Siete de cada diez mujeres con cáncer a las que se extirpa la mama optan por la reconstrucción, que actualmente se lleva a cabo de forma mayoritaria en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía. Las intervenciones oncológicas son cada vez más conservadoras, lo que significa que se intenta retirar la menor cantidad posible de la mama, y decae el uso de las prótesis en favor de tejido o grasa de la propia paciente. El 80% de estos tumores ya se tratan sin necesidad de una mastectomía, según fuentes hospitalarias. Sin embargo, la Asociación de la Provincia de Alicante de Cáncer de Mama señala que aún se siguen haciendo cada semana en torno a tres extirpaciones de pecho solo en el Hospital de Alicante.

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad con 1.384 diagnósticos nuevos en 2022 en la provincia de Alicante y 258 muertes.

La reconstrucción mamaria se integra dentro de lo que se denomina microcirugía, disciplina quirúrgica que permite transferir tejido de una parte del cuerpo a otra, mientras se garantiza la perfusión del tejido trasplantado, es decir, la introducción lenta y continuada de sangre y/o medicamento. La microcirugía hace posible reconstruir o reponer estructuras dañadas, amputadas o ausentes del paciente mediante el trasplante de otras estructuras propias. Es el campo quirúrgico que emplea técnicas de reparación de los vasos sanguíneos y de los nervios mediante instrumentos especializados y un microscopio quirúrgico.

La reconstrucción de la mama, de los grandes defectos de cabeza y cuello, y de otros miembros, ha supuesto un considerable avance en los últimos años merced a la introducción de las técnicas microquirúrgicas.

El Hospital de Alicante es el único que realiza este tipo de cirugía en la provincia de Alicante. "Es cuando solucionas, o haces una reconstrucción, llevando un tejido de una parte a otra con anastomosis (unión) de una arteria y una vena para que sobreviva ese tejido. Por ejemplo la reconstrucción de mama con tejido del abdomen. Lo tienes que conectar de alguna manera y se coge la arteria mamaria interna y se conecta para que sobreviva", señalan fuentes hospitalarias.

Microcirugía

"La microcirugía es una técnica muy compleja, se necesita una curva de aprendizaje importante y que la hacemos aquí, solo en el Hospital de Alicante. Todo lo que requiere reconstrucción microquirúrgica nos los derivan. Cada persona que se opera con microcirugía supone una sesión quirúrgica completa, se opera una persona al día, y muchas veces prolongando la jornada", explicaron médicos del centro.

La cirugía mamaria representa un tercio de las intervenciones que se realizan en el servicio de Cirugía Plástica y Quemados aunque la dinámica también ha cambiado porque en la actualidad lo que se hace mayoritariamente es reconstrucción inmediata. "Colaboramos con la unidad de Patología de Mama del servicio de Ginecología. Cada caso, cada cáncer de mama se estudia en esa unidad, y cuando se opera nosotros entramos al mismo tiempo a hacer la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico si el comité de mama lo considera adecuado según las condiciones de la paciente".

"Colaboramos con la unidad de Patología de Mama del servicio de Ginecología. Cada caso, cada cáncer de mama se estudia en esa unidad, y cuando se opera nosotros entramos al mismo tiempo a hacer la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico si el comité de mama lo considera adecuado según las condiciones de la paciente" Hospital de Alicante

La reconstrucción de mama en Alicante la inició hace más de dos décadas la doctora Elena Lorda, jubilada el pasado mes de agosto tras 37 años en este centro, de ellos 25 como responsable del servicio de Cirugía Plástica y Quemados, de la que ha tomado el relevo el doctor Ashley Novo como nuevo jefe del servicio.

Pero cuando arrancó, las doctoras Montoya, Gil y Rives estaban en el comité de mama y le pidieron a la doctora Lorda que acudiera porque ya empezaba la demanda de las mujeres que querían reconstruirse la mama aunque entonces eran pacientes que habían sufrido la mastectomía hacía años, lo que suponía una reconstrucción diferida, es decir, años después.

Para aquellas médicas fue muy satisfactorio empezar esa cirugía porque eran pacientes muy agradecidas que ya no se veían mutiladas. Ahora se hace la reconstrucción inmediata y la cirugía del cáncer de mama es más conservadora, no hay que quitar el pecho la mayoría de las veces.

Este servicio del Hospital de Alicante se distingue porque siempre ha tenido una cirugía reconstructiva de mama de gran calidad y ha sido pionero en distintos tipos de reconstrucción desde 1997. En 2006 comenzaron a usar la grasa en estas intervenciones y en 2011 se hizo la primera operación exclusivamente con este componente. En 2017 ya se reconstruyó una mama con tejido del otro pecho de la misma paciente.

Actualmente la mayoría de mujeres mastectomizadas se reconstruye y si hay cirujanos en un hospital o en la unidad de mama que va a tratar a la paciente los porcentajes crecen. Si no lo hacen es por decisión propia o por factores médicos que lo desaconsejan como patologías previas recurrentes. Este tipo de intervenciones, incluido el tatuaje de la areola del pezón, que se realiza en los hospitales públicos de Sant Joan y Elda, ya entran en la cartera de servicios de la sanidad pública.

