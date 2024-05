El Ayuntamiento de Elche quiere más edificios destinados expresamente para ofrecer alquileres asequibles

El Ayuntamiento asegura que está a favor de crear en Elche edificios de alquiler accesible. Ese es el deseo y al menos así se ha mostrado en el pleno ordinario de este lunes, pero sin concretar nada más por parte del Ejecutivo local. Y esto viene a colación porque el pleno ha dado el visto bueno a dar facilidades, entre otras repercusiones, en cuanto al pago de impuestos, para la puesta en marcha del que puede ser el primer edificio de estas características en el municipio, impulsado por Pimesa, empresa del Ayuntamiento de Elche que se dedica a la gestión urbanística y urbanizadora y a la gestión de servicios municipales de movilidad urbana, y que ya comenzó a dar sus primeros pasos con el anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís. En concreto, hace un año Pimesa aprobaba el estudio previo de un edificio de viviendas destinadas al alquiler asequible en Travalón para el que se espera además contar con ayudas europeas.

El caso es que el pleno declaraba de especial interés y utilidad municipal la obra de construcción de edificio de 76 viviendas, 2 locales comerciales y garaje en la calle Mestre Ángel Llorca 6 de Elche. De este modo se permite que un edificio régimen de alquiler asequible pueda incluirse en el programa de ayudas a edificios edificios sostenibles, sus constructores tengan bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), además de apoyarse así la puesta en marcha de medidas para incrementar sustancialmente de oferta de alquiler asequible.

En concreto, el inmueble será eficiente desde el punto de vista energético y cumplirá los requisitos de gestión de residuos, circularidad o preservación del medio ambiente.

La inversión prevista es de 9,1 millones de euros y el inicio de las obras se confía en que podrá empezar en este 2024.

Zona tensionada

En este punto del orden del día, Compromís daba importancia al hecho de que se lleven a cabo más iniciativas de este tipo, recordaba que este proyecto se activó desde el anterior equipo de gobierno y enfatizaba que esta construcción "es importante, pero no da respuesta a todas las necesidades del municipio", de ahí que la edil Esther Díez pidiera de nuevo que se recapacite y se declare Elche zona de vivienda tensionada, algo que ya rechazaron PP y Vox en su día.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, contestaba que tratarán de traer proyectos de este tipo y de otros muchos que sean beneficiosos para Elche. "A mí no me consta que ustedes hicieran ninguna actuación en este sentido", apuntaba el vicealcalde, algo que tanto PSOE como Compromís le recordaron que sobre este proyecto se hicieron actuaciones antes de que Soler fue concejal.

Unanimidad

La iniciativa, en cualquier caso, se aprobó por unanimidad de todos los grupos, todo ello después de que desde el PSOE se recalcara que Elche necesita política de vivienda a precios asequibles: "Si no se ponen ayudas al alquiler y si no se cumple la ley de Vivienda, Elche necesita políticas públicas de alquiler", expresaba el edil socialista Héctor Díez quien aportaba un dato para dar a entender cómo están ya los alquileres en Elche: "En El Toscar un piso de alquiler cuesta 700 euros".

El vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal de Elche, Francisco Soler, también tuvo que lidiar, una vez más, con su antecesora en Hacienda, la socialista Patricia Maciá: "Hoy nos traen su primer informe de ejecución presupuestaria. Cero patatero: solo un 0,27 % de las inversiones en el primer trimestre. No sé cómo no se ponen rojos. 0,27 % de un presupuesto de 57 millones de euros. En tres meses han ejecutado solo 150.000 euros. A ustedes les ha ido mejor cuando han compartido gestión con nosotros (refiriéndose al ejercicio 2023 donde PP y Vox tuvieron que seguir gestionando unas cuentas de PSOE y Compromís) ya que ejecutamos dos millones de euros. Un muy deficiente se queda corto. ¿Se acuerdan cuando nos criticaban por una ejecución de 1,71 % en el primer trimestre hace un año?".

Dietas de concejales y asesores

Maciá lamentó que no hablaran de estos datos ante la opinión pública, ni que tampoco informaran de que "suben 12.000 euros para dietas de concejales y asesores y para locomoción. Gastan el dinero en cosas superfluas"

La socialista también quiso hablar de los 24 expedientes de 2023 que se han enviado al Tribunal de Cuentas por omisión de fiscalización. "Su credibilidad es cero, como su gestión", apuntaba la exconcejala de Hacienda.

El vicealcalde respondía entonces por la vía de que se han realizado modificaciones presupuestarias "porque son necesarias, para una buena gestión de los recursos", y que la mayor modificación presupuestaria es de más de cinco millones de euros "por culpa de sentencias de finales de los años 70 y 80 que si en los años 90 se hubieran atendido, seguramente nos hubiera costado menos en intereses".

Soler, para tratar de tener argumentos ante Patricia Maciá, se sacaba de la manga que a 24 de mayo (en el orden del día se abordaban las cuentas a 31 de marzo, es decir, con información del primer trimestre) del total de inversiones, que son 82 millones presupuestados para este año, se habían adjudicado proyectos ya por importe de 18 millones, mientras que había otros 20 millones entre pliegos adjudicados y otros trámites, dando a entender así que no era comparable su gestión en inversiones hasta la fecha con la del anterior equipo de gobierno en una franja temporal similar.

Ejecución de inversiones

"Estamos gestionando a día de hoy un 48% del total de inversiones que tenemos presupuestadas, y el total de ejecutadas es de 5,3 millones, un 6,5%, Pero si miramos hace un año era del 26%", remarcaba Soler.

"Si siguen con este nivel de gasto van a tener un plan de ajuste, un informe de control financiero, y esto supondrá recortes en el presupuesto, porque no cumplirá la regla de gasto. Pero también incumplirá la estabilidad presupuestaria. No pueden gastar el dinero de todos a lo loco porque luego vendrán los recortes. Les pido prudencia", insistía, y no por primera vez, puesto que ya le había hecho estas recomendaciones en un pasado pleno, Patricia Maciá.

"Sé lo que estamos haciendo y sí es gestionar. Usted da datos que son estimaciones para final de año, pero yo les doy datos de hoy", replicaba por último Soler.

