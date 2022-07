El PP hace sangre de los problemas ajenos. La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España ha expresado, este jueves la "esperanza" de su partido en que el PSOE de Alicante y con ello el grupo socialista "resuelva pronto sus enfrentamientos, sus luchas internas y eternas entre franquistas y no franquistas", en referencia a la “enésima” crisis abierta en el seno del primer grupo de la oposición municipal desde el pasado viernes.

Ese día, el portavoz del principal grupo de oposición en el Ayuntamiento, Francesc Sanguino, presentó un escrito pidiendo la destitución de los concejales de su grupo Trini Amorós y Miguel Millana de consejos y patronatos, poniéndose él en su lugar; cesó a tres asesores; y pidió la destitución de Amorós de la portavocía adjunta, decisión que la Junta de Gobierno formada por el PP y Cs que integran el bipartito no pudo validar al ser necesario un acuerdo del grupo municipal socialista por unanimidad, según marca, afirmaron entonces desde el equipo de gobierno, el Reglamento Orgánico de Pleno.

"Es necesario”, continúa De España, “que, al menos, sean capaces de hacer su trabajo de oposición, que es lo mínimo que le pueden exigir los alicantinos que les votaron en su día". De España ha emplazado a los socialistas a “hacer algo, a trabajar y dejar atrás sus miserias intestinas de partido” y les ha pedido que se preocupen por hacer oposición, porque hasta ahora ni eso; y es muy descorazonador para todos comprobar que no haya nadie al otro lado en la bancada del PSOE porque no trabajan o se llevan mal unos con otros". "Desde hace muchos años los socialistas alicantinos solo han demostrado ser capaces de hacerse oposición a sí mismos, y mal", recalca la portavoz popular.

"Deben hacer su trabajo de oposición y dejar atrás sus miserias intestinas de partido” Mari Carmen de España - Portavoz municipal del PP de Alicante

"Lo han demostrado infinidad de veces a lo largo de estos años y ya recientemente lo sufrimos todos los alicantinos con el inefable tripartito en el Ejecutivo municipal. En esa etapa demostraron de lo que son capaces, cuando les vimos que todos los días estaban a bofetada limpia entre ellos mismos o con sus socios de gobierno", ha añadido. "Es una pena, pero este PSOE nunca ha mirado por los intereses de Alicante y nunca ha estado a la altura mínima de lo que debería ser un partido político serio. Cuando piensas que lo has visto todo, llegan y te sorprenden para mal como vienen haciendo en esta última semana de refriegas y ajustes internos de cuentas", ha concluido De España.

"En la etapa del tripartito demostraron de lo que son capaces, cuando les vimos que todos los días estaban a bofetada limpia entre ellos mismos o con sus socios de gobierno" Mari Carmen de España - Portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante

Precisamente la paciencia en las filas del PSPV-PSOE se empieza a agotar. Sobre todo después de que hayan pasado 72 horas desde que el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, anunciara que renunciaba a su cargo, aunque, eso sí, mantenía su acta como edil, tras las reuniones mantenidas a dos bandas por la cúpula del partido en València. No hay constancia alguna de que haya formalizado su dimisión en este tiempo, y el bipartito que gobierna en la capital de la provincia -integrado por el PP y Cs- ya ha hecho efectivas las destituciones del concejal y secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, y de la portavoz adjunta municipal, Trini Amorós, de los consejos y empresas participadas, y el cese de los tres asesores, todos ellos afines al sector del exsenador Ángel Franco.

Por si con eso no fuera bastante, Sanguino optó este miércoles por la mañana por tirar por la calle de en medio y, a primera hora, en torno a las 9.30 horas no registraba su dimisión, pero sí otro escrito con el que continuaba con la purga en el sector franquista: expulsaba a la concejal Lola Vílchez del Patronato de la Vivienda, y la sustituía por Manuel Marín, cercano al grupo de los alejandrinos, pero que, en esta crisis, se ha mantenido del lado de los franquistas. Ante ello, desde el partido poco menos que han optado por empezar a plantearse un ultimátum: a lo largo de la mañana de este jueves Sanguino hace efectiva su dimisión o, de lo contrario, tienen claro que adoptarán decisiones. Entienden que esta crisis, de no cerrarse de aquí al fin de semana, seguirá salpicando al partido en Alicante y en València, cuando, además, desde el lunes, han venido trabajando de la mano para buscar una salida al conflicto.

Decisiones que, en estos momentos, pasarían por convocar una ejecutiva local del PSPV-PSOE de urgencia para destituir a Francesc Sanguino como portavoz municipal y designar a su sucesor, cargo para el que podría tener muchas papeletas Miguel Millana, aunque también se ha venido especulando en los últimos días con Trini Amorós. A partir de ahí, el acuerdo pasaría por el grupo municipal, que debería ratificarlo. Todo siempre y cuando no se enconen más las posiciones, lo que podría dar pie a otras resoluciones más drásticas, y siempre y cuando siga sin haber constancia de la dimisión anunciada por Sanguino el lunes al filo de la medianoche, tras la reunión mantenida con la cúpula del PSPV-PSOE en València.

Por su parte, Sanguino ni se presentó ni se ha conectó online pese a ser miembro del Patronato, que ha aprobado sacar a licitación las obras del Centro 14. su parte, la propia Trini Amorós asume, como portavoz de la Ejecutiva de la agrupación del PSPV-PSOE de Alicante, el envío de las notas de prensa tras la aprobación del cese como asesor de Javier Prats. Este miércoles remitía dos, una sobre el apoyo del PSOE a la iniciativa del Consell para construir un centro de día para mayores en Campoamor; y otra sobre la necesidad de adoptar medidas para los trabajadores que desempeñan su labor en la calle con olas de calor.