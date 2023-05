El Parque Central, la ordenanza contra el ruido, el Catálogo de Protecciones... No son pocos los proyectos de Urbanismo que se han aprobado sobre la bocina, entre críticas por apurar los tiempos. ¿Qué balance hace usted?

En Urbanismo hay tanto por gestionar, porque durante tantos años no se ha hecho, que cualquier paso dentro de la tramitación de documentos tan complejos ya es un éxito, porque hasta llegar al punto de la aprobación provisional hay que hacer tanto trabajo que da igual que llegue en el minuto de descuento, porque realmente es muy costoso. La parálisis que ha tenido durante todos estos años el urbanismo de la ciudad ha sido porque nadie ha cogido la parte fea, que es la administrativa. Si los gobiernos anteriores hubieran cogido esta tramitación de manera seria, probablemente hubiéramos llegado a un punto que todo esto estuviera estado ya aprobado. El problema es que durante todo este tiempo nadie ha hecho nada, ni del Parque Central, ni de Sangueta… Los grandes desarrollos urbanísticos que son la costura dentro de la ciudad no se han impulsado. Y qué decir del Plan General… Yo, en resumen, estoy contento con el resultado.

Pero el Parque Central ha vuelto a un paso muy similar al de hace ocho años, con la aprobación provisional del plano...

Sí, pero no. Sí, porque lo que se aprobó en su día fue una aprobación inicial y no fue la definitiva, pero «no» porque iba todo el documento junto, la parte estructural y la pormenorizada. Eso lo que hacía es que conselleria informase de cosas que no son de su competencia, lo que acaba enredando el documento. Al separarlo, hemos conseguido que la intermodal ya puede ser una realidad cuando se apruebe en la Comisión Territorial de Urbanismo. La gestión durante estos cuatro años ha sido una pelea directa con Adif para conseguir que el Parque Central llegara al centro de la ciudad, que se conservase la estación antigua histórica y que los barrios de San Blas y de Benalúa tuvieran conectividad, que el edificio no fueran un bloque que impidiera el paso entre barrios. Eso ha sido muy costoso con Adif. Ahora, una vez se aprueba el documento estructural, ya es todo diseño municipal. Eso agiliza mucho los trámites y además ya será exclusivamente la voluntad política que tenga la persona que esté en Urbanismo, que si soy yo la voluntad está.

¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora el alicantino debe creerse que la primera piedra del Parque Central se pondrá durante el próximo mandato en Alicante?

Porque la parte más difícil ya está hecha. Es como cuando te construyes una casa, si no tienes el proyecto de la casa, las licencias pedidas, la empresa contratada, probablemente nunca hagas la casa.

¿Y zonas verdes garantizadas?

Ahora solamente había que poner la que correspondía a esta tramitación urbanística, no a la global. Aún así, hemos añadido una ficha para tranquilizar a todo el mundo y que sepan que el mínimo de zonas verdes que tiene que haber son 156.000, porque la ley es clara. Si fuéramos a edificios con más altura, incluso conseguiríamos tener un parque de más de 156.000 metros.

¿Y cómo será la intermodal: como quería la Concejalía de Urbanismo o de Transporte?

No es una cuestión que se tenga que definir ahora. Así que se ha dejado un poco abierto. De cara al usuario, un intercambiador y una estación de autobuses tienen los mismos servicios.

¿Qué retos pendientes en Urbanismo le dan más rabia?

Que Adif no haya querido firmar el convenio de la OI/3 [entorno del puerto], que está en borrador. Adif no ha querido porque estaban las elecciones encima. Si hubiera sido alcalde, en vez de concejal de Urbanismo, probablemente el convenio estaría firmado porque tienes mucha más fuerza. Y también se ha quedado pendiente de modificar el PAU 3, que se ha quedado también en borrador. Ese planeamiento no tiene nada que ver con el urbanismo actual, no es sostenible.

Decía que si hubiera sido alcalde... ¿Se ha sentido solo en sus reivindicaciones desde Urbanismo?

