Más de 2.000 alumnos y alumnas están ahora mismo sin clase en la provincia de Alicante por la falta de cobertura de vacantes y sustituciones de profesorado. Uno de cada tres centros no tiene la plantilla completa a causa de las plazas docentes sin cubrir, sobre todo en Formación Profesional.

Así lo denuncian directores de centros y sindicatos, que critican que ni siquiera se oferten esas plazas en las adjudicaciones de cada semana, dejando a los centros sin el personal necesario para dar clase en condiciones.

La Conselleria de Educación, por su parte, ha confirmado que no está cubriendo las bajas porque no tiene dinero para pagar a los profesores y que está pendiente de una ampliación de crédito por parte de Hacienda que ya está autorizada, por lo que con este pago considera solucionado el problema ya que dispondrá en breve de dinero para pagar a interinos sustitutos para esas vacantes. Asegura que esta misma semana debe estar resuelto el problema y explica que el curso pasado "estuvieron hasta 20 días sin sacarlas".

"A mitad de octubre detectamos que era posible que no hubiera presupuesto suficiente para poder dar cobertura a todas las sustituciones. La planificación era inadecuada y al darnos cuenta de esa situación, con carácter de urgencia hicimos un estudio de las sustituciones que se deben realizar hasta acabar el año natural" José Pascual Hernández - Subdirector de Personal Docente de la Conselleria de Educación

En este sentido, el subdirector de Personal Docente, José Pascual Hernández, precisa que el problema de las sustituciones está solventado y que en la próxima adjudicación se cubrirán todas las plazas necesarias. "A mitad de octubre detectamos que era posible que no hubiera presupuesto suficiente para poder dar cobertura a todas las sustituciones. La planificación era inadecuada y al darnos cuenta de esa situación, con carácter de urgencia hicimos un estudio de las sustituciones que se deben realizar hasta acabar el año natural e hicimos una propuesta con carácter de urgencia a Hacienda para que hiciera una modificación presupuestaria y una ampliación de crédito para dar cobertura a esas sustituciones".

En la última adjudicación de plazas de difícil cobertura en la provincia se ofertaron 111 puestos en la provincia de Alicante entre vacantes y sustituciones "pero se están retrasando en la oferta de plazas porque no tienen dinero para las sustituciones", señala Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública y FP de UGT Servicios Públicos PV.

Solamente esta semana son, afirman las fuentes, entre 100 y 150 profesoras y profesores, esta semana solamente, "y donde más dificultades para cubrir las plazas es en FP".

"Estos son los datos publicados y las plazas ofertadas, que no siempre se cubren. Lo importante y relevante ahora es detectar número de puestos que se necesitan y que no salen para adjudicar porque el dinero para pagar esas sustituciones de profesorado se ha terminado y no tienen todavía ampliación presupuestaria", apunta González Zurita.

"Lo importante y relevante ahora es detectar número de puestos que se necesitan y que no salen para adjudicar porque el dinero para pagar esas sustituciones de profesorado se ha terminado y no tienen todavía ampliación presupuestaria" Javier González Zurita - Ensenyament UGTSP-PV

Los sindicatos calculan que uno de cada tres centros de la provincia de Alicante no tienen la plantilla completa ni cubiertas todas sus vacantes y sustituciones.

"Cuando preguntamos por esta cuestión en la Mesa Sectorial se nos dijo que de aquí a final de año tenían previsto que habría que cubrir, entre vacantes y sustituciones, 2.500 puestos docentes, para los que necesitaban, lógicamente presupuesto. Esto significa que aproximadamente si no se regulariza la cobertura de las vacantes y sustituciones, el alumnado afectado en sus enseñanzas por falta de profesorado a nivel de comunidad autónoma podría alcanzar perfectamente a 50.000 alumnos".

En todo caso, el sector docente de UGT considera que la Conselleria de Educación sigue instalada en la "caótica gestión del sistema educativo valenciano" que deja sin cubrir las vacantes en los centros públicos "incumpliendo de esta forma los compromisos adoptados por la administración educativa que fijan el plazo para la cobertura de los puestos y plazas que precisan los centros educativos en el plazo máximo de 7 días desde que se producen".