Avance de las técnicas

Pese a ello, aún siguen llegando al Hospital de Alicante mujeres mastectomizadas hace años a reconstruirse. Algunas son de otra nacionalidad y otras en su momento no quisieron pero han cambiado de opinión con el avance de las técnicas.

Entre ellas el lipoinjerto, que sirve para reconstruir o restaurar volumen sin necesidad de prótesis en caso de malformación de crecimiento de la mama, por ejemplo, pues hay pacientes a las que un seno se les desarrolla y otro apenas. En estos casos se extrae la grasa y se inyecta en una cirugía o bien en varias pero a cambio no se le coloca una prótesis, por ejemplo, a una chica de 14 años pues tratan casos a temprana edad.

La grasa se extrae normalmente de los muslos y de los flancos del cuerpo para no estropear la barriga, se procesa y se inyecta. El injerto en parte se reabsorbe con el tiempo pero si se hace bien en dos veces se consigue un buen resultado.

También hay casos de reconstrucción diferida como el de Fina Coloma, de 65 años, a la que con 60 le extirparon una mama pero que tuvo que esperar por la pandemia ya que los hospitales suspendieron intervenciones no urgentes. Finalmente le reconstruyeron la mama hace 2 años tras una liposucción de grasa de la barriga, tras lo cual le colocaron un expansor con una especie de suero para ir rellenando el espacio tras la cirugía que meses después le retiraron para ponerle una prótesis fija.

En su caso, desaconsejaron la microcirugía, pues «lo dejan para las que no pueden ponerle silicona, o han tenido quimio o radio porque la piel del pecho no les cede tanto. En mi caso, al no pasar por ello no era necesario». Aparte, explica, las operaciones de retirada de tejido del propio cuerpo son largas y complejas, pueden durar más de 10 horas y requerir estancia en UCI también.

"Ahora con la prótesis se me ve hasta el canalillo y es una reivindicación. Cuando voy a hacer visitas hospitalarias a las personas que han perdido un pecho se lo digo, les doy ánimos porque se queda bien" Fina Coloma - Paciente reconstruida de pecho

Fini Coloma, miembro de la junta de la Asociación de Cáncer de Mama APAMM, se ha recuperado muy bien y está muy satisfecha con el aspecto final de su pecho. «Tiene muchas ventajas con respecto a la mama postiza pues si te agachas con ella se ve el hueco o tienes que llevar las camisas muy subidas. Ahora con la prótesis se me ve hasta el canalillo y es una reivindicación». Por ello, cuando realiza visitas hospitalarias a pacientes que han perdido un pecho se lo dice para darles ánimos «porque se queda muy bien».

Otras intervenciones

El servicio que reconstruye mamas también opera al exceso de piel a pacientes de cirugía bariátrica por obesidad; quitan y reconstruyen todos los tumores faciales, reconstruyen fracturas en extremidades y tratan a quemados.

También usan microcirugía para las extremidades. "Cuando el Hospital de Sant Joan nos remite un sarcoma o tenemos que ir a operar allí, se coge una parte de la espalda o un músculo del paciente y lo transportamos a la pierna para tapar la tibia o el hueso expuesto", explican los médicos.

Esto supone una necesidad de creciente de anestesistas en la sanidad pública, donde sin embargo se ha producido un éxodo masivo desde hace meses a la privada y es un problema serio que afecta sobre todo a hospitales comarcarles como el de Elda, donde no tienen todas las plazas cubiertas dado que ganan más y trabajan menos a la privada, que a medio plazo puede suponer "un problema muy serio porque se van a tener que paralizar muchos quirófanos".

En el caso del Hospital de Alicante las plantillas están completas pero se quedan cortas. El personal del centro lleva años reclamando más profesionales por ejemplo para Quemados a imagen y semejanza de la mayoría de servicios de otros hospitales dado que no los tienen asignados. Cuando van a hacer una intervención solicitan el anestesista mediante interconsulta y el profesional acude o el paciente se baja a quirófano.

Algunos especialistas entienden que ha habido muy mala previsión de las necesidades que tiene España tanto de médicos como de pediatras como cirujanos plásticos. Muchos se van a jubilar "y han sido muy restrictivos en que la gente estudiase Medicina y ahora necesitamos médicos, enfermeros....Tiene que haber un Ministerio que establezca una previsión de futuro".

Te puede interesar: El HER2 positivo y el triple negativo Las terapias celulares abren un camino esperanzador en el cáncer de mama más agresivo

En la Sanidad pública, señalan, por un lado falta gente y por otro lado los profesionales no se sienten bien recompensados no solo económicamente sino en condiciones de trabajo. "Oigo a nuestros compañeros los médicos de Familia y van desbordados, pediatras tampoco hay….Faltan especialistas. Pasa en Cirugía Plástica. Hay trabajo pero lo tienen en clínicas privadas, con mejores condiciones laborales y entonces la gente, una vez bien formada, no se quedan en los hospitales", concluye una médico alicantina.