El desinterés que ha habido por parte de Alcaldía me ha permitido ejercer el urbanismo que creo que es bueno para la ciudad, cambiando las cosas. Sí que me hubiera gustado que el alcalde se hubiera implicado más en los temas urbanísticos.

¿Y el PGOU? ¿Esta vez sí se revisará el próximo mandato?

Si se sigue con la misma diligencia, así será. Durante la anterior legislatura, nadie puso interés en desarrollarlo porque se quería hacer todo a nivel municipal y eso es imposible. ¿Que corre el riesgo de que se pare otra vez? Por supuesto. Yo creo que no se ha sido consciente hasta ahora de la importancia del PGOU. Si estoy en ese gobierno, seguir con la revisión del PGOU será una prioridad.

Y de la gestión del bipartito en conjunto, ¿qué balance hace?

Desde Ciudadanos hemos sido valientes y la otra pata del gobierno, no tanto, han sido más conservadores. Y luego hemos generado estabilidad. Teníamos muy claro, y probablemente nos haya penalizado, que no queríamos broncas. Y hemos sido bastante más leales.

El más tenso, ¿cuál fue?

No creo que haya habido un momento concreto. Ha habido choques muy importantes en el modelo de ciudad. Ciudadanos se cree una ciudad más sostenible, más peatonal, con más zonas verdes, con más carriles bici, mirando a Europa. A Barcala, al PP, les da miedo las transformaciones de ciudad por las críticas de vecinos, comerciantes, hosteleros… Planteamos la pasarela ciclopeatonal, por ejemplo, y se ha parado en Contratación...

¿Y qué explicación tiene?

Habría que preguntar al alcalde.

El alcalde, Luis Barcala, no ha dado explicaciones tampoco de su proyecto de Zona de Bajas Emisiones. ¿Cuál es su propuesta?

Hay que aprovechar el proyecto de bajas emisiones para conseguir transformar la ciudad. Todo el mundo entiende que desde Benito Pérez Galdós hacia abajo se concentra la parte más cultural, comercial, es como nuestra manzana, nuestro centro. Hay que planificar para que sea lo más peatonal posible, pero antes de llegar a ese punto hay que ver cómo solucionar el transporte público porque hay que dar alternativas a los ciudadanos.

¿Y qué alternativas da para mejorar la limpieza en la ciudad?

Más que las encuestas, me importa la sensación de la gente. Creo que con el nuevo contrato, fiscalizando muy bien, probablemente la ciudad tenga otra percepción y se empiece a ver más limpia. El contrato se ha ajustado a las necesidades de la ciudad. El reto del siguiente mandato es la fiscalización del contrato.

¿Y con el mantenimiento?

Si cada área se encargara de hacer sus funciones y no se intentara hacer urbanismo, probablemente se gestionaría mejor el mantenimiento. Lo que ha pasado esta legislatura es que Urbanismo ha hecho urbanismo, pero es que Tráfico ha hecho urbanismo, Infraestructuras ha hecho Urbanismo... La venta de urbanismo es mediática, pero una gestión muy diligente de infraestructuras genera más méritos que una obra concreta. Y una de las cosas que funcionaba muy bien en el pasado, que hay que plantearse si se puede implementar o no, era la contrata de reparaciones en 48 horas. Y es importante que exista una APP para que los ciudadanos alerten, evitando la maraña burocrática.

¿Y el Plan Edificant? ¿También piensa que cada uno tiene que hacer lo suyo...?

Yo no estoy a favor del Plan Edificant, porque sobrecarga a la administración local con competencias que no son nuestras. Lo fácil para la conselleria es soltar el dinero... Y si es así, que nos den también personal para trabajar.

¿Y qué propuestas tiene su partido para cerrar la brecha social?

El mayor motor para eliminar la brecha social es el empleo, no las ayudas sociales. Tenemos que trabajar para que haya más empleo en Alicante y luego no dejar a nadie atrás. Hay que ser muy diligente con las ayudas para que nadie se quede sin casa, sin comer…

¿Está satisfecho con que la ordenanza haya acabado con un poblado de sintecho en Tossal y Rabasa? ¿Se ha logrado el objetivo de que no se les vea por el Centro?