También el sindicato mayoritario STEPV lleva semanas alertando de esta situación y ha convocado junto al sindicato STAS (Intersindical Valenciana) concentraciones en Alicante, Valencia y Castellón para reivindicar que Educación cubra las bajas. En una encuesta reciente realizada en institutos de la Comunidad por el STEPV, la mitad de ellos aseguraban que les faltaba personal docente y que no lo estaban cubriendo.

"Los argumentos que han dado las Consellerias de Educación y Función Pública para explicar la no cobertura de las plazas, especialmente las sustituciones, no nos convencen a los dos sindicatos. La supuesta carencia de presupuesto para autorizar estas plazas se tendría que haber previsto y autorizado de forma urgente, para evitar la grave situación que están sufriendo los centros por la carencia de este personal".

"La supuesta carencia de presupuesto para autorizar estas plazas se tendría que haber previsto y autorizado de forma urgente, para evitar la grave situación que están sufriendo los centros por la carencia de este personal" Sindicato STEPV

Necesidades educativas

Así, abundan en que en muchos casos afecta al alumnado con más necesidades educativas y de atención, "puesto que estamos hablando de educadoras y educadores y fisioterapeutas. Igualmente, el profesorado de baja no está siendo sustituido por la conselleria, también porque Hacienda no ha autorizado la cobertura de estas situaciones, hecho que supone una sobrecarga de trabajo para el resto de profesorado que tiene que cubrir estos vacíos".

STEPV y STAS abundan en que los centros manifiestan que van desbordados para poder atender como es debido su alumnado y se quejan de que la situación es insostenible. También hay centros que tienen plazas vacantes de personal de administración y servicio que todavía no han sido cubiertas.

"Igualmente, los equipos directivos han trasladado que no se están cubriendo las horas de dedicación a tareas directivas, de acuerdo con las nuevas plantillas firmadas el curso pasado, hecho que está provocando que no disponen de todo el profesorado necesario para cubrir esas horas y el alumnado no tiene este profesorado desde el inicio de curso", añaden estas organizaciones.

En este sentido, Toni González Picornell, representante de la asociación de directores de secundaria valencianos ya ha mantenido también varias reuniones con Conselleria a raíz de las quejas que ha recibido de centros de toda la Comunitat Valenciana.

Derecho a la Educación

Para UGT no son de recibo las explicaciones de la Conselleria de Educación. "No hay dinero para pagar las sustituciones del profesorado que el sistema educativo necesita. Es inaceptable, sobre todo cuando se recortan los ingresos en los presupuestos de la Generalitat para 2024", explica el sindicato.

Sin embargo, según los últimos presupuestos presentados, la inversión en Educación Primaria y Secundaria ha crecido en 400 millones. Los recortes se centran en FP y en el dinero para el Plan Edificant de construcción de nuevos centros educativos.

Esta situación, explica el sindicato, está provocando que la ciudadanía valenciana se encuentre que no se garantiza su derecho a la educación, porque "nuestro alumnado está perdiendo horas de clase y sus actividades docentes, con lo cual su formación académica se verá resentida y, ciertamente, perjudicada de forma irremediable".

A su vez, el profesorado y los centros educativos manifiestan su malestar al verse desbordados para poder atender como es debido a su alumnado y se quejan de lo insostenible que es esta situación, ya que el alumnado, como denuncian también los equipos directivos que no ven sus horas de dedicación al cargo cubiertas debidamente, no tiene profesorado desde el inicio de curso.

Te puede interesar: Alicante Padres de alumnos llevan al Síndic la pérdida de clases por no cubrir la falta de profesores

Para UGT "no es esta la mejor forma para la implantación y el desarrollo del nuevo Acuerdo de Plantillas", firmado con la anterior administración educativa, y que, en su opinión "evidencia el recorte encubierto del crecimiento de las plantillas docentes".

UGT defiende "la cobertura inmediata de estas plazas y sustituciones" y afirma que pondrá esta situación en conocimiento del Síndic de Greuges para que el defensor del pueblo valenciano exija a la administración educativa "el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto del derecho de la ciudadanía valencia a un servicio público educativo de calidad". A su vez, también desde el sindicato afirman que están estudiando acciones legales para revertir esta situación "insostenible".