Torrevieja asumirá un sobrecoste de hasta 700.000 euros por el pabellón polideportivo de La Mata

El pabellón polideportivo de La Mata costará 700.000 euros más de lo previsto en el presupuesto de adjudicación de la infraestructura, fijado en algo más de cinco millones de euros, según señaló el alcalde Eduardo Dolón en la visita a las obras, junto a la concejala de Deportes, Diana Box, la concejala de Servicios, Sandra Sánchez, y el director de obra de Orthem (Grupo Hozono Global), Ramón Guijalba. Además el equipo de gobierno del Partido Popular invitó a vecinos de La Mata a la actuación situada entre las calles Delfín, Francia, avenida de Los Daneses y el carril de servicio de la N-332.

Mejoras

Más allá de las mejoras que permitirá este aumento de presupuesto en las dotaciones las explicaciones del alcalde Dolón para justificarla fueron bastante genéricas. Indicó que la modificación de proyecto "se está redactando todavía" y supondrá un aumento del gasto de entre el 10 y el 15% sobre el presupuesto de adjudicación. Agregó que la modificación no impide el desarrollo normal de las obras, que están muy avanzadas, y que podrían estar terminadas para el mes de octubre, coincidiendo con las fiestas materas, aunque admitió que es un plazo "muy optimista".

Un muro que genera más espacio...

Para explicar el aumento de presupuesto, que se anuncia a los cinco meses de iniciarse la obra, Eduardo Dolón aclaró que "en la base de la estructura detectamos una serie de problemas en los laterales contiguos a la edificación que no estaban en proyecto. La pared divisoria que nos separa del edificio de al lado no estaba construida. Se ha tenido que realizar un muro de hormigón para separar", algo, dijo Dolón, con lo que "nos vino (sic) la posibilidad" de que las instalaciones pensadas inicialmente para la planta baja pudieran reubicarse en el subsuelo y "eso nos ha liberado" para contar en planta baja con más dependencias multiusos, como un gimnasio y dos salas polivalentes de 95 metros cuadrados. También se van a modificar los materiales de la fachada exterior para mejorar su "vistosidad". Y de ahí al modificado.

Distribución

Así la planta baja del pabellón podrá contar con ese gimnasio de más de 100 metros cuadrados, además de dos salones polivalentes de 95 metros cuadrados cada uno de ellos, que podrían unificarse, y que permitirán acoger reuniones y actividades sociales y culturales; los vestuarios para equipos y arbitraje, aseos, vestíbulo exterior, cafetería, control de acceso y guardarropa. Además, en el sótano que se ha construido en el pabellón se ubicarán diversas instalaciones y servirá también de almacén.

El pabellón de La Mata contará con una pista polideportiva de 44 x 23 metros, en la primera planta habilitada para la práctica de deportes como fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto o bádminton, conforme a la normativa específica del Consejo Superior de Deportes (CSD). Además, el edificio permite una disposición transversal para compaginar varios eventos simultáneos y tendrá capacidad para 400 personas con una zona de gradas de casi 200 butacas. Sobre esta pista deportiva el director de la obra también hizo una aclaración: se realiza con un voladizo sobre la propia parcela para que pueda dar las dimensiones reglamentarias. El contrato también incluye la adecuación de la zona de aparcamientos próxima de la plaza de Perfecta Rodríguez.

Interior del pabellón / JOAQUÍN CARRIÓN

Un mural con fondo

Sobre la más de media docena de apartamentos cuyos balcones dan ahora a uno de los muros laterales del pabellón Dolón mantuvo que "desde el primer día estamos en contacto con esos vecinos". "Hemos estado informándoles de todo. Ellos pensaban que sobre la parcela que se está haciendo el polideportivo iba un parque, porque así se lo vendió el promotor. Pero si íbamos a la ficha urbanística era evidente que no era un parque", en una crítica a una promoción inmobiliaria inédita en el discurso político del alcalde popular.

"Es un solar dotacional -abundó-. Los vecinos querían un jardín vertical en un principio en esa fachada -el muro-. Ahora se inclinan por algún tipo de fotografía o de imagen con mucha proyección de fondo".

El regidor dijo que desde fuera parece que balcones y muro del pabellón "estén muy cerca, pero se guardan los metros de una galería interior de cualquier edificación, incluso, en este caso, con medio metro de margen más", concretó Dolón.

"Están contentos (los vecinos) porque tienen a salto de balcón instalaciones deportivas y muchos de ellos son deportistas", aseguró Dolón a modo de ocurrencia.

Vista área de las obras pabellón deportivo de La Mata / JOAQUÍN CARRIÓN

Normativa

"Si no cumpliera la normativa no podríamos estar aquí. Al final los vecinos saben que el polideportivo es para bien, para el pueblo. Tener un polideportivo siempre es mejor. Lo entienden", especificó en este sentido el director de obra Guijalba. El Ayuntamiento de Torrevieja optó por levantar el pabellón en este terreno porque no hay otro disponible en el casco urbano de La Mata para uso dotacional.

Ni modificado ni polémica

La nota de prensa distribuida por el Ayuntamiento de Torrevieja sobre la visita habla por error de un presupuesto de 6 millones de euros, no cita que la modificación del proyecto se estima hasta en 700.000 euros, ni alude a la polémica del muro sobre la fachada. Las imágenes que la acompañan son todas de la fachada principal. Y añaden una recreación informática de la nueva fachada exenta, sin las torres. En el audio distribuido por el Ayuntamiento sobre las declaraciones de Dolón sí se mantiene esa información.