20 del préstamo.

Entre los principales proyectos incluidos en esta segunda modificación, en el área de Urbanismo está la conexión ciclista y peatonal de la Euipo a la carretera de Urbanova por 572.309 euros, la primera fase de la reurbanización de San Gabriel por 540.000 euros, la rehabilitación del Museo del Ferrocarril por 384.070 euros, la reurbanización de la avenida de Niza con 825.361 euros y la renovación del carril bici de la avenida Costa Blanca por 360.000 euros.

También la reurbanización del paso peatonal del PAU 5 en Playa San Juan, la construcción del paseo litoral en el tramo de la finca Adoc por 145.000 euros, la reparación del IES Virgen del Remedio por 120.000 y la modificación de la pasarela de acceso al castillo San Fernando por 48.000 euros junto a la mejora de la accesibilidad al centro de Mayores de San Gabriel por 131.171 euros, entre otros proyectos.

Esta modificación es una prolongación del presupuesto general, aprobado a finales del pasado mes de marzo, y que en su mayor parte está destinada a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras que ya se comprometían en la primera versión, pero que se encontraban pendientes de dotarlas a expensas del resultado de la liquidación del presupuesto de 2021.

En cuanto a los presupuestos participativos, se han distribuido los 1,79 millones de euros iniciales en distintas actuaciones solicitadas por las Juntas de Distrito.

Las más relevantes afectan al alumbrado en partidas rurales (416.000 euros), el asfaltado de zonas como la Calle Victoriano Ximénez y Periodista Espinosa Echevarría (418.000 euros), intervenciones en la Plaza Luis Braille, la depuradora de Rocafel y accesos desde PAU 5 a Playa San Juan (227.000 euros), así como instalaciones de mobiliario urbano e infraestructuras por (737.000 euros). La sesión ha aprobado también la primera modificación de crédito de los organismos autónomos por importe de 3.708.555,33 euros, de los que 2,9 millones de euros se destinarán a inversiones.

PSOE

El portavoz municipal, Paco Sanguino, ha indicado que el bipartito ha aprobado una modificación presupuestaria "que no solo no nos aleja de cerrar la brecha socio-económica de la ciudad, sino que ayuda a abrirla. El gobierno bipartito margina con este presupuesto a los distritos y a los barrios vulnerables y más de una quincena de barrios quedan con cero euros de inversión". Según el edil, "el gobierno bipartito no establece ni un solo proyecto de inversión que ayude a promover la equidad entre los distritos ni a ninguno puede ser considerado un proyecto estratégico para ninguno de lo distritos". En este sentido, Miguel Millana, ha denunciado la falta de ejecución presupuestaria, sólo uno de cada 3 euros demostrando su falta de gestión.