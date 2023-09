Demoras de hasta un mes en la provincia para tener cita con el médico

Las abultadas agendas de la mayoría de los médicos de Familia, que se mantiene entre 40 y 50 pacientes al día, unido a que hay sanitarios que toman sus vacaciones estivales en septiembre y a la escasez estructural de las plantillas, se refleja en demoras de hasta un mes para obtener cita en numerosos centros de Atención Primaria de la provincia, según confirman pacientes, profesionales y sindicatos.

Los médicos admiten que son pocos los centros de salud que mantienen las agendas de Atención Primaria actualizadas mientras que la Conselleria de Sanidad señala que las demoras que en algunos casos rozan el mes son puntuales y recuerda que se está funcionando en este momento con las dotaciones de personal previstas por el Consell anterior (el Botànic) en el plan de vacaciones 2023, que finaliza a final de mes.

Fuentes del departamento que dirige Marciano Gómez (PP) abundan en que desde las áreas de salud se trabaja para que a partir de octubre, con toda la plantilla de vuelta y nuevas incorporaciones, se agilicen las agendas de Atención Primaria.

La realidad es que un paciente que se realizó unas pruebas de control de su patología pidió cita el pasado día 21 de septiembre para recoger los resultados a su médico de cabecera y no le será posible conocer las noticias sobre su estado de salud hasta el 18 de octubre. Casi un mes de demora para una consulta de Atención Primaria en el centro de salud del Cabo en Alicante.

No es el único. Otro usuario señalaba esta mañana en una red social lo siguiente: "Acabo de pedir cita en mi centro de salud de Pla-Carolinas (Alicante), para pasar consulta con mi médico de cabecera y me han dado cita para el 17 de octubre. Sinceramente, me he quedado alucinado. Me tocará ir sin cita y decir cualquier cosa para que me vea un médico de Atención Primaria. Pensaba que con el cambio político de la Generalitat habría alguna mejora en Sanidad, pero no, vamos a peor", señala.

"Me tocará ir sin cita y decir cualquier cosa para que me vea un médico de Atención Primaria. Pensaba que con el cambio político de la Generalitat habría alguna mejora en Sanidad, pero no" Paciente de Alicante

Al margen de su malestar por ese retraso de tres semanas para ver a sumédico, son varios los ambulatorios que no permiten coger cita presencial a través de la aplicación de Sanidad y solo se puede reservar telefónica. Es el caso de usuarios del centro de salud de Benalúa, también en Alicante, pues llevan una semana de intentos sin éxito.

Situación desigual

Es cierto que la situación es desigual pues médicos del centro de salud de San Blas, en la capital, dan cita para el 4 de octubre, es decir, para dentro de una semana. En el centro de salud de Sant Joan quedan citas sueltas para dentro de una semana y media. En el 1 de Villena hay tres citas para el 10 de octubre, dos semanas por tanto. Pertenece al departamento de salud de Elda, donde sin embargo los retrasos no afectan a la generalidad de las consultas.

En el área de Sant Joan existe una demora generalizada de una semana y media, llegando en algunos casos a dos semanas, según fuentes sindicales. En el departamento de Orihuela la demora afecta más a pediatría.

En cambio, en centros de salud de Benidorm, como el Tomás Ortuño, este martes quedaban dos citas para mañana y una para el viernes, lo que denota la grandes diferencias entre las áreas saturadas y las que no tienen tanto problema de población. También van el día ambulatorios de Alcoy como La Fábrica, que dan cita incluso para este miércoles.

Otra de las zonas problemáticas es Elche. El sindicato CCOO denuncia largas esperas para conseguir cita en Atención Primaria del Departamento de Salud ilicitano. La sección sindical del departamento de Salud d’Elx-Hospital General ha comprobado la alta demora en las citas para Atención Primaria durante la visita a varios centros de salud, como Altabix, el Pla, el Raval y San Fermín.

El personal administrativo asegura que en algunos casos las citas se están demorando hasta el 18 de octubre, según un comunicado que remitieron el pasado 22 de septiembre, es decir, se roza también el mes de espera. Personas trabajadoras de los centros de salud afirman que aún falta personal facultativo por incorporarse después de las vacaciones y que además, cuentan con algunas bajas sin cubrir. De hecho, en estos momentos, faltarían unos cinco médicos/as de familia en cada centro de salud.

El sindicato cree que esta no es una buena forma de empezar la andadura del nuevo equipo de gerencia y "esperamos que la solución llegue pronto para que las esperas no superen las 48 o 72 horas. En caso contrario, supondría el aumento de visitas no justificadas de problemas crónicos o de carácter no urgente a los servicios de Urgencias hospitalarias por la falta de disponibilidad de citas de Primaria. Esto saturaría las Urgencias, lo cual supone una ineficiencia grave del funcionamiento del sistema sanitario, tanto para los profesionales como para los pacientes".

