Los vecinos de playa San Juan se alzan contra el malestar que les provoca la suciedad y la falta de orden de un chiringuito que se encuentra dentro del arenal al final de la Avenida de Niza. El presidente de la asociación vecinal Juntos Avanzamos, Jose Caracena, denuncia que los residentes de las urbanizaciones Buganvilla, Algas Marinas, Cabo Faro, Génova, Libra y Venecia del Cabo de las Huertas han dado la voz durante las últimas semanas ante la situación tan poco agradable que están viviendo.

Olor a espeto, música y partes traseras de los establecimientos desordenadas que ofrecen una mala imagen a los viandantes y residentes en la zona son algunas de las críticas de los vecinos. "Están pegados a los vecinos y tienen las cajas todas tiradas por ahí. Los vecinos están en pie de guerra por las molestias ambientales y la imagen que está dando el chiringuito Chirin Sidi por estar instalado pegado a las viviendas", señala Caracena.

"Los vecinos no están de acuerdo con que el chiringuito esté tan pegado a la entrada de sus casas. Cuando van a hacer algún recado salen y lo ven todo amontonado, como una escombrera, a las espaldas del chiringuito", añade Jose Caracena. "Es una poca vergüenza, no guardan nada la estética y está descontrolado y como está pegado a la fachada de las urbanizaciones a los vecinos les molesta la música y el olor a sardina por la noche", explica Caracena.

El presidente de la asociación Juntos Avanzamos explica que, entre las quejas, los residentes han decidido recoger firmas para presentarlas ante el Ayuntamiento de Alicante y que el año que viene este chiringuito no se instale en esta ubicación en playa de San Juan.

"Cajas palets, cartones, barriles de cerveza..... imagen de desidia y dejadez no acorde con el entorno, imagen que no sólo sufren los vecinos de estas urbanizaciones cada vez que salen de sus casas si no también el resto de vecinos y visitantes de la playa de San Juan", indican los vecinos en un comunicado que han lanzado este sábado a través de sus redes sociales.

El presidente de la asociación Juntos Avanzamos recuerda que "el año pasado también se quiso instalar este chiringuito y la asociación ya tuvo que denunciarlo e intervenir en defensa de los vecinos. Finalmente, la empresa optó por no instalar, sin por ello perder un año de concesión, ya que ahora le han prorrogado un año más como compensación".