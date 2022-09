Un curso político en construcción

El aluvión de millones en inversiones aprobado por el bipartito de Alicante, que se debe ejecutar en un curso político marcado por las elecciones municipales de mayo de 2023, se puede convertir en un arma de doble filo para el ejecutivo de Luis Barcala. Muchos son los millones que se han anunciado, entre los incluidos en el Presupuesto y los añadidos a través del remanente de tesorería, y muchas son las inversiones a las que se han puesto nombre y apellidos, pero solo el tiempo dirá si el Ayuntamiento de Alicante llega a tiempo de ejecutarlas. De completar los proyectos en plazo, el ejecutivo local podrá presumir de una buena gestión, más allá de tratarse de iniciativas de las que no transforman ciudades. De no hacerlo, esa ambición inversora se le puede volver en contra entre críticas vecinales por los retrasos o, directamente, por no ejecutarse lo prometido. A todo político le gusta llegar al examen de las urnas con el trabajo terminado.