"Esperamos que la solución llegue pronto para que las esperas no superen las 48 o 72 horas. En caso contrario, supondría el aumento de visitas no justificadas de problemas crónicos o de carácter no urgente a los servicios de Urgencias hospitalarias" Sindicato CC OO - Departamento de Salud de Elche

CCOO reclama a la dirección del departamento que solucione la situación lo antes posible y "cubra las bajas en el 100% de los casos, así como las vacaciones tan merecidas de nuestros profesionales".

Yolanda Ferrández, del sindicato en el Vinalopó-Vega Baja, señala que "las demoras en Atención Primaria en la provincia de Alicante están, dependiendo de las comarcas, entre 10 y 14 días de media. Esto se traduce en mayores entradas a los servicios de Urgencias de los centros hospitalarios con la consecuente saturación, que no tendría por qué si la primera puerta de acceso al sistema sanitario, que es la Atención Primaria funcionara con fluidez. Se tienen que dotar los centros con el personal necesario y cubrir las ausencias del personal desde el minuto cero", señala.

"Se tienen que dotar los centros con el personal necesario y cubrir las ausencias del personal desde el minuto cero" Yolanda Ferrández - CC OO en el Vinalopó-Vega Baja

Desde el sindicato UGT las secciones sindicales de la provincia de Alicante trasladan que hay un mínimo de 15 días de espera para una cita con el médico de Primaria y un máximo de un mes. "A UGT Serveis Públics le parece inaceptable estas listas de espera en Atención Primaria ya que estos centros de salud son el primer eslabón en el sistema sanitario y si este es débil supone un problema para el resto de estructura. Por poner un ejemplo, además de dar una atención inadecuada al paciente, satura los servicios de Urgencias de los hospitales. La solución pasa por una reestructuración de los recursos de Atención Primaria, más inversión, pero sobre todo una planificación adecuada de los recursos disponibles", señala Eva Plana, responsable del sector de Salud UGT Servicios Públicos del País Valenciano.

"Los centros de salud son el primer eslabón en el sistema sanitario y si este es débil supone un problema para el resto de estructura. Por poner un ejemplo, además de dar una atención inadecuada al paciente, satura los servicios de Urgencia de los hospitales" Eva Plana - Responsable del sector de Salud UGT Servicios Públicos del País Valenciano

Lista de espera "lógica"

"Como todavía hay profesionales de vacaciones, la demanda no ha disminuido y no se ha sustituido es lógico que la lista de espera sea esta", señala la secretaria provincial del Sindicato Médico CESM María José Gimeno. Esta organización señala que están a la espera de que la nueva Conselleria de Sanidad defina "las líneas maestras" de su política para incentivar que las agendas de Primaria estén al día.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Mari Ángeles Medina, señala que algunos facultativos están aún de vacaciones o se acaban de incorporar y acumulan retrasos. "La demora es estructural y en pocos sitios están citando a los pacientes con el tiempo que normalmente nos gusta. Ahora mismo las agendas están con entre 40 y 50 pacientes al día, y las demoras mínimas son de dos semanas en todos los departamentos".

"La demora es estructural y en pocos sitios están citando a los pacientes con el tiempo que normalmente nos gusta. Ahora mismo las agendas están con entre 40 y 50 pacientes al día, y las demoras mínimas son de dos semanas en todos los departamentos" Doctora Mari Ángeles Medina - Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Una situación que no tiene de momento un importante impacto en las Urgencias hospitalarias porque aún no ha empezado la expansión incontrolada de los virus respiratorios, que "van progresivamente a más pero estamos fuera de pico estacional".

Medina ya ha apuntado con anterioridad que todo esto tiene relación con que las plantillas no están lo suficientemente dimensionadas. "No es de recibo que en Atención Primaria se den citas para un mes", señaló tiempo atrás la representante de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Sobre los vaivenes con centros de salud que tienen semanas de demora a otros un solo día, explica que depende de las circunstancias de cada equipo y cada centro de salud. "Nuestra propuesta es que se den contratos estables que refuercen de manera permanente todos los equipos".

Esta sociedad científica aboga por reorganizar el reparto de cupos de los pacientes entre varios médicos y autogestionar las ausencias para rebajar las demoras que entiende que además crecerán cuando se implante la jornada de 35 horas ya que habrá más libranzas.

Graduados sin la especialidad

El plan de vacaciones que diseñó el ya exequipo de Miguel Mínguez (PSOE) para afrontar el verano de 2023 preveía hacer 7.585 contratos en las tres provincias de la Comunidad. La realidad, según vienen denunciando los sindicatos, es que ese volumen de contratos solo da para cubrir al 30% de los profesionales que salen de vacaciones y, tampoco hay médicos por lo que ese porcentaje de sustituciones tampoco es real.