No creo que la ordenanza fuera encaminada a expulsar a nadie de la ciudad. Pero no puedo estar satisfecho con que haya poblados de gente que vivan en tiendas de campaña a las afueras. Hay que intentar que esa gente se reinserte y darle las herramientas para que vuelvan a la sociedad. Aquel que quiera debe tener todas las opciones.

En su equipo de campaña electoral tiene a un concejal y a tres asesores de Cs… ¿Y el resto?

Han decidido no estar. Cuando me nombran candidato, lo primero que hice fue hablar con todos los compañeros para ver qué querían hacer y en base a eso conformar la lista municipal. No han querido continuar en el proyecto.

¿Y si hubieran querido…?

No lo sé, porque cuando lo planteé, ni siquiera yo había empezado a conformar mi propia lista y tampoco sabía la gente que se iba a sumar. La sensación que tengo ahora es que somos un equipo muy bueno. La gente que no tiene ganas de estar es mejor que no esté.

¿Qué le parece que haya asesores de Ciudadanos que estén trabajando para el PP en campaña?

Allá cada uno donde quiera dejar su dignidad. Esto evidencia que Ciudadanos merecía renovarse.

¿Y qué le parece peor que ellos sigan cobrando de Ciudadanos y trabajen para el Partido Popular o que el Partido Popular de Barcala los haya «fichado» sabiendo que están a sueldo de Ciudadanos?

Probablemente lo segundo. Barcala no puede reclamarme lealtad cuando él está utilizando, no sé con qué promesa, a los asesores de Ciudadanos para que le hagan campaña electoral. Creo que esa es la mayor deslealtad que ha habido en el gobierno en estos cuatro años.

¿Cree que Mari Carmen Sánchez y Antonio Manresa acabarán a sueldo del PP de alguna forma? No lo sé, eso habría que preguntárselo también al PP. En campaña, Barcala está reclamando el voto útil para los populares, asegurando que votar a Ciudadanos es «tirar el voto»...

Yo no tengo necesidad de hablar de ningún partido cuando hago campaña. Cuando tienes la necesidad de hablar de otro es porque estás falto de ideas, y ahí también acabas hablando de política nacional. Eso evidencia que Ciudadanos va a ser decisivo en las próximas elecciones. Si tú das a alguien por amortizado, no hace falta ni hablar de él.

El mayor voto útil que puede haber en estos momentos es Cs, porque garantizamos gobiernos moderados y ese es nuestro principal objetivo. Y en ese gobierno moderado, ¿para qué siglas no hay cabida?

No vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. A partir del 29 de mayo se verá cómo se conforman las mayorías. Nosotros vamos a imponer nuestro programa electoral.

Aunque no quiera hablar de acuerdos, Barcala le acusa de querer pactar con los socialistas...

¡Qué miedo le tiene Barcala a Ciudadanos cuando en un mitin, en el que tienes que hablar de tu modelo de ciudad, acabas hablando de otro partido y de sus especulaciones!

¿Y qué resultado firmaría?

Nosotros queremos revalidar el resultado de 2019 [cinco ediles].

¿Firmaría perder concejales, pero que puedan ser decisivos?

Ufff... Vaya pregunta. Creo que Ciudadanos siempre va a ser decisivo ante bloques tan equilibrados.

¿Se ve en un gobierno con Vox?

No, no, no.

¿Y por qué han cedido ante sus presiones durante este mandato, con recortes en áreas sociales en manos de Ciudadanos?

Hay cesiones que no te gustan, pero no podemos renunciar a 50 millones de euros en transformación de ciudad por bajar 50.000 euros en áreas cuyas partidas luego se pueden mover.

¿Y cuál sería su primera medida si se mantiene en el gobierno?

Seguir trabajando por la transformación de esta ciudad.