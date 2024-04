Catch and Release: el peligroso método de los rompe corazones

Si alguna vez has sentido que te quieren solo para un rato, déjame decirte que has sufrido lo que se conoce como catch and release o capturar y liberar.

Se trata de un nuevo término que ha surgido en las relaciones de pareja y se inspira en la pesca deportiva. En este artículo te contamos qué es, sus graves consecuencias y como combatirlo.

Qué es el método catch and release

Este enfoque implica luchar por conseguir a la persona que quieres, pero una vez que se alcanza, el interés se desvanece rápidamente, y la relación se deja caer como un pez atrapado en el anzuelo.

Refleja cómo algunas personas buscan emociones fugaces y sin compromisos a corto plazo. En un mundo donde las aplicaciones de citas y las redes sociales facilitan el acceso a relaciones efímeras.

Para las personas que ‘capturan y liberan’ conquistar a su objetivo romántico es un desafío, un reto por conseguir a la persona que quieren pero con fecha de caducidad. No buscan una relación duradera.

La forma de ligar que te dejará con el corazón roto / Shutterstock

Una vez que logran asegurar una cita, se olvidan de ella, pierden rápidamente el entusiasmo y buscan nuevas presas para perseguir.

Cómo darte cuenta de las intenciones del catch and release

Esta mentalidad de ‘capturar y liberar’ puede manifestarse de diversas formas. Algunos individuos pueden dedicar una cantidad significativa de tiempo y energía a seducir a alguien que les interesa, utilizando estrategias de ligar elaboradas y demostraciones de interés aparentemente genuino.

Sin embargo, una vez que logran su objetivo y la relación avanza más allá de la etapa inicial, su atención se desvía hacia nuevas conquistas, dejando atrás a su presa anterior.

Es sorprendente la falta de empatía de quienes practican este método hacia los sentimientos de los demás. Las víctimas se sienten confundidas al descubrir que la persona que parecía tan interesada, ahora las ha dejado de lado en busca de algo nuevo y emocionante.

Aunque puede brindar una gratificación momentánea para aquellos que lo practican, también puede dejar un rastro de corazones rotos a su paso.

