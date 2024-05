El Ayuntamiento empieza tocar las primeras teclas para el nuevo Conservatorio de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha empezado a mover los trámites administrativos para encarar la creación del futuro nuevo Conservatorio en el aparcamiento de Candalix, edificación que no estará en este mandato aunque sí que está previsto que antes de tres años comiencen las obras. En concreto, se acaba de aprobar la modificación puntual nº 44 de la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar de uso dotacional, de equipamiento administrativo-institucional a equipamiento educativo-cultural la parcela de Candalix. Este es un primer paso de los muchos que faltan aún para que el nuevo complejo dedicado a la música vea la luz.

A juicio del PSOE, que no votó en contra de este cambio de uso de suelo, en su ubicación prevista se va a "encajonar el Conservatorio", se eliminará un espacio polivalente y se suprimirá la posibilidad de hacer un aparcamiento soterrado.

"Capricho"

"Para nosotros es un capricho del señor (Pablo) Ruz y el urbanismo no se hace desde el capricho. Se dará una sensación contraria a la sensación de amplitud, con la afección al Palmeral y la existencia de un refugio que podría demorar o complicar su construcción", advertían desde las filas socialistas.

Y es que el PSOE ponía datos encima de la mesa: 6.500 metros cuadrados de Conservatorio en Candalix frente a los 11.500 metros cuadrados de la propuesta del anterior ejecutivo para asentar el nuevo Conservatorio en la avenida de la Unesco.

Anteproyecto del Conservatorio en Candalix dado a conocer el pasado mes de marzo / Información

"Mejor proyecto"

Ante ello, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, indicaba que la propuesta del Conservatorio en Candalix es el mejor proyecto.

"Me deja profundamente preocupada su intervención. Estamos hablando de una decisión de ciudad y no me ha explicado por qué piensan que ésta es la mejor ubicación. Gobernar es tomar decisiones y también explicarlas, cosa que no hacen. Nos vamos a abstener por las dudas de su ubicación", declaraba en el pleno de este lunes la anterior edil de Urbanismo, la socialista Ana Arabid.

Acceso al Conservatorio, en una imagen de archivo / Antonio Amorós

"Le digo que no se preocupe, esto es un puro trámite y se ha explicado y se explicará el proyecto. Alguien de su grupo me dijo que esto es un ring y voy a intentar que no sea un ring", respondía entonces Soler. Compromís y PSOE se abstenían en este punto para no poner más obstáculos a un nuevo Conservatorio que lleva más de 20 años es espera y sin las condiciones adecuadas para impartir las enseñanzas.