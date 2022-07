Las asociaciones vecinales Defensa de las Playas del Norte de Denia, Arenales del Sol, El Pinet de Elche y Playa Babilonia de Guardamar del Segura se han unido a la marcha por la regeneración de las playas organizada el próximo día 6 de agosto por el movimiento Mediterrania, que agrupa a la sociedad civil desde Castellón hasta Almería.

Más de 30 asociaciones de la costa mediterránea se han unido a un movimiento que busca promover un cambio en la planificación de la protección de las playas, modificar la ley de Costas y recuperar los arenales que sufren regresión por el impacto del mar.

De hecho, desde las entidades explican que este problema no se debe únicamente al cambio climático sino que "la construcción masiva de puertos y embalses" "retienen miles de millones de metros cúbicos de arena en sus espigones y presas que antes las corrientes marinas y fluviales depositaban en nuestras playas y las mantenían estables y sin erosión".

Es por ello por lo que reclaman inversiones estatales y responsabilidad medioambiental a embalses y puertos, en base a la directiva europea de 2004 que exige que "el que contamina paga". Desde Mediterrania insisten en que el problema es común, "toda aquella playa al sur de un puerto, un espigón, un dique o cualquier construcción que se adentre en el mar tiene un problema de erosión costera al sur".

En marzo de 2022 se reunieron una veintena de entidades en Gandía que compartían estos mismos problemas. Este es el origen de la manifestación del día 6 de agosto en la que reclamarán soluciones a la perdida de arena de las playas. Pero además, cada entidad añadirá al manifiesto común aquellos problemas específicos de su zona.

Según el representante de la asociación de vecinos de Playa de Babilonia en Guardamar del Segura, Manolo López, "el objetivo es levantar una voz a la vez, coordinada por todo el litoral, que diga que hasta aquí hemos llegado en la aplicación de la ley de Costas. Ahora mismo su interpretación ya no responde ni a la defensa del medio ambiente ni a la defensa de absolutamente nada."

"También reclamamos mejorar la gestión que se hace del litoral, con los problemas que genera de regresión de playas", ha insistido López, que también participa del movimiento Mediterrania a través de su asociación.

Y es que según estas asociaciones las playas han perdido buena parte de los mecanismos naturales que permitían su regeneración. Este es uno de los aspectos que denuncian desde esta plataforma, que, pese a que las obras públicas han afectado a las mareas y aportes de los ríos, la estrategia del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para los próximos años es "no hacer nada" y "dejar avanzar al mar sobre la costa porque ese es el proceso natural del mar".

Sin embargo, desde Mediterrania denuncian que el cambio climático no es el único culpable de la regresión sino que los embalses, puertos o espigones han acabado con los aportes de sedimentos a la costa. "Los datos oficiales hablan en el peor de los casos de pérdidas 3 metros de playa en 100 años, pero a mí delante de mi casa me faltan ya 60 o 70 metros", ha explicado López. "Reconozco que hay que adaptarse al cambio climático y es un problema, pero que no vendan a la sociedad que las playas desaparecen solo por eso", ha añadido.

Las casitas de Babilonia

La ley de Costas es uno de los problemas que afectan por ejemplo a la Playa de Babilonia de Guardamar del Segura. Se trata de unas construcciones que en los años 20 del siglo pasado se realizaron lejos de lo que entonces era la línea de costa, pero que a día de hoy el mar amenaza con engullir.

De hecho, la ley de Costas de 1988 y el reglamento de 1989 daba un margen de 30 años para su demolición, una resolución que fue enmendada por el Parlamento Europeo en 2013 que exigió dar una prórroga para las construcciones anteriores a la ley. Una ampliación de plazo que no ha llegado a concretarse legalmente y que espera sentencia del Tribunal Supremo.