Por segundo día consecutivo, en este arranque de la campaña del 28M, el alcalde y candidato a la reelección, Luis Barcala (PP), volvió a pedir ayer el voto útil para intentar revalidar el gobierno local y frenar, así, la llegada de la izquierda. Lo hizo, esta vez, en la presentación de su candidatura local (cuyo diseño asumió al haber tenido «libertad absoluta» del partido). El acto se celebró en las cocheras de tranvías ante unas 700 personas tras aplazarse el pasado viernes por la lluvia.

En esta ocasión, Barcala fue más allá. No solo pidió a la ciudadanía que vote al PP aunque tenga otras preferencias políticas («no pido que cambiéis de ideología, pido que penséis en lo mejor para Alicante»), sino que señaló a las formaciones que pueden restarle apoyos en las urnas. Curiosa fue la forma de hacerlo. En el arranque de su intervención, Barcala, en un prolijo por no decir soporífero balance de mandato, tuvo un guiño amable hacia Ciudadanos: «Éste es el mérito del gobierno del PP. Y no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con unos buenos compañeros de viaje, con cinco concejales de Ciudadanos. Hemos formado un equipo compacto, que rompió con ese trienio negro del tripartito. Hemos pasado de la pelea continua a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera». Esas palabras a favor de Cs, en un agradecimiento público tras cuatro años a la sombra del PP, las escucharon asesores de los naranja en el Ayuntamiento, presentes entre los asistentes y que ya son habituales en los actos de partido de los populares.

Minutos después de ese gesto, ya en la recta final de su intervención, Barcala cambió el tono para intentar enterrar a una formación que lucha por mantener representación municipal. «No votéis por opciones que no van a salir porque eso es tirar el voto. El voto útil es más necesario que nunca», señaló el alcalde, en un mensaje que se interpretó como un intento de «puntilla» a Ciudadanos.

Aunque en ese objetivo de ensanchar el espectro electoral del PP, Barcala también tuvo duras palabras contra la otra alternativa de gobierno. «Estas elecciones van de avanzar con el PP o retroceder con el tripartito de izquierdas. No hay términos medios. Vamos a gobernar en solitario, no vamos a permitir que la izquierda condene a la ciudad al retroceso», señaló el regidor popular, quien no dudó en intentar derivar el foco de nuevo hacia el debate nacional, pese a tratarse de unas elecciones municipales: «Hablamos de la izquierda que libera violadores, que protege a okupas, que pacta con terroristas y que se alía con los que quieren romper España». Y para resumir, recurrió a una frase socorrida: «Se conformaría un tripartito a semejanza del Botànic de Puig o del gobierno Frankenstein de Sánchez».

Para evitarlo, Barcala, que aspira a «gobernar en solitario», pidió apoyo a «esa gente sensata, que quiere un gobierno estable, unido y que proteja derechos y libertades».

Pero el alcalde y candidato a la reelección no solo habló de votos, también hizo balance de gestión y recordó promesas electorales ya anunciadas. Como novedad, dijo una nueva: «Alicante va a tener una ciudad de la música y la danza, que se va a llamar «Las Harineras». Se van a transformar en sede de los cuatro conservatorios con un auditorio para los alumnos de música, para que puedan ensayar y actuar, según anunció.

Sin embargo, los principales aplausos fueron cuando Barcala habló de libertad lingüística, del distrito único educativo, de la anunciada unidad para evitar la okupación de viviendas y de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. También arrancó aplausos con la «espectacular» peatonalización de la avenida de la Constitución, «que ha transformado el centro de Alicante».