El problema es recurrente pero en los últimos veranos se ha agudizado hasta el punto de que se haya generalizado una medida que, hasta ahora, venía siendo del todo punto excepcional: recurrir a poner al frente de las consultas de Atención Primaria a médicos que están graduados pero que no tienen la especialidad de Medicina de Familia, es decir que no han hecho el MIR.

"No es una cuestión solo de este verano y hemos detectado que en algunos departamentos de salud han recurrido a graduados sin el MIR incluso en invierno ante la imposibilidad de encontrar a profesionales especializados" Manel Canela - Sindicato CC OO

"No es una cuestión solo de este verano y hemos detectado que en algunos departamentos de salud han recurrido a esta medida especial incluso en invierno ante la imposibilidad de encontrar a profesionales especializados", explica Manel Canela, del sindicato CC OO, que recuerda que esta falta de profesionales ha impedido incluso completar la cobertura de las 6.000 nuevas plazas creadas en la sanidad de la Comunidad Valenciana con el Botànic.

Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), uno de cada cinco pacientes (23,6%) que en 2022 necesitó acceder a una consulta de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana por padecer un problema de salud no pudo hacerlo.

La tasa de la Comunidad es la cuarta peor de España, después de la Comunidad de Madrid, con un 26,7%; Andalucía, con un 24,7% y Cataluña, también con un 23,6%, y según la federación que ha promovido este trabajo, es una situación "extremadamente preocupante", y en general en todo el país "incompatible con el funcionamiento de la Atención Primaria".

El informe no entra en el recorrido de estos pacientes una vez que se vieron obligados a descartar el centro de salud para su atención si bien estiman que las opciones más previsibles pasan por el desembarco en las Urgencias hospitalarias, la opción de la sanidad privada o esperar a que el problema se resuelva espontáneamente.

Esta federación deja claro que la Atención Primaria es el nivel asistencial que más se utiliza (con una frecuencia en 2019 de 9,7 veces por persona y año) y por tanto su empeoramiento es más sensible a la población. "Ese primer nivel asistencial sigue sin recibir la atención presupuestaria y de recursos que precisa".

Demoras de más de siete días

En cuanto a las demoras, el informe revela que en 2022 el 85,6% de los pacientes encuestados tuvo una demora superior a dos días en las consultas de Atención Primaria, más del doble que en 2019 mientras que un 54,3% sufrió retrasos de siete días o más, 20 puntos por encima de los datos de hace cuatro años. Una demora prolongada es "incompatible con la accesibilidad que debería tener la Atención Primaria y explica el malestar de la ciudadanía y de los profesionales", señala el colectivo denunciante.

La demora media en España es de 8,8 días, tres días más que en 2019 cuando era de 5,8 y seis comunidades superan los nueve, liderando la lista Cataluña con 11,59 y la Comunidad Valenciana con 10,03. Le siguen Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid, todas ellas en torno a los nueve días.

El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública constata que las consultas médicas telefónicas no resultan cómodas al 45,5% de los población, un 26,9% se declara "poco o nada satisfecho" y un 63,4% afirma que por teléfono puede explicarse peor que en una consulta presencial.

Además un 47,6% está convencido de que no entiende las indicaciones del médico igual de bien que si estuviera cara a cara. Sobre este asunto, el informe indica que las consultas telefónicas retrasan el diagnóstico y suponen una barrera en el acceso para las personas mayores.

El 33,7% opina que todas las consultas deberían ser presenciales y un 63,5% admite ambos formatos. Por otro lado, las consultas de Enfermería han crecido un 40,4%, con un total de 190 millones de consultas en todo el país; por 261 de medicina, un 7,29% más.

Respecto a la consulta médica por tramos de edad destacan el grupo de 35 a 64 años con 110 millones mientras que en la Enfermería el primer puesto lo lidera la franja de 65 años o más con casi 78 millones de asistencias.

Según el barómetro sanitario de 2022 recogido en este informe, la opinión de la ciudadanía es más favorable a la sanidad pública que elige el 68,6% frente a un 28,30% que, de poder elegir, se decanta por la privada.

A la hora de necesitar asistencia sanitaria, en los últimos doce meses el 59,5% de la población española acudió al sector público frente a un 6,40% que fue al privado, un 14% utilizó ambos y un 19% no precisó ninguno. El gasto sanitario en Atención Primaria sigue a la baja en el cómputo del país y muy por debajo del objetivo del 25 % del presupuesto sanitario público que recomienda la Organización Mundial de la Salud.