Abre el nuevo vial de acceso a Marina Salinas y la lonja en el puerto de Torrevieja

El puerto de Torrevieja ya cuenta con un nuevo vial de desvío de tráfico para el acceso a la lonja pesquera y al puerto deportivo de Marina Salinas. El Ayuntamiento informó de la apertura de la infraestructura, enmarcada en las obras de la zona de ocio portuaria, a primera hora de la tarde de este martes.

El vial, que parte desde el acceso al puerto a la altura del Casino, cuenta con una calzada con un carril en sentido de circulación de entrada Puerto, y otro de salida en dirección al casco urbano de Torrevieja y un paso peatonal para garantizar en todo momento el tránsito de personas desde la zona del paseo de La Libertad. No deja de ser una prolongación de los accesos al aparcamiento de la zona de ocio paseo del mar que ya se abrió en Semana Santa.

Obras de la rampa de acceso

La puesta en servicio de este desvío provisional va a permitir el comienzo de las obras de retirada de la estructura del paseo del Dique de Levante en la zona de arranque del mismo, desde el punto de inicio en el monumento al Hombre del Mar hasta su conexión con el comienzo de la obra de rehabilitación del dique que, actualmente, está próxima a su finalización y está previsto que abra al público en diciembre.

El acceso actual por la avenida de la Libertad, regulado con un semáforo porque también debía regularse el paso de peatones, ha provocado retenciones durante todo el verano, porque en esa zona de la fachada marítima solo había opción a dejar el centro desde a la calle Ramón y Cajal.

Vial provisional de acceso a Marina Salinas y la lonja pesquera / INFORMACIÓN

Pasarela del Paseo del Mar con diez meses de retraso

Con la retirada de esta estructura se va a poder llevar a cabo la ejecución de la cimentación y la estructura de la rampa y pasarela de conexión con el Centro de Ocio “Paseo del Mar” que se está ejecutando en el puerto de la ciudad. Obra que cuenta con un importe de ejecución de 2.630.583 euros y que va a ser ejecutada por la empresa Orthem (Grupo Hozono).

La actuación fue adjudicada hace ahora casi diez meses, en diciembre de 2024, pero se han incorporado sobrecostes al presupuesto inicial por cambios que según el Ayuntamiento no habían detectado los proyectistas -que en esencia tienen como objetivo principal proyectar cuánto va a costar una obra-. En especial, sobre las condiciones del terreno del relleno portuario que exigen un tipo de cimentación más